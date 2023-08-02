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СК наградил десантников, раненных при выполнении задач в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:51 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/desantniki-1887736510.html
СК наградил десантников, раненных при выполнении задач в зоне спецоперации
СК наградил десантников, раненных при выполнении задач в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.08.2023
СК наградил десантников, раненных при выполнении задач в зоне спецоперации
Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя Следственного комитета РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:51
2023-08-02T10:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воздушно-десантные войска россии
день воздушно-десантных войск россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина вручил медали "Доблесть и отвага" десантникам, раненным в результате выполнения боевых задач в зоне спецоперации и сейчас находящихся в госпитале. "Уполномочен председателем Следственного комитета Александром Ивановичем Бастрыкиным вручить вам заслуженные награды, поздравить с наступающим праздником Днем Воздушно-десантных войск… Имею счастье самого себя называть десантником, потому что достаточно долгое время прослужил в рядах воздушно-десантных войск, командовал разведротой. От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником, желаю вам скорейшего выздоровления. Всем нам скорейшей победы. Мы уверены в вас, что вы выполните те задачи, которые перед вами ставятся", – сказал Петров, обращаясь к военнослужащим. Приказом Следственного комитета Российской Федерации медалью "Доблесть и отвага" были награждены более 10 десантников, раненных при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.
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безопасность, россия, следственный комитет россии (ск рф), воздушно-десантные войска россии, день воздушно-десантных войск россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Воздушно-десантные войска России, День Воздушно-десантных войск России, Ситуация в ДНР и ЛНР
СК наградил десантников, раненных при выполнении задач в зоне спецоперации

СК вручил медали "Доблесть и отвага" десантникам, раненным при выполнении задач в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг ВДВ
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина вручил медали "Доблесть и отвага" десантникам, раненным в результате выполнения боевых задач в зоне спецоперации и сейчас находящихся в госпитале.
"Уполномочен председателем Следственного комитета Александром Ивановичем Бастрыкиным вручить вам заслуженные награды, поздравить с наступающим праздником Днем Воздушно-десантных войск… Имею счастье самого себя называть десантником, потому что достаточно долгое время прослужил в рядах воздушно-десантных войск, командовал разведротой. От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником, желаю вам скорейшего выздоровления. Всем нам скорейшей победы. Мы уверены в вас, что вы выполните те задачи, которые перед вами ставятся", – сказал Петров, обращаясь к военнослужащим.
Приказом Следственного комитета Российской Федерации медалью "Доблесть и отвага" были награждены более 10 десантников, раненных при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Воздушно-десантные войска РоссииДень Воздушно-десантных войск РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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