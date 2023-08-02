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На Украине возбудили дело против военкома, заставлявшего солдат строить дом - РИА Новости, 02.08.2023
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17:33 02.08.2023 (обновлено: 17:34 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/delo-1887834008.html
На Украине возбудили дело против военкома, заставлявшего солдат строить дом
На Украине возбудили дело против военкома, заставлявшего солдат строить дом - РИА Новости, 02.08.2023
На Украине возбудили дело против военкома, заставлявшего солдат строить дом
На Украине возбуждено уголовное дело против военкома в Закарпатской области, его обвиняют в использовании солдат в строительстве своей "усадьбы", сообщает... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:33
2023-08-02T17:34
в мире
украина
ссср
закарпатская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На Украине возбуждено уголовное дело против военкома в Закарпатской области, его обвиняют в использовании солдат в строительстве своей "усадьбы", сообщает телеграм-канал Госбюро расследований (ГБР) Украины. "ГБР предъявило обвинение военному комиссару одного из районов Закарпатья, который заставлял солдат строить его имение… С начала марта этого года по приказу начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки (военкомата - ред.) солдаты вместо службы проводили строительные работы в его имении", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале бюро. По информации ведомства, во время обысков у военкома изъяты 3,5 тысячи долларов, одежда с эмблемами СССР и России, удостоверение офицера минобороны СССР и запрещенная неа Украине георгиевская лента. В офисе генпрокурора Украины уточнили, что против военкома заведено уголовное дело по статье "превышения власти и служебных полномочий". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. "Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Устанавливается причастность к совершению преступления других лиц", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в телеграм-канале. Ранее глава Национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов на предмет коррупции. Как сообщила ранее представитель Госбюро расследований Татьяна Сапьян, более 100 дел расследуются из-за различных нарушений в военкоматах на Украине.
https://ria.ru/20230802/odessa-1887775476.html
украина
ссср
закарпатская область
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в мире, украина, ссср, закарпатская область, владимир зеленский
В мире, Украина, СССР, Закарпатская область, Владимир Зеленский
На Украине возбудили дело против военкома, заставлявшего солдат строить дом

На Украине возбудили дело против военкома, привлекавшего солдат к строительству имения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На Украине возбуждено уголовное дело против военкома в Закарпатской области, его обвиняют в использовании солдат в строительстве своей "усадьбы", сообщает телеграм-канал Госбюро расследований (ГБР) Украины.
"ГБР предъявило обвинение военному комиссару одного из районов Закарпатья, который заставлял солдат строить его имение… С начала марта этого года по приказу начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки (военкомата - ред.) солдаты вместо службы проводили строительные работы в его имении", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале бюро.
По информации ведомства, во время обысков у военкома изъяты 3,5 тысячи долларов, одежда с эмблемами СССР и России, удостоверение офицера минобороны СССР и запрещенная неа Украине георгиевская лента. В офисе генпрокурора Украины уточнили, что против военкома заведено уголовное дело по статье "превышения власти и служебных полномочий". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. "Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Устанавливается причастность к совершению преступления других лиц", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в телеграм-канале.
Ранее глава Национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов на предмет коррупции. Как сообщила ранее представитель Госбюро расследований Татьяна Сапьян, более 100 дел расследуются из-за различных нарушений в военкоматах на Украине.
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