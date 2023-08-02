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"Аэроэкспресс" в Шереметьево отменит часть рейсов - РИА Новости, 02.08.2023
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Туризм
 
12:04 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/aeroekspress-1887753950.html
"Аэроэкспресс" в Шереметьево отменит часть рейсов
"Аэроэкспресс" в Шереметьево отменит часть рейсов - РИА Новости, 02.08.2023
"Аэроэкспресс" в Шереметьево отменит часть рейсов
В связи с проведением плановых работ на железной дороге будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево 5 и 6 августа, сообщает... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:04
2023-08-02T12:04
туризм
новости - туризм
аэроэкспресс
шереметьево (аэропорт)
туризм
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В связи с проведением плановых работ на железной дороге будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево 5 и 6 августа, сообщает компания в соцсетях. Так, 5 и 6 августа в аэропорт проследуют поезда отправлением с Белорусского вокзала в 5:37, 14:22, 18:18, 20:06 и 22:26.Поезда из терминалов В и С аэропорта повезут пассажиров только в 6:39, 15:39, 17:21, 19:18 и 21:09.Остальные рейсы отменяются. Также в течение августа в будние дни не будет некоторых вечерних аэроэкспрессов.Добраться в аэропорт во время изменений в расписании можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Теперь они курсируют каждые десять минут с 6:00 до 23:40 в сторону аэропорта и с 6:45 до 0:25 по обратному маршруту. Поездка занимает около 20 минут.
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новости - туризм, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Аэроэкспресс, Шереметьево (аэропорт), Туризм
"Аэроэкспресс" в Шереметьево отменит часть рейсов

"Аэроэкспресс" предупредил пассажиров об изменении расписания из аэропорта Шереметьево

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПассажир у двухэтажного поезда "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево
Пассажир у двухэтажного поезда Аэроэкспресс в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В связи с проведением плановых работ на железной дороге будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево 5 и 6 августа, сообщает компания в соцсетях.

Так, 5 и 6 августа в аэропорт проследуют поезда отправлением с Белорусского вокзала в 5:37, 14:22, 18:18, 20:06 и 22:26.

Поезда из терминалов В и С аэропорта повезут пассажиров только в 6:39, 15:39, 17:21, 19:18 и 21:09.

Остальные рейсы отменяются. Также в течение августа в будние дни не будет некоторых вечерних аэроэкспрессов.

Добраться в аэропорт во время изменений в расписании можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Теперь они курсируют каждые десять минут с 6:00 до 23:40 в сторону аэропорта и с 6:45 до 0:25 по обратному маршруту. Поездка занимает около 20 минут.
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