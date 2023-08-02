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Минобороны Украины рассказало о моделях беспилотников на вооружении ВСУ

Минобороны Украины рассказало о моделях беспилотников на вооружении ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023

Минобороны Украины рассказало о моделях беспилотников на вооружении ВСУ

Более 30 моделей беспилотников принято на вооружение украинских войск за 15 месяцев, сообщило министерство обороны Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:39

2023-08-02T11:39

2023-08-02T11:39

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 30 моделей беспилотников принято на вооружение украинских войск за 15 месяцев, сообщило министерство обороны Украины в Telegram-канале. "За 15 месяцев минобороны уже приняло на вооружение/в эксплуатацию более 30 моделей БПЛА различных типов – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов", - говорится в сообщении. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабинет министров Украины выделил в 2023 году более миллиарда долларов на производство беспилотников в стране.

https://ria.ru/20230727/vooruzheniya-1886529202.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины