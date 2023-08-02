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СК наградил десантников, раненных при выполнении задач в зоне спецоперации

СК наградил десантников, раненных при выполнении задач в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.08.2023

СК наградил десантников, раненных при выполнении задач в зоне спецоперации

Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя Следственного комитета РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:51

2023-08-02T10:51

2023-08-02T10:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина вручил медали "Доблесть и отвага" десантникам, раненным в результате выполнения боевых задач в зоне спецоперации и сейчас находящихся в госпитале. "Уполномочен председателем Следственного комитета Александром Ивановичем Бастрыкиным вручить вам заслуженные награды, поздравить с наступающим праздником Днем Воздушно-десантных войск… Имею счастье самого себя называть десантником, потому что достаточно долгое время прослужил в рядах воздушно-десантных войск, командовал разведротой. От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником, желаю вам скорейшего выздоровления. Всем нам скорейшей победы. Мы уверены в вас, что вы выполните те задачи, которые перед вами ставятся", – сказал Петров, обращаясь к военнослужащим. Приказом Следственного комитета Российской Федерации медалью "Доблесть и отвага" были награждены более 10 десантников, раненных при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, следственный комитет россии (ск рф), воздушно-десантные войска россии, день воздушно-десантных войск россии, ситуация в днр и лнр