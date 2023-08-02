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Российские военные уничтожили почти 300 солдат ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 02.08.2023 (обновлено: 14:59 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/ataki-1887791339.html
Российские военные уничтожили почти 300 солдат ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили почти 300 солдат ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 02.08.2023
Российские военные уничтожили почти 300 солдат ВСУ на Донецком направлении
Войска Украины за сутки в ходе безуспешных попыток наступать потеряли на донецком направлении почти 300 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:47
2023-08-02T14:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки в ходе безуспешных попыток наступать потеряли на донецком направлении почти 300 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях.В частности, на донецком направлении, отметили в Минобороны, слаженными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Спорное, Северное, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка ДНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск ДНР."Потери противника составили до 295 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и одна Д-30", - сказали в министерстве.В районе города Славянск ДНР уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы войск Украины "Лиман", добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
Российские военные уничтожили почти 300 солдат ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России отбили 12 атак, уничтожили до 295 солдат ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки в ходе безуспешных попыток наступать потеряли на донецком направлении почти 300 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях.
В частности, на донецком направлении, отметили в Минобороны, слаженными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Спорное, Северное, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка ДНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск ДНР.
"Потери противника составили до 295 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и одна Д-30", - сказали в министерстве.
В районе города Славянск ДНР уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы войск Украины "Лиман", добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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