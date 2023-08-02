https://ria.ru/20230802/arest-1887826836.html
Суд арестовал обвиняемого в надругательстве над двумя детьми в Анапе
Суд арестовал обвиняемого в надругательстве над двумя детьми в Анапе - РИА Новости, 02.08.2023
Суд арестовал обвиняемого в надругательстве над двумя детьми в Анапе
Суд в Анапе заключил под стражу до 29 сентября обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек на территории детского... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:15
2023-08-02T17:15
2023-08-02T18:20
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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Суд в Анапе заключил под стражу до 29 сентября обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек на территории детского лагеря "Счастливое детство", сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.Ранее в СУСК РФ в Краснодарском крае сообщили, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. По данным надзорного ведомства, следователи возбудили в отношении жителя Воронежской области уголовное дело. Отмечается, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности."Суд принял во внимание, что мужчина не имеет постоянного места жительства на территории Краснодарского края, ведёт бродяжнический образ жизни и может скрыться от органов следствия. Обвиняемый заключен под стражу на срок 01 месяц 28 суток, то есть до 29.09.2023", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.Ему инкриминируют пункт "б" части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста – ред.), часть 2 статьи 135 УК РФ (Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста - ред.).Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря, так как там нашли ряд нарушений, в том числе по "антитеррористической защищенности". Согласно данным ведомства, охрана не проводила осмотр зданий и сооружений, не было и лица, которое бы контролировало работу охранников по впускному-выпускному режиму на территории лагеря. В прокуратуре отмечают, что фигурант проник на территорию лагеря именно через забор.
https://ria.ru/20230802/lager-1887810657.html
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происшествия, анапа, краснодарский край, россия
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Россия
Суд арестовал обвиняемого в надругательстве над двумя детьми в Анапе
Суд арестовал на два месяца обвиняемого в надругательстве над детьми в лагере в Анапе
КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости.
Суд в Анапе заключил под стражу до 29 сентября обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек на территории детского лагеря "Счастливое детство", сообщили в объединённой пресс-службе
судов Краснодарского края.
Ранее в СУСК РФ
в Краснодарском крае сообщили, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. По данным надзорного ведомства, следователи возбудили в отношении жителя Воронежской области
уголовное дело. Отмечается, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
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"Суд принял во внимание, что мужчина не имеет постоянного места жительства на территории Краснодарского края, ведёт бродяжнический образ жизни и может скрыться от органов следствия. Обвиняемый заключен под стражу на срок 01 месяц 28 суток, то есть до 29.09.2023", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.
Ему инкриминируют пункт "б" части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста – ред.), часть 2 статьи 135 УК РФ (Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста - ред.).
Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря, так как там нашли ряд нарушений, в том числе по "антитеррористической защищенности". Согласно данным ведомства, охрана не проводила осмотр зданий и сооружений, не было и лица, которое бы контролировало работу охранников по впускному-выпускному режиму на территории лагеря. В прокуратуре отмечают, что фигурант проник на территорию лагеря именно через забор.
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