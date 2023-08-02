https://ria.ru/20230802/deti-1887721102.html
У матери, бросившей ребенка на улице в Комсомольске-на-Амуре, забрали детей
У матери, бросившей ребенка на улице в Комсомольске-на-Амуре, забрали детей - РИА Новости, 02.08.2023
У матери, бросившей ребенка на улице в Комсомольске-на-Амуре, забрали детей
Двух малолетних дочерей органы опеки забрали у матери, которая оставила на улице младенца в коляске в Комсомольске-на-Амуре, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T09:05
2023-08-02T09:05
2023-08-02T09:05
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. Двух малолетних дочерей органы опеки забрали у матери, которая оставила на улице младенца в коляске в Комсомольске-на-Амуре, сообщили РИА Новости в прокуратуре Хабаровского края. Ранее в краевом надзорном ведомстве рассказали агентству, что пятимесячного младенца в коляске обнаружили во вторник ранним утром во дворе жилого дома на улице Победы в Комсомольске-на-Амуре. Насквозь промокшую голубую коляску с малышом увидели сотрудники близлежащего магазина "Луч". Младенец не плакал, сосал соску. Ребенок провел на улице ночь, его забрали в детскую горбольницу. У 24-летней матери есть еще две дочки (2018 и 2019 годов рождения). Она проживает с сожителем. С ее слов, отцом двух детей. Семья на учете не состояла. "Двух девочек у матери органы опеки забрали и поместили в Комсомольский-на-Амуре центр социальной помощи семье и детям. Малыш пока остается в больнице. Женщина дома. Работает подразделение по делам несовершеннолетних, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Если будут основания, будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав", - сообщила представитель прокуратуры. После инцидента, как сообщалось, было заведено дело по статьям о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии, а также неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.
https://ria.ru/20230727/rebenok-1886509495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
У матери, бросившей ребенка на улице в Комсомольске-на-Амуре, забрали детей
Опека забрала двух детей у матери, оставившей на улице младенца в Комсомольске-на-Амуре
ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. Двух малолетних дочерей органы опеки забрали у матери, которая оставила на улице младенца в коляске в Комсомольске-на-Амуре, сообщили РИА Новости в прокуратуре Хабаровского края.
Ранее в краевом надзорном ведомстве рассказали агентству, что пятимесячного младенца в коляске обнаружили во вторник ранним утром во дворе жилого дома на улице Победы в Комсомольске-на-Амуре. Насквозь промокшую голубую коляску с малышом увидели сотрудники близлежащего магазина "Луч". Младенец не плакал, сосал соску. Ребенок провел на улице ночь, его забрали в детскую горбольницу. У 24-летней матери есть еще две дочки (2018 и 2019 годов рождения). Она проживает с сожителем. С ее слов, отцом двух детей. Семья на учете не состояла.
"Двух девочек у матери органы опеки забрали и поместили в Комсомольский-на-Амуре центр социальной помощи семье и детям. Малыш пока остается в больнице. Женщина дома. Работает подразделение по делам несовершеннолетних, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Если будут основания, будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав", - сообщила представитель прокуратуры.
После инцидента, как сообщалось, было заведено дело по статьям о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии, а также неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.
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