Курским дружинникам выдадут боевое оружие
Старовойт заявил, что отрядам народной дружины Курской области выдадут боевое оружие
© Depositphotos.com / ArtyomMirniyТриумфальная арка в Курске
© Depositphotos.com / ArtyomMirniy
Триумфальная арка в Курске. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 авг - РИА Новости. Отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие, первая партия уже поступила, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
"На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу", — сообщил Старовойт. Губернатор добавил, что в ближайшее время количество оружия увеличат до 300 единиц. Вооруженные дружинники будут при необходимости помогать подразделениям погрануправления ФСБ, Минобороны, полиции и Росгвардии.
В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступили более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей. По словам губернатора, сейчас добровольная народная дружина насчитывает почти 3 тысячи человек.