https://ria.ru/20230802/aeroekspress-1887753950.html

"Аэроэкспресс" в Шереметьево отменит часть рейсов

"Аэроэкспресс" в Шереметьево отменит часть рейсов - РИА Новости, 02.08.2023

"Аэроэкспресс" в Шереметьево отменит часть рейсов

В связи с проведением плановых работ на железной дороге будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево 5 и 6 августа, сообщает... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:04

2023-08-02T12:04

2023-08-02T12:04

туризм

новости - туризм

аэроэкспресс

шереметьево (аэропорт)

туризм

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В связи с проведением плановых работ на железной дороге будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево 5 и 6 августа, сообщает компания в соцсетях. Так, 5 и 6 августа в аэропорт проследуют поезда отправлением с Белорусского вокзала в 5:37, 14:22, 18:18, 20:06 и 22:26.Поезда из терминалов В и С аэропорта повезут пассажиров только в 6:39, 15:39, 17:21, 19:18 и 21:09.Остальные рейсы отменяются. Также в течение августа в будние дни не будет некоторых вечерних аэроэкспрессов.Добраться в аэропорт во время изменений в расписании можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Теперь они курсируют каждые десять минут с 6:00 до 23:40 в сторону аэропорта и с 6:45 до 0:25 по обратному маршруту. Поездка занимает около 20 минут.

https://ria.ru/20230713/domodedovo-1883950272.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), туризм