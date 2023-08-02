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Минобороны Украины рассказало о моделях беспилотников на вооружении ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:39 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/bespilotniki-1887746901.html
Минобороны Украины рассказало о моделях беспилотников на вооружении ВСУ
Минобороны Украины рассказало о моделях беспилотников на вооружении ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
Минобороны Украины рассказало о моделях беспилотников на вооружении ВСУ
Более 30 моделей беспилотников принято на вооружение украинских войск за 15 месяцев, сообщило министерство обороны Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:39
2023-08-02T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 30 моделей беспилотников принято на вооружение украинских войск за 15 месяцев, сообщило министерство обороны Украины в Telegram-канале. "За 15 месяцев минобороны уже приняло на вооружение/в эксплуатацию более 30 моделей БПЛА различных типов – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов", - говорится в сообщении. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабинет министров Украины выделил в 2023 году более миллиарда долларов на производство беспилотников в стране.
https://ria.ru/20230727/vooruzheniya-1886529202.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны Украины рассказало о моделях беспилотников на вооружении ВСУ

Минобороны Украины заявило, что приняло на вооружение более 30 моделей БПЛА за 15 месяцев

CC BY-SA 4.0 / Василий Коваль / Украинский беспилотный летательный аппарат многоцелевого назначения
Украинский беспилотный летательный аппарат многоцелевого назначения - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Василий Коваль /
Украинский беспилотный летательный аппарат многоцелевого назначения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 30 моделей беспилотников принято на вооружение украинских войск за 15 месяцев, сообщило министерство обороны Украины в Telegram-канале.
«
"За 15 месяцев минобороны уже приняло на вооружение/в эксплуатацию более 30 моделей БПЛА различных типов – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов", - говорится в сообщении.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабинет министров Украины выделил в 2023 году более миллиарда долларов на производство беспилотников в стране.
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