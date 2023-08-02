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Ростовская область отправила в зону СВО автомобили и технику
Ростовская область отправила в зону СВО автомобили и технику - РИА Новости, 02.08.2023
Ростовская область отправила в зону СВО автомобили и технику
Ростовская область направила в зону проведения специальной военной операции партию дизель-генераторных установок, автомобили и оргтехнику, сообщил заместитель... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:42
2023-08-02T15:42
2023-08-02T15:42
ростовская область
ростовская область
сво
спецоперация
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Ростовская область направила в зону проведения специальной военной операции партию дизель-генераторных установок, автомобили и оргтехнику, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, который передал партию военно-технической помощи по поручению главы региона. Военнослужащим частей и подразделений, дислоцированных на территории Ростовской области, были переданы дизель-генераторные установки, автомобили повышенной проходимости и оргтехника. "Все технические характеристики согласованы с Минобороны, поэтому я уверен, что в боевых условиях техника не подведет, станет надежным помощником на пути к победе. Также за счет бюджета области приобретены дизель-генераторы, которые могут обеспечивать электричеством пункты управления батальона без дозаправки в течение десяти часов", - сказал Артемов. Он отметил, что несмотря на то, что вес генератора около 1,4 тонны, он вполне транспортабелен, что важно в зоне спецоперации. Работа по поддержке участников специальной военной операции в регионе ведется в трех направлениях: содействие в комплектовании частей и соединений, принимающих участие в СВО, приобретение техники и оборудования по заявкам Минобороны и последующая передача ее военным, а также оказание адресной помощи военнослужащим и членам их семей. Всего в настоящее время в регионе действует более 30 мер поддержки. На эти цели направляются как средства областного бюджета, так и средства фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Имущество, оборудование и военно-технические средства приобретаются в соответствии с запросами Национального центра управления обороной, заявки выполняются в максимально короткие сроки.
https://ria.ru/20230707/svo-1882829673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, сво, спецоперация
Ростовская область , Ростовская область, СВО, Спецоперация
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Ростовская область направила в зону проведения специальной военной операции партию дизель-генераторных установок, автомобили и оргтехнику, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, который передал партию военно-технической помощи по поручению главы региона.
Военнослужащим частей и подразделений, дислоцированных на территории Ростовской области
, были переданы дизель-генераторные установки, автомобили повышенной проходимости и оргтехника.
«
"Все технические характеристики согласованы с Минобороны, поэтому я уверен, что в боевых условиях техника не подведет, станет надежным помощником на пути к победе. Также за счет бюджета области приобретены дизель-генераторы, которые могут обеспечивать электричеством пункты управления батальона без дозаправки в течение десяти часов", - сказал Артемов. Он отметил, что несмотря на то, что вес генератора около 1,4 тонны, он вполне транспортабелен, что важно в зоне спецоперации.
Работа по поддержке участников специальной военной операции в регионе ведется в трех направлениях: содействие в комплектовании частей и соединений, принимающих участие в СВО, приобретение техники и оборудования по заявкам Минобороны и последующая передача ее военным, а также оказание адресной помощи военнослужащим и членам их семей.
Всего в настоящее время в регионе действует более 30 мер поддержки. На эти цели направляются как средства областного бюджета, так и средства фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Имущество, оборудование и военно-технические средства приобретаются в соответствии с запросами Национального центра управления обороной, заявки выполняются в максимально короткие сроки.
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