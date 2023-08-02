https://ria.ru/20230802/druzhinniki-1887797826.html

Курским дружинникам выдадут боевое оружие

Курским дружинникам выдадут боевое оружие - РИА Новости, 02.08.2023

Курским дружинникам выдадут боевое оружие

Отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие, первая партия уже поступила, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T15:15

2023-08-02T15:15

2023-08-02T15:15

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

роман старовойт

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763071955_0:76:3067:1801_1920x0_80_0_0_00b80a3d3b8b0d9354c428057ec3d87a.jpg

ВОРОНЕЖ, 2 авг - РИА Новости. Отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие, первая партия уже поступила, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. "На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу", — сообщил Старовойт. Губернатор добавил, что в ближайшее время количество оружия увеличат до 300 единиц. Вооруженные дружинники будут при необходимости помогать подразделениям погрануправления ФСБ, Минобороны, полиции и Росгвардии. В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступили более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей. По словам губернатора, сейчас добровольная народная дружина насчитывает почти 3 тысячи человек.

https://ria.ru/20230529/granitsa-1874790576.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, курская область, роман старовойт, ситуация в днр и лнр