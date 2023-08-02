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Мишустин рассказал анекдоты о мышлении физиков и математиков - РИА Новости, 02.08.2023
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18:51 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/anekdoty-1887859006.html
Мишустин рассказал анекдоты о мышлении физиков и математиков
Мишустин рассказал анекдоты о мышлении физиков и математиков - РИА Новости, 02.08.2023
Мишустин рассказал анекдоты о мышлении физиков и математиков
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с победителями международных олимпиад по естественным наукам вспомнил пару анекдотов про физиков и... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:51
2023-08-02T18:51
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с победителями международных олимпиад по естественным наукам вспомнил пару анекдотов про физиков и математиков, демонстрирующих разницу их мышления. "Бежит медведь. И впереди него бегут физик и математик. Соответственно бегут вместе и думают, как спастись. Что думает математик: "Медведь бежит со скоростью 11 км в час, я бегу со скоростью 10 км в час, если я не смогу ускориться, то я, конечно, погибну, нужно как можно скорее бежать". Что думает физик: "Объем желудка медведя 1 кубический метр. Объем математика 1,2 кубических метра. Надо быстрее бежать, если он первого догонит математика, я спасусь", - сказал Мишустин. Он отметил разность в мышлении и разность подходов физиков и математиков и рассказал еще один анекдот. "Физики и математики собрались на конференцию. По трое: три физика и три математика. Сидят на вокзале, покупают билеты. Хитрые математики смотрят на физиков и ждут, когда они пойдут. Ну, физики пошли и купили три билета. Математики купили один билет. Сели в поезд, едут. И идет контролер. Математики перед тем, как он пошел, пошли в тамбур, в туалет, закрылись там, и когда контролер постучал, выдали один билет, он проколол его и пошел дальше. Физики, посмотрев это дело, на обратном пути с конференции так же сделали. Пошли купили один билет. Математики посмотрели, что сделали физики и не купили ни одного билета. Дальше они зашли в поезд, физики перед контролером пошли в туалет, закрылись там. Один из математиков до контролера подошел к туалету, постучал, забрал билет, и математики перебежали в соседний вагон в новый туалет", - рассказал премьер. "Отсюда резюме: не знаешь до конца метод - не используй", - заключил премьер.
https://ria.ru/20230629/mishustin-1881107026.html
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россия, михаил мишустин, общество, образование - общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Образование - Общество
Мишустин рассказал анекдоты о мышлении физиков и математиков

Мишустин рассказал анекдоты о физиках и математиках, демонстрирующие разницу в их мышлении

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с победителями международных олимпиад по естественным наукам вспомнил пару анекдотов про физиков и математиков, демонстрирующих разницу их мышления.
"Бежит медведь. И впереди него бегут физик и математик. Соответственно бегут вместе и думают, как спастись. Что думает математик: "Медведь бежит со скоростью 11 км в час, я бегу со скоростью 10 км в час, если я не смогу ускориться, то я, конечно, погибну, нужно как можно скорее бежать". Что думает физик: "Объем желудка медведя 1 кубический метр. Объем математика 1,2 кубических метра. Надо быстрее бежать, если он первого догонит математика, я спасусь", - сказал Мишустин.
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Он отметил разность в мышлении и разность подходов физиков и математиков и рассказал еще один анекдот.
"Физики и математики собрались на конференцию. По трое: три физика и три математика. Сидят на вокзале, покупают билеты. Хитрые математики смотрят на физиков и ждут, когда они пойдут. Ну, физики пошли и купили три билета. Математики купили один билет. Сели в поезд, едут. И идет контролер. Математики перед тем, как он пошел, пошли в тамбур, в туалет, закрылись там, и когда контролер постучал, выдали один билет, он проколол его и пошел дальше. Физики, посмотрев это дело, на обратном пути с конференции так же сделали. Пошли купили один билет. Математики посмотрели, что сделали физики и не купили ни одного билета. Дальше они зашли в поезд, физики перед контролером пошли в туалет, закрылись там. Один из математиков до контролера подошел к туалету, постучал, забрал билет, и математики перебежали в соседний вагон в новый туалет", - рассказал премьер.
"Отсюда резюме: не знаешь до конца метод - не используй", - заключил премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в поселке Сатис в Нижегородской области. 2 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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