https://ria.ru/20230802/arest-1887826836.html

Суд арестовал обвиняемого в надругательстве над двумя детьми в Анапе

Суд арестовал обвиняемого в надругательстве над двумя детьми в Анапе - РИА Новости, 02.08.2023

Суд арестовал обвиняемого в надругательстве над двумя детьми в Анапе

Суд в Анапе заключил под стражу до 29 сентября обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек на территории детского... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:15

2023-08-02T17:15

2023-08-02T18:20

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краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Суд в Анапе заключил под стражу до 29 сентября обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек на территории детского лагеря "Счастливое детство", сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.Ранее в СУСК РФ в Краснодарском крае сообщили, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. По данным надзорного ведомства, следователи возбудили в отношении жителя Воронежской области уголовное дело. Отмечается, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности."Суд принял во внимание, что мужчина не имеет постоянного места жительства на территории Краснодарского края, ведёт бродяжнический образ жизни и может скрыться от органов следствия. Обвиняемый заключен под стражу на срок 01 месяц 28 суток, то есть до 29.09.2023", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.Ему инкриминируют пункт "б" части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста – ред.), часть 2 статьи 135 УК РФ (Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста - ред.).Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря, так как там нашли ряд нарушений, в том числе по "антитеррористической защищенности". Согласно данным ведомства, охрана не проводила осмотр зданий и сооружений, не было и лица, которое бы контролировало работу охранников по впускному-выпускному режиму на территории лагеря. В прокуратуре отмечают, что фигурант проник на территорию лагеря именно через забор.

https://ria.ru/20230802/lager-1887810657.html

https://ria.ru/20230709/delo-1883136656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, анапа, краснодарский край, россия