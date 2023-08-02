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В Кузбассе открыли набор в академию "Ангелы Плющенко" - РИА Новости, 02.08.2023
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11:16 02.08.2023 (обновлено: 11:44 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/akademiya-1887741305.html
В Кузбассе открыли набор в академию "Ангелы Плющенко"
В Кузбассе открыли набор в академию "Ангелы Плющенко" - РИА Новости, 02.08.2023
В Кузбассе открыли набор в академию "Ангелы Плющенко"
В Кузбассе открыт набор в Академию фигурного катания "Ангелы Плющенко", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:16
2023-08-02T11:44
сергей цивилев
евгений плющенко
кемерово
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 2 авг – РИА Новости. В Кузбассе открыт набор в Академию фигурного катания "Ангелы Плющенко", сообщает пресс-служба правительства региона. "В Кемерове стартовал набор детей в отделение Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко". Соглашение о создании третьего в стране филиала было подписано губернатором Сергеем Цивилевым и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Первые два действуют в Москве и Московской области", – говорится в сообщении. Уточняется, что набор детей от четырех лет и старше ведется в группы начальной и спортивной подготовки. Также планируется набор взрослых любительских групп. С 1 сентября в академии, которая расположена на базе Ледового дворца "Кузбасс", смогут заниматься более 100 детей. "За последние пять лет Кузбасс стал одним из самых спортивных регионов России. Мы строим спорткомплексы мирового уровня, устанавливаем спортивные площадки и поступательно создаем условия для того, чтобы каждый житель региона мог заниматься спортом и достигать в нем успехов. Теперь мы сможем воспитывать своих чемпионов фигурного катания, при этом одаренным ребятам будет оказана особая поддержка со стороны региона", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что в Академии "Ангелы Плющенко" в Кузбассе будут работать опытные тренеры, прошедшие стажировку по методике двукратного олимпийского чемпиона. В тренировочный процесс привлекут и специалистов из Московской академии "Ангелы Плющенко". Также запланировано проведение мастер-классов самого Евгения Плющенко.
https://ria.ru/20230728/kuzbass-1886839933.html
кемерово
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сергей цивилев, евгений плющенко, кемерово, кемеровская область
Сергей Цивилев, Евгений Плющенко, Кемерово, Кемеровская область
В Кузбассе открыли набор в академию "Ангелы Плющенко"

В Кузбассе открыли набор в академию фигурного катания "Ангелы Плющенко"

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаНабор в академию "Ангелы Плющенко"
Набор в академию Ангелы Плющенко
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 2 авг – РИА Новости. В Кузбассе открыт набор в Академию фигурного катания "Ангелы Плющенко", сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"В Кемерове стартовал набор детей в отделение Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко". Соглашение о создании третьего в стране филиала было подписано губернатором Сергеем Цивилевым и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Первые два действуют в Москве и Московской области", – говорится в сообщении.
Уточняется, что набор детей от четырех лет и старше ведется в группы начальной и спортивной подготовки. Также планируется набор взрослых любительских групп. С 1 сентября в академии, которая расположена на базе Ледового дворца "Кузбасс", смогут заниматься более 100 детей.
"За последние пять лет Кузбасс стал одним из самых спортивных регионов России. Мы строим спорткомплексы мирового уровня, устанавливаем спортивные площадки и поступательно создаем условия для того, чтобы каждый житель региона мог заниматься спортом и достигать в нем успехов. Теперь мы сможем воспитывать своих чемпионов фигурного катания, при этом одаренным ребятам будет оказана особая поддержка со стороны региона", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Отмечается, что в Академии "Ангелы Плющенко" в Кузбассе будут работать опытные тренеры, прошедшие стажировку по методике двукратного олимпийского чемпиона. В тренировочный процесс привлекут и специалистов из Московской академии "Ангелы Плющенко". Также запланировано проведение мастер-классов самого Евгения Плющенко.
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