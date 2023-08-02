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Более 250 аппаратов для меддиагностики поступили в подмосковные больницы - РИА Новости, 02.08.2023
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Новости Подмосковья
 
15:01 02.08.2023 (обновлено: 15:02 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/apparaty-1887795270.html
Более 250 аппаратов для меддиагностики поступили в подмосковные больницы
Более 250 аппаратов для меддиагностики поступили в подмосковные больницы - РИА Новости, 02.08.2023
Более 250 аппаратов для меддиагностики поступили в подмосковные больницы
Более 250 единиц медицинской техники, предназначенной для функциональной диагностики, поступили в подмосковные медучреждения, сообщила первый заместитель... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:01
2023-08-02T15:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Более 250 единиц медицинской техники, предназначенной для функциональной диагностики, поступили в подмосковные медучреждения, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Поступившее оборудование необходимо для проведения качественной диагностики сердечно-сосудистой системы. С начала года наши медицинские организации получили свыше 250 единиц такой медтехники. Она поступила в 30 больниц Подмосковья", - рассказала Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, в числе новой техники представлены электрокардиографы, также и портативные, холтеры, аппараты для суточного мониторирования артериального давления. Обновленное оборудование доставлено в Дубненскую, Коломенскую, Ступинскую, Люберецкую, Можайскую, Химкинскую, Солнечногорскую и другие больницы, в том числе в Московскую областную больницу имени профессора Розанова. "Часть аппаратов заменят в строю отработавшую свой срок технику, часть - усилят материально-техническую базу больницы. ЭКГ, холтеровское мониторирование, суточное измерение артериального давления - всё это назначается как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, позволяет выявить нарушения в работе сердца и узнать показатели давления в условиях обычной активности пациента", - отметил главный врач Московской областной больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов.
https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878450096.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Более 250 аппаратов для меддиагностики поступили в подмосковные больницы

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиБолее 250 единиц оборудования для функциональной диагностики получили подмосковные больницы
Более 250 единиц оборудования для функциональной диагностики получили подмосковные больницы - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Более 250 единиц оборудования для функциональной диагностики получили подмосковные больницы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Более 250 единиц медицинской техники, предназначенной для функциональной диагностики, поступили в подмосковные медучреждения, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"Поступившее оборудование необходимо для проведения качественной диагностики сердечно-сосудистой системы. С начала года наши медицинские организации получили свыше 250 единиц такой медтехники. Она поступила в 30 больниц Подмосковья", - рассказала Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, в числе новой техники представлены электрокардиографы, также и портативные, холтеры, аппараты для суточного мониторирования артериального давления. Обновленное оборудование доставлено в Дубненскую, Коломенскую, Ступинскую, Люберецкую, Можайскую, Химкинскую, Солнечногорскую и другие больницы, в том числе в Московскую областную больницу имени профессора Розанова.
"Часть аппаратов заменят в строю отработавшую свой срок технику, часть - усилят материально-техническую базу больницы. ЭКГ, холтеровское мониторирование, суточное измерение артериального давления - всё это назначается как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, позволяет выявить нарушения в работе сердца и узнать показатели давления в условиях обычной активности пациента", - отметил главный врач Московской областной больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов.
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