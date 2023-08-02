https://ria.ru/20230802/avtotor-1887806029.html

"Автотор" приступил к серийному производству внедорожника BAIC BJ40

"Автотор" приступил к серийному производству внедорожника BAIC BJ40 - РИА Новости, 02.08.2023

"Автотор" приступил к серийному производству внедорожника BAIC BJ40

Калининградский завод "Автотор" начал отгрузку среднеразмерного внедорожника BAIC BJ40 из первой произведенной на заводе промышленной партии, сообщает... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T15:47

2023-08-02T15:47

2023-08-02T15:47

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Калининградский завод "Автотор" начал отгрузку среднеразмерного внедорожника BAIC BJ40 из первой произведенной на заводе промышленной партии, сообщает пресс-служба компании. "Калининградский завод "Автотор" начал отгрузку автомобилей BAIC BJ40 из первой промышленной партии, произведенной на предприятии", - говорится в сообщении. Уточняется, что подготовка к серийному производству новой модели бренда BAIC велась с конца июня. Специалистами Инновационно-технологического центра "Автотор" в сотрудничестве с представителями BAIC была проведена работа по подготовке операционных карт, оснащению производственной линии, предназначенной для выпуска новой модели, настройке и перепрограммированию инструмента и оборудования, обучению линейного персонала. На завершающем этапе работ по освоению производства специалистами "Автотор" и BAIC в составе группы запуска был проведен комплекс специальных контрольных мероприятий в соответствии с установленными стандартами бренда. По итогам контрольного аудита на основании достигнутых высоких показателей качества производственных процессов и готовой продукции состоялся официальный запуск промышленного производства модели, сообщает пресс-служба компании. Калининградский "Автотор" в апреле сообщил о начале производства китайских автомобилей BAIC. В рамках мероприятия с участием коллектива предприятия и представителей штаб-квартиры BAIC International в КНР было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве по производству автомобилей и соглашение о запуске промышленного производства. Для этого были организованы поставки комплектующих с предприятий BAIC в КНР. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Kaiyi, в апреле - китайских машин BAIC и SWM.

https://ria.ru/20230711/avtomobili-1883528523.html

https://ria.ru/20230721/lizing-1885403391.html

китай

калининград

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