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Тысячам беженцев с Украины придется покинуть Британию из-за истечения виз - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:52 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/bezhentsy-1887884036.html
Тысячам беженцев с Украины придется покинуть Британию из-за истечения виз
Тысячам беженцев с Украины придется покинуть Британию из-за истечения виз - РИА Новости, 02.08.2023
Тысячам беженцев с Украины придется покинуть Британию из-за истечения виз
Около 100 тысяч украинских беженцев, проживающих в Великобритании, будут вынуждены покинуть страну по истечении срока виз в 2025 году, сообщает британская... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T23:52
2023-08-02T23:52
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
россия
украина
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Около 100 тысяч украинских беженцев, проживающих в Великобритании, будут вынуждены покинуть страну по истечении срока виз в 2025 году, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на заявление члена парламента и экс-министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда. "Ясность позволит семьям планировать… Поскольку у некоторых дети ходят в школу, нам нужно дать им (украинцам - ред.) возможность планировать", - передает издание слова Бакленда. Как отмечает газета, политик также призвал министров рассмотреть вопрос о предоставлении украинцам "более постоянного статуса" и провести для этого подготовительную работу уже в этом году, чтобы обеспечить "как можно больше стабильности и определенности" для беженцев. "С начала вооруженного конфликта в Британию приехали 182 тысячи украинцев, большая часть - за последние шесть месяцев, и в 2025 году, когда срок действия их трехлетней визы истечет, около 100 тысяч украинцев могут быть вынуждены покинуть Британию", - пишет газета. Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне военной спецоперации России на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев - бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html
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в мире, великобритания, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Россия, Украина
Тысячам беженцев с Украины придется покинуть Британию из-за истечения виз

Telegraph: сотне тысяч беженцев с Украины придется покинуть Британию из-за истечения виз

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Около 100 тысяч украинских беженцев, проживающих в Великобритании, будут вынуждены покинуть страну по истечении срока виз в 2025 году, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на заявление члена парламента и экс-министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда.
"Ясность позволит семьям планировать… Поскольку у некоторых дети ходят в школу, нам нужно дать им (украинцам - ред.) возможность планировать", - передает издание слова Бакленда.
Как отмечает газета, политик также призвал министров рассмотреть вопрос о предоставлении украинцам "более постоянного статуса" и провести для этого подготовительную работу уже в этом году, чтобы обеспечить "как можно больше стабильности и определенности" для беженцев.
"С начала вооруженного конфликта в Британию приехали 182 тысячи украинцев, большая часть - за последние шесть месяцев, и в 2025 году, когда срок действия их трехлетней визы истечет, около 100 тысяч украинцев могут быть вынуждены покинуть Британию", - пишет газета.
Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне военной спецоперации России на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев - бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
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