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Ростовская область отправила в зону СВО автомобили и технику - РИА Новости, 02.08.2023
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Ростовская область
 
15:42 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/avtomobili-1887801770.html
Ростовская область отправила в зону СВО автомобили и технику
Ростовская область отправила в зону СВО автомобили и технику - РИА Новости, 02.08.2023
Ростовская область отправила в зону СВО автомобили и технику
Ростовская область направила в зону проведения специальной военной операции партию дизель-генераторных установок, автомобили и оргтехнику, сообщил заместитель... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:42
2023-08-02T15:42
ростовская область
ростовская область
сво
спецоперация
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Ростовская область направила в зону проведения специальной военной операции партию дизель-генераторных установок, автомобили и оргтехнику, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, который передал партию военно-технической помощи по поручению главы региона. Военнослужащим частей и подразделений, дислоцированных на территории Ростовской области, были переданы дизель-генераторные установки, автомобили повышенной проходимости и оргтехника. "Все технические характеристики согласованы с Минобороны, поэтому я уверен, что в боевых условиях техника не подведет, станет надежным помощником на пути к победе. Также за счет бюджета области приобретены дизель-генераторы, которые могут обеспечивать электричеством пункты управления батальона без дозаправки в течение десяти часов", - сказал Артемов. Он отметил, что несмотря на то, что вес генератора около 1,4 тонны, он вполне транспортабелен, что важно в зоне спецоперации. Работа по поддержке участников специальной военной операции в регионе ведется в трех направлениях: содействие в комплектовании частей и соединений, принимающих участие в СВО, приобретение техники и оборудования по заявкам Минобороны и последующая передача ее военным, а также оказание адресной помощи военнослужащим и членам их семей. Всего в настоящее время в регионе действует более 30 мер поддержки. На эти цели направляются как средства областного бюджета, так и средства фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Имущество, оборудование и военно-технические средства приобретаются в соответствии с запросами Национального центра управления обороной, заявки выполняются в максимально короткие сроки.
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ростовская область, сво, спецоперация
Ростовская область , Ростовская область, СВО, Спецоперация

Ростовская область отправила в зону СВО автомобили и технику

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области / Cropped image / Ростовская область отправила в зону СВО автомобили и технику
Ростовская область отправила в зону СВО автомобили и технику - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области / Cropped image /
Ростовская область отправила в зону СВО автомобили и технику
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Ростовская область направила в зону проведения специальной военной операции партию дизель-генераторных установок, автомобили и оргтехнику, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, который передал партию военно-технической помощи по поручению главы региона.
Военнослужащим частей и подразделений, дислоцированных на территории Ростовской области, были переданы дизель-генераторные установки, автомобили повышенной проходимости и оргтехника.
«
"Все технические характеристики согласованы с Минобороны, поэтому я уверен, что в боевых условиях техника не подведет, станет надежным помощником на пути к победе. Также за счет бюджета области приобретены дизель-генераторы, которые могут обеспечивать электричеством пункты управления батальона без дозаправки в течение десяти часов", - сказал Артемов. Он отметил, что несмотря на то, что вес генератора около 1,4 тонны, он вполне транспортабелен, что важно в зоне спецоперации.
Работа по поддержке участников специальной военной операции в регионе ведется в трех направлениях: содействие в комплектовании частей и соединений, принимающих участие в СВО, приобретение техники и оборудования по заявкам Минобороны и последующая передача ее военным, а также оказание адресной помощи военнослужащим и членам их семей.
Всего в настоящее время в регионе действует более 30 мер поддержки. На эти цели направляются как средства областного бюджета, так и средства фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Имущество, оборудование и военно-технические средства приобретаются в соответствии с запросами Национального центра управления обороной, заявки выполняются в максимально короткие сроки.
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