В Москве группу лже-инвесторов обвинили в махинациях с криптовалютой
На руководителей фирмы с офисом в Москва-сити завели дело из-за махинаций с криптовалютой
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На 11 руководителей и работников фирмы с офисом в "Москва-сити" завели статью о мошенничестве за махинации с криптовалютой, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как рассказала Волк, злоумышленники организовали работу кол-центра. Его работники подыскивали граждан, желавших вложиться в криптовалюту - им нужно было перевести рубли по реквизитам банковской карты. Для обзвона использовался номер, зарегистрированный на гражданина Молдовы, а банковский счет был открыт на имя гражданина Украины. Получив перевод, фигуранты покупали биткоины, предоставляли клиенту доказательства успешной сделки, а затем похищали криптовалюту и переставали выходить на связь.
"Полицейские установили личности подозреваемых и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали их. В кол-центре, который располагался в одном из офисов здания делового центра "Москва-Сити", а также в жилищах задержанных проведены обыски... в отношении девяти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде запрета определенных действий", - сказала Волк, уточнив, что участникам банды предъявлено обвинение по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Название коммерческой организации с офисом в "Москва-сити" МВД РФ не раскрывает. Но в опубликованное ведомством видео попал постер с надписью "Oltman Trust". Эта компания, согласно информации на ее сайте, специализируется, среди прочего, на "инвестициях в фонды, недвижимость и венчурный рынок". Офис фирмы также находится в комплексе зданий "Москва-сити" (Пресненская набережная, дом 6, строение 2). Впрочем, нельзя утверждать, что речь в релизе идет о ней.
Волк уточнила, что задержанных проверяют на "причастность к аналогичным преступлениям, которые совершены с 2020 по 2022 год в отношении жителей разных регионов России и причинили ущерб на сумму более 30 миллионов рублей".