Тысячам беженцев с Украины придется покинуть Британию из-за истечения виз
Telegraph: сотне тысяч беженцев с Украины придется покинуть Британию из-за истечения виз
© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Около 100 тысяч украинских беженцев, проживающих в Великобритании, будут вынуждены покинуть страну по истечении срока виз в 2025 году, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на заявление члена парламента и экс-министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда.
"Ясность позволит семьям планировать… Поскольку у некоторых дети ходят в школу, нам нужно дать им (украинцам - ред.) возможность планировать", - передает издание слова Бакленда.
Как отмечает газета, политик также призвал министров рассмотреть вопрос о предоставлении украинцам "более постоянного статуса" и провести для этого подготовительную работу уже в этом году, чтобы обеспечить "как можно больше стабильности и определенности" для беженцев.
"С начала вооруженного конфликта в Британию приехали 182 тысячи украинцев, большая часть - за последние шесть месяцев, и в 2025 году, когда срок действия их трехлетней визы истечет, около 100 тысяч украинцев могут быть вынуждены покинуть Британию", - пишет газета.
Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне военной спецоперации России на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев - бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.