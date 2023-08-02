https://ria.ru/20230802/delo-1887834008.html

На Украине возбудили дело против военкома, заставлявшего солдат строить дом

На Украине возбудили дело против военкома, заставлявшего солдат строить дом - РИА Новости, 02.08.2023

На Украине возбудили дело против военкома, заставлявшего солдат строить дом

На Украине возбуждено уголовное дело против военкома в Закарпатской области, его обвиняют в использовании солдат в строительстве своей "усадьбы", сообщает... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:33

2023-08-02T17:33

2023-08-02T17:34

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На Украине возбуждено уголовное дело против военкома в Закарпатской области, его обвиняют в использовании солдат в строительстве своей "усадьбы", сообщает телеграм-канал Госбюро расследований (ГБР) Украины. "ГБР предъявило обвинение военному комиссару одного из районов Закарпатья, который заставлял солдат строить его имение… С начала марта этого года по приказу начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки (военкомата - ред.) солдаты вместо службы проводили строительные работы в его имении", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале бюро. По информации ведомства, во время обысков у военкома изъяты 3,5 тысячи долларов, одежда с эмблемами СССР и России, удостоверение офицера минобороны СССР и запрещенная неа Украине георгиевская лента. В офисе генпрокурора Украины уточнили, что против военкома заведено уголовное дело по статье "превышения власти и служебных полномочий". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. "Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Устанавливается причастность к совершению преступления других лиц", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в телеграм-канале. Ранее глава Национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов на предмет коррупции. Как сообщила ранее представитель Госбюро расследований Татьяна Сапьян, более 100 дел расследуются из-за различных нарушений в военкоматах на Украине.

https://ria.ru/20230802/odessa-1887775476.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, ссср, закарпатская область, владимир зеленский