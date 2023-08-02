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В Москве группу лже-инвесторов обвинили в махинациях с криптовалютой - РИА Новости, 02.08.2023
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11:33 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/delo-1887745168.html
В Москве группу лже-инвесторов обвинили в махинациях с криптовалютой
В Москве группу лже-инвесторов обвинили в махинациях с криптовалютой - РИА Новости, 02.08.2023
В Москве группу лже-инвесторов обвинили в махинациях с криптовалютой
На 11 руководителей и работников фирмы с офисом в "Москва-сити" завели статью о мошенничестве за махинации с криптовалютой, сообщила журналистам представитель... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:33
2023-08-02T11:33
россия
украина
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На 11 руководителей и работников фирмы с офисом в "Москва-сити" завели статью о мошенничестве за махинации с криптовалютой, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. Как рассказала Волк, злоумышленники организовали работу кол-центра. Его работники подыскивали граждан, желавших вложиться в криптовалюту - им нужно было перевести рубли по реквизитам банковской карты. Для обзвона использовался номер, зарегистрированный на гражданина Молдовы, а банковский счет был открыт на имя гражданина Украины. Получив перевод, фигуранты покупали биткоины, предоставляли клиенту доказательства успешной сделки, а затем похищали криптовалюту и переставали выходить на связь. "Полицейские установили личности подозреваемых и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали их. В кол-центре, который располагался в одном из офисов здания делового центра "Москва-Сити", а также в жилищах задержанных проведены обыски... в отношении девяти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде запрета определенных действий", - сказала Волк, уточнив, что участникам банды предъявлено обвинение по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Название коммерческой организации с офисом в "Москва-сити" МВД РФ не раскрывает. Но в опубликованное ведомством видео попал постер с надписью "Oltman Trust". Эта компания, согласно информации на ее сайте, специализируется, среди прочего, на "инвестициях в фонды, недвижимость и венчурный рынок". Офис фирмы также находится в комплексе зданий "Москва-сити" (Пресненская набережная, дом 6, строение 2). Впрочем, нельзя утверждать, что речь в релизе идет о ней. Волк уточнила, что задержанных проверяют на "причастность к аналогичным преступлениям, которые совершены с 2020 по 2022 год в отношении жителей разных регионов России и причинили ущерб на сумму более 30 миллионов рублей".
https://ria.ru/20230724/kriptovalyuta-1885862630.html
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россия, украина, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Украина, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве группу лже-инвесторов обвинили в махинациях с криптовалютой

На руководителей фирмы с офисом в Москва-сити завели дело из-за махинаций с криптовалютой

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На 11 руководителей и работников фирмы с офисом в "Москва-сити" завели статью о мошенничестве за махинации с криптовалютой, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как рассказала Волк, злоумышленники организовали работу кол-центра. Его работники подыскивали граждан, желавших вложиться в криптовалюту - им нужно было перевести рубли по реквизитам банковской карты. Для обзвона использовался номер, зарегистрированный на гражданина Молдовы, а банковский счет был открыт на имя гражданина Украины. Получив перевод, фигуранты покупали биткоины, предоставляли клиенту доказательства успешной сделки, а затем похищали криптовалюту и переставали выходить на связь.
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"Полицейские установили личности подозреваемых и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали их. В кол-центре, который располагался в одном из офисов здания делового центра "Москва-Сити", а также в жилищах задержанных проведены обыски... в отношении девяти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде запрета определенных действий", - сказала Волк, уточнив, что участникам банды предъявлено обвинение по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Название коммерческой организации с офисом в "Москва-сити" МВД РФ не раскрывает. Но в опубликованное ведомством видео попал постер с надписью "Oltman Trust". Эта компания, согласно информации на ее сайте, специализируется, среди прочего, на "инвестициях в фонды, недвижимость и венчурный рынок". Офис фирмы также находится в комплексе зданий "Москва-сити" (Пресненская набережная, дом 6, строение 2). Впрочем, нельзя утверждать, что речь в релизе идет о ней.
Волк уточнила, что задержанных проверяют на "причастность к аналогичным преступлениям, которые совершены с 2020 по 2022 год в отношении жителей разных регионов России и причинили ущерб на сумму более 30 миллионов рублей".
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РоссияУкраинаИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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