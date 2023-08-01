https://ria.ru/20230801/zemletryasenie-1887684764.html
В Эритрее произошло землетрясение
В Эритрее произошло землетрясение - РИА Новости, 01.08.2023
В Эритрее произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Эритрее, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:41
2023-08-01T20:41
2023-08-01T20:41
эритрея
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Эритрее, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 17.15 по времени UTC (20.15 мск). Эпицентр располагался в 65 километрах к востоку от столицы Эритреи города Асмэры и в 43 километрах к юго-востоку от города Массауа. Очаг залегал на глубине 10 километр. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230801/zemletryasenie-1887664036.html
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эритрея, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Эритрея, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Эритрее произошло землетрясение
В Эритрее произошло землетрясение магнитудой 5,6