"Аэроэкспресс" в Шереметьево отменит часть рейсов
"Аэроэкспресс" предупредил пассажиров об изменении расписания из аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПассажир у двухэтажного поезда "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В связи с проведением плановых работ на железной дороге будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево 5 и 6 августа, сообщает компания в соцсетях.
Так, 5 и 6 августа в аэропорт проследуют поезда отправлением с Белорусского вокзала в 5:37, 14:22, 18:18, 20:06 и 22:26.
Поезда из терминалов В и С аэропорта повезут пассажиров только в 6:39, 15:39, 17:21, 19:18 и 21:09.
Остальные рейсы отменяются. Также в течение августа в будние дни не будет некоторых вечерних аэроэкспрессов.
Добраться в аэропорт во время изменений в расписании можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Теперь они курсируют каждые десять минут с 6:00 до 23:40 в сторону аэропорта и с 6:45 до 0:25 по обратному маршруту. Поездка занимает около 20 минут.
Так, 5 и 6 августа в аэропорт проследуют поезда отправлением с Белорусского вокзала в 5:37, 14:22, 18:18, 20:06 и 22:26.
Поезда из терминалов В и С аэропорта повезут пассажиров только в 6:39, 15:39, 17:21, 19:18 и 21:09.
Остальные рейсы отменяются. Также в течение августа в будние дни не будет некоторых вечерних аэроэкспрессов.
Добраться в аэропорт во время изменений в расписании можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Теперь они курсируют каждые десять минут с 6:00 до 23:40 в сторону аэропорта и с 6:45 до 0:25 по обратному маршруту. Поездка занимает около 20 минут.