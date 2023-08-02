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Путин поздравил ВДВ с праздником - РИА Новости, 02.08.2023
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09:08 02.08.2023 (обновлено: 16:20 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/desantniki-1887721364.html
Путин поздравил ВДВ с праздником
Путин поздравил ВДВ с праздником - РИА Новости, 02.08.2023
Путин поздравил ВДВ с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, текст обращения размещен на сайте... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T09:08
2023-08-02T16:20
воздушно-десантные войска россии
владимир путин
россия
общество
украина
воронеж
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, текст обращения размещен на сайте Кремля.По словам главы государства, участвующие в спецоперации на Украине десантники достойно продолжают патриотические традиции ВДВ.Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу с товарищами защищают Россию&quot;, — подчеркнул президент.Многие поколения солдат и офицеров всегда достойно выполняли свой долг и вписали незабываемые страницы в летопись российских войск, отметил Путин.Он убежден, что бойцы Воздушно-десантных войск никогда не подведут и всегда будут защищать национальные интересы государства.Днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года, когда на учениях этого рода войск под Воронежем на парашютах для выполнения тактической задачи впервые высадилось подразделение из 12 человек.
https://ria.ru/20230802/den_vdv-1887323965.html
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воздушно-десантные войска россии, владимир путин, россия, общество, украина, воронеж
Воздушно-десантные войска России, Владимир Путин, Россия, Общество, Украина, Воронеж
Путин поздравил ВДВ с праздником

Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ и отметил их мужество в зоне спецоперации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, текст обращения размещен на сайте Кремля.
По словам главы государства, участвующие в спецоперации на Украине десантники достойно продолжают патриотические традиции ВДВ.
«

Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу с товарищами защищают Россию", — подчеркнул президент.

Многие поколения солдат и офицеров всегда достойно выполняли свой долг и вписали незабываемые страницы в летопись российских войск, отметил Путин.
Он убежден, что бойцы Воздушно-десантных войск никогда не подведут и всегда будут защищать национальные интересы государства.
Днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года, когда на учениях этого рода войск под Воронежем на парашютах для выполнения тактической задачи впервые высадилось подразделение из 12 человек.
Показательные выступления военнослужащих 98-й дивизии ВДВ в рамках военно-патриотического праздника Открытое небо в Иванове - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
День Воздушно-десантных войск в России
01:46
 
Воздушно-десантные войска РоссииВладимир ПутинРоссияОбществоУкраинаВоронеж
 
 
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