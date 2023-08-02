https://ria.ru/20230802/dtp-1887742148.html

На Ставрополье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

На Ставрополье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 02.08.2023

На Ставрополье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Шесть человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса и грузового автомобиля на трассе в Петровском округе Ставропольского края, сообщает... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:21

2023-08-02T11:21

2023-08-02T11:21

происшествия

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887741834_0:410:960:950_1920x0_80_0_0_165b902694342489932e128c2f3940ab.jpg

ПЯТИГОРСК, 2 авг – РИА Новости. Шесть человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса и грузового автомобиля на трассе в Петровском округе Ставропольского края, сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. По данным ведомства, авария произошла в среду около 4 часов утра на 521-м километре автодороги "Астрахань - Элиста - Ставрополь", водитель пассажирского транспорта Hyundai не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди "Камаза" и допустил с ним столкновение. В момент ДТП в салоне автобуса находились 28 пассажиров, восемь из них были доставлены в больницу для осмотра. Водитель не пострадал. "В автоаварии с участием автобуса в Петровском округе травмы получили 6 человек: из них трое госпитализированы и троим назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230730/dtp-1887222842.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край