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Курским дружинникам выдадут боевое оружие - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/druzhinniki-1887797826.html
Курским дружинникам выдадут боевое оружие
Курским дружинникам выдадут боевое оружие - РИА Новости, 02.08.2023
Курским дружинникам выдадут боевое оружие
Отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие, первая партия уже поступила, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:15
2023-08-02T15:15
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
роман старовойт
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 2 авг - РИА Новости. Отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие, первая партия уже поступила, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. "На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу", — сообщил Старовойт. Губернатор добавил, что в ближайшее время количество оружия увеличат до 300 единиц. Вооруженные дружинники будут при необходимости помогать подразделениям погрануправления ФСБ, Минобороны, полиции и Росгвардии. В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступили более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей. По словам губернатора, сейчас добровольная народная дружина насчитывает почти 3 тысячи человек.
https://ria.ru/20230529/granitsa-1874790576.html
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безопасность, курская область, роман старовойт, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Роман Старовойт, Ситуация в ДНР и ЛНР
Курским дружинникам выдадут боевое оружие

Старовойт заявил, что отрядам народной дружины Курской области выдадут боевое оружие

© Depositphotos.com / ArtyomMirniyТриумфальная арка в Курске
Триумфальная арка в Курске - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Depositphotos.com / ArtyomMirniy
Триумфальная арка в Курске. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 2 авг - РИА Новости. Отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие, первая партия уже поступила, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
"На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу", — сообщил Старовойт. Губернатор добавил, что в ближайшее время количество оружия увеличат до 300 единиц. Вооруженные дружинники будут при необходимости помогать подразделениям погрануправления ФСБ, Минобороны, полиции и Росгвардии.
В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступили более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей. По словам губернатора, сейчас добровольная народная дружина насчитывает почти 3 тысячи человек.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоман СтаровойтСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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