https://ria.ru/20230802/biznes-1887847101.html

Свыше 400 компаний помогают бизнесу в сфере ВЭД на платформе "Мой экспорт"

Свыше 400 компаний помогают бизнесу в сфере ВЭД на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 02.08.2023

Свыше 400 компаний помогают бизнесу в сфере ВЭД на платформе "Мой экспорт"

Более 440 аккредитованных партнеров работают на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта", который доступен на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T18:19

2023-08-02T18:19

2023-08-02T18:19

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 440 аккредитованных партнеров работают на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта", который доступен на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Из них 118 компаний могут обеспечить решение по вопросам электронной торговли, а оказать услуги по поиску покупателю на зарубежных рынках – 190 подрядчиков", - говорится в сообщении."С начала этого года российские экспортеры и импортеры более 1500 раз обращались к сервису "Профессионалы экспорта" для решения своих задач по ведению внешнеэкономической деятельности. Предпринимателям уже доступно 35 услуг по 9 наиболее востребованным направлениям, таким как размещение товаров на электронных торговых площадках, логистика, поиск иностранного покупателя, таможенное администрирование и другие. А для МСП доступны услуги наших партнеров с господдержкой от региональных центров поддержки экспорта", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов."Профессионалы экспорта" - это единая площадка проверенных на благонадежность и наличие опыта коммерческих компаний в сфере ВЭД. Они помогают предпринимателям решить различные экспортные задачи: защита интеллектуальной собственности, организация перевозок, продвижение продукции на онлайн-площадках, сертификация, помогают найти новых покупателей и поставщиков, а также поучаствовать в выставках и бизнес-миссиях по всему миру.Для получения услуги нужно авторизоваться на платформе "Мой экспорт", выбрать необходимую услугу в каталоге и оставить заявку, а далее – выбрать исполнителя. Исполнителями выступают российские и зарубежные юридические лица, индивидуальные предприниматели, прошедшие аккредитацию и получившие допуск к работе на сервисе в разрезе услуг.Для знакомства с "Профессионалами экспорта" доступны 3 бесплатные услуги: "Поиск партнера. Общая консультация по поиску с выбором исполнителя", "Логистика. Консультация от транспортных компаний с выбором исполнителя (базовый объем)"; "Маркетплейсы. Общая консультация по работе на электронной торговой площадке с выбором исполнителя".Заказывать бесплатные консультации предприниматели могут неограниченное количество раз. Если после консультационной поддержки сложится приятное впечатление о работе с исполнителем, то можно продолжить сотрудничество с ним, заказав платную услугу на сервисе.Остальные услуги предоставляются на платной основе, в том числе и с господдержкой, которую оказывают региональные Центры поддержки экспорта, существующие практически в каждом субъекте нашей страны.

https://ria.ru/20230802/rets-1887748659.html

https://ria.ru/20230801/konkurs-1887630115.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)