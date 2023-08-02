https://ria.ru/20230802/delo-1887727538.html

В ДНР будут судить боевика, убившего мариупольца за приветствие ВС России

В ДНР будут судить боевика, убившего мариупольца за приветствие ВС России - РИА Новости, 02.08.2023

В ДНР будут судить боевика, убившего мариупольца за приветствие ВС России

Прокуратура направила в Верховный суд ДНР дело украинского военнослужащего, расстрелявшего пожилого мариупольца, приветствовавшего российские войска, сообщает... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:00

2023-08-02T10:00

2023-08-02T10:00

донецкая народная республика

главная военная прокуратура

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прокуратура направила в Верховный суд ДНР дело украинского военнослужащего, расстрелявшего пожилого мариупольца, приветствовавшего российские войска, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Военная прокуратура Объединенной группировки войск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащего 109 бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Дмитрия Москвы", - говорится в сообщении. По версии следствия, в апреле 2022 года Москва находился на наблюдательной позиции в доме на Морском бульваре в Мариуполе. Военный расстрелял престарелого безоружного мирного жителя, приветствовавшего колонну боевой техники и военнослужащих ВС РФ. Отмечается, что "из ненависти боевик произвел в мужчину не менее 10 выстрелов из автомата". Злоумышленнику предъявлено обвинение по статьям УК РФ "убийство по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды в отношении социальной группы" и "жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов ведения войны". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230714/mural-1884295465.html

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донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины, происшествия