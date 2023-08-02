https://ria.ru/20230802/dtp-1887742148.html
На Ставрополье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
На Ставрополье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 02.08.2023
На Ставрополье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
Шесть человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса и грузового автомобиля на трассе в Петровском округе Ставропольского края, сообщает... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:21
2023-08-02T11:21
2023-08-02T11:21
происшествия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 2 авг – РИА Новости. Шесть человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса и грузового автомобиля на трассе в Петровском округе Ставропольского края, сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. По данным ведомства, авария произошла в среду около 4 часов утра на 521-м километре автодороги "Астрахань - Элиста - Ставрополь", водитель пассажирского транспорта Hyundai не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди "Камаза" и допустил с ним столкновение. В момент ДТП в салоне автобуса находились 28 пассажиров, восемь из них были доставлены в больницу для осмотра. Водитель не пострадал. "В автоаварии с участием автобуса в Петровском округе травмы получили 6 человек: из них трое госпитализированы и троим назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230730/dtp-1887222842.html
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происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
На Ставрополье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В Петровском округе Ставрополья шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком