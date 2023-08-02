https://ria.ru/20230802/desantniki-1887721364.html

Путин поздравил ВДВ с праздником

Путин поздравил ВДВ с праздником - РИА Новости, 02.08.2023

Путин поздравил ВДВ с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, текст обращения размещен на сайте... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T09:08

2023-08-02T09:08

2023-08-02T16:20

воздушно-десантные войска россии

владимир путин

россия

общество

украина

воронеж

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, текст обращения размещен на сайте Кремля.По словам главы государства, участвующие в спецоперации на Украине десантники достойно продолжают патриотические традиции ВДВ.Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу с товарищами защищают Россию", — подчеркнул президент.Многие поколения солдат и офицеров всегда достойно выполняли свой долг и вписали незабываемые страницы в летопись российских войск, отметил Путин.Он убежден, что бойцы Воздушно-десантных войск никогда не подведут и всегда будут защищать национальные интересы государства.Днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года, когда на учениях этого рода войск под Воронежем на парашютах для выполнения тактической задачи впервые высадилось подразделение из 12 человек.

https://ria.ru/20230802/den_vdv-1887323965.html

россия

украина

воронеж

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воздушно-десантные войска россии, владимир путин, россия, общество, украина, воронеж