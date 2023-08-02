https://ria.ru/20230802/delo-1887745168.html

В Москве группу лже-инвесторов обвинили в махинациях с криптовалютой

В Москве группу лже-инвесторов обвинили в махинациях с криптовалютой - РИА Новости, 02.08.2023

В Москве группу лже-инвесторов обвинили в махинациях с криптовалютой

На 11 руководителей и работников фирмы с офисом в "Москва-сити" завели статью о мошенничестве за махинации с криптовалютой, сообщила журналистам представитель... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:33

2023-08-02T11:33

2023-08-02T11:33

россия

украина

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На 11 руководителей и работников фирмы с офисом в "Москва-сити" завели статью о мошенничестве за махинации с криптовалютой, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. Как рассказала Волк, злоумышленники организовали работу кол-центра. Его работники подыскивали граждан, желавших вложиться в криптовалюту - им нужно было перевести рубли по реквизитам банковской карты. Для обзвона использовался номер, зарегистрированный на гражданина Молдовы, а банковский счет был открыт на имя гражданина Украины. Получив перевод, фигуранты покупали биткоины, предоставляли клиенту доказательства успешной сделки, а затем похищали криптовалюту и переставали выходить на связь. "Полицейские установили личности подозреваемых и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали их. В кол-центре, который располагался в одном из офисов здания делового центра "Москва-Сити", а также в жилищах задержанных проведены обыски... в отношении девяти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде запрета определенных действий", - сказала Волк, уточнив, что участникам банды предъявлено обвинение по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Название коммерческой организации с офисом в "Москва-сити" МВД РФ не раскрывает. Но в опубликованное ведомством видео попал постер с надписью "Oltman Trust". Эта компания, согласно информации на ее сайте, специализируется, среди прочего, на "инвестициях в фонды, недвижимость и венчурный рынок". Офис фирмы также находится в комплексе зданий "Москва-сити" (Пресненская набережная, дом 6, строение 2). Впрочем, нельзя утверждать, что речь в релизе идет о ней. Волк уточнила, что задержанных проверяют на "причастность к аналогичным преступлениям, которые совершены с 2020 по 2022 год в отношении жителей разных регионов России и причинили ущерб на сумму более 30 миллионов рублей".

https://ria.ru/20230724/kriptovalyuta-1885862630.html

https://ria.ru/20230702/kriptovalyuta-1881728734.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)