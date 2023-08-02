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В ДНР будут судить боевика, убившего мариупольца за приветствие ВС России
В ДНР будут судить боевика, убившего мариупольца за приветствие ВС России - РИА Новости, 02.08.2023
В ДНР будут судить боевика, убившего мариупольца за приветствие ВС России
Прокуратура направила в Верховный суд ДНР дело украинского военнослужащего, расстрелявшего пожилого мариупольца, приветствовавшего российские войска, сообщает... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:00
2023-08-02T10:00
2023-08-02T10:00
донецкая народная республика
главная военная прокуратура
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прокуратура направила в Верховный суд ДНР дело украинского военнослужащего, расстрелявшего пожилого мариупольца, приветствовавшего российские войска, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Военная прокуратура Объединенной группировки войск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащего 109 бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Дмитрия Москвы", - говорится в сообщении. По версии следствия, в апреле 2022 года Москва находился на наблюдательной позиции в доме на Морском бульваре в Мариуполе. Военный расстрелял престарелого безоружного мирного жителя, приветствовавшего колонну боевой техники и военнослужащих ВС РФ. Отмечается, что "из ненависти боевик произвел в мужчину не менее 10 выстрелов из автомата". Злоумышленнику предъявлено обвинение по статьям УК РФ "убийство по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды в отношении социальной группы" и "жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов ведения войны". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донецкая народная республика, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Главная военная прокуратура, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР будут судить боевика, убившего мариупольца за приветствие ВС России
Дело украинского боевика об убийстве мариупольца за приветствие ВС России ушло в суд