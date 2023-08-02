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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 02.08.2023
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16:43 02.08.2023 (обновлено: 16:52 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/dvizhenie-1887820304.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 02.08.2023
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:43
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крымский мост
общество
россия
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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.В среду автомобильное движение уже перекрывалось дважды – ночью и утром примерно на полчаса."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Третья остановка движения продлилась 25 минут.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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крымский мост, общество, россия
Крымский мост, Общество, Россия
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
В среду автомобильное движение уже перекрывалось дважды – ночью и утром примерно на полчаса.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Третья остановка движения продлилась 25 минут.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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