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Российские военные уничтожили почти 300 солдат ВСУ на Донецком направлении

Российские военные уничтожили почти 300 солдат ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 02.08.2023

Российские военные уничтожили почти 300 солдат ВСУ на Донецком направлении

Войска Украины за сутки в ходе безуспешных попыток наступать потеряли на донецком направлении почти 300 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:47

2023-08-02T14:47

2023-08-02T14:59

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки в ходе безуспешных попыток наступать потеряли на донецком направлении почти 300 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях.В частности, на донецком направлении, отметили в Минобороны, слаженными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Спорное, Северное, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка ДНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск ДНР."Потери противника составили до 295 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и одна Д-30", - сказали в министерстве.В районе города Славянск ДНР уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы войск Украины "Лиман", добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина