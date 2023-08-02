https://ria.ru/20230802/avtomobili-1887801770.html

Ростовская область отправила в зону СВО автомобили и технику

Ростовская область отправила в зону СВО автомобили и технику - РИА Новости, 02.08.2023

Ростовская область отправила в зону СВО автомобили и технику

Ростовская область направила в зону проведения специальной военной операции партию дизель-генераторных установок, автомобили и оргтехнику, сообщил заместитель... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T15:42

2023-08-02T15:42

2023-08-02T15:42

ростовская область

ростовская область

сво

спецоперация

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Ростовская область направила в зону проведения специальной военной операции партию дизель-генераторных установок, автомобили и оргтехнику, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, который передал партию военно-технической помощи по поручению главы региона. Военнослужащим частей и подразделений, дислоцированных на территории Ростовской области, были переданы дизель-генераторные установки, автомобили повышенной проходимости и оргтехника. "Все технические характеристики согласованы с Минобороны, поэтому я уверен, что в боевых условиях техника не подведет, станет надежным помощником на пути к победе. Также за счет бюджета области приобретены дизель-генераторы, которые могут обеспечивать электричеством пункты управления батальона без дозаправки в течение десяти часов", - сказал Артемов. Он отметил, что несмотря на то, что вес генератора около 1,4 тонны, он вполне транспортабелен, что важно в зоне спецоперации. Работа по поддержке участников специальной военной операции в регионе ведется в трех направлениях: содействие в комплектовании частей и соединений, принимающих участие в СВО, приобретение техники и оборудования по заявкам Минобороны и последующая передача ее военным, а также оказание адресной помощи военнослужащим и членам их семей. Всего в настоящее время в регионе действует более 30 мер поддержки. На эти цели направляются как средства областного бюджета, так и средства фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Имущество, оборудование и военно-технические средства приобретаются в соответствии с запросами Национального центра управления обороной, заявки выполняются в максимально короткие сроки.

https://ria.ru/20230707/svo-1882829673.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, сво, спецоперация