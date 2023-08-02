https://ria.ru/20230802/aeroflot-1887812711.html

"Аэрофлот" вводит дополнительный рейс в Кировск

"Аэрофлот" вводит дополнительный рейс в Кировск - РИА Новости, 02.08.2023

"Аэрофлот" вводит дополнительный рейс в Кировск

Российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительный рейс из Москвы в Кировск (Апатиты) по вторникам, таким образом, в августе и сентябре авиакомпания будет РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:13

2023-08-02T16:13

2023-08-02T16:13

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МОСКВА, 2 авг – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительный рейс из Москвы в Кировск (Апатиты) по вторникам, таким образом, в августе и сентябре авиакомпания будет выполнять до пяти рейсов еженедельно. Полеты будут осуществляться по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. "Аэрофлот" постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социально ориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.Заявка на размещение пресс-релиза

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы