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Минобороны Украины рассказало о моделях беспилотников на вооружении ВСУ
Минобороны Украины рассказало о моделях беспилотников на вооружении ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
Минобороны Украины рассказало о моделях беспилотников на вооружении ВСУ
Более 30 моделей беспилотников принято на вооружение украинских войск за 15 месяцев, сообщило министерство обороны Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:39
2023-08-02T11:39
2023-08-02T11:39
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 30 моделей беспилотников принято на вооружение украинских войск за 15 месяцев, сообщило министерство обороны Украины в Telegram-канале. "За 15 месяцев минобороны уже приняло на вооружение/в эксплуатацию более 30 моделей БПЛА различных типов – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов", - говорится в сообщении. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабинет министров Украины выделил в 2023 году более миллиарда долларов на производство беспилотников в стране.
https://ria.ru/20230727/vooruzheniya-1886529202.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны Украины рассказало о моделях беспилотников на вооружении ВСУ
Минобороны Украины заявило, что приняло на вооружение более 30 моделей БПЛА за 15 месяцев