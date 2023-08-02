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"Аэрофлот" вводит дополнительный рейс в Кировск - РИА Новости, 02.08.2023
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"Аэрофлот" вводит дополнительный рейс в Кировск
"Аэрофлот" вводит дополнительный рейс в Кировск - РИА Новости, 02.08.2023
"Аэрофлот" вводит дополнительный рейс в Кировск
Российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительный рейс из Москвы в Кировск (Апатиты) по вторникам, таким образом, в августе и сентябре авиакомпания будет РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:13
2023-08-02T16:13
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МОСКВА, 2 авг – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительный рейс из Москвы в Кировск (Апатиты) по вторникам, таким образом, в августе и сентябре авиакомпания будет выполнять до пяти рейсов еженедельно. Полеты будут осуществляться по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. "Аэрофлот" постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социально ориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.Заявка на размещение пресс-релиза
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлот" вводит дополнительный рейс в Кировск

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительный рейс из Москвы в Кировск (Апатиты) по вторникам, таким образом, в августе и сентябре авиакомпания будет выполнять до пяти рейсов еженедельно.
Полеты будут осуществляться по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. "Аэрофлот" постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социально ориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.
Заявка на размещение пресс-релиза
 
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