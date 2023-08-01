https://ria.ru/20230801/zemletryasenie-1887664036.html

В турецкой Конье произошло землетрясение магнитудой 5

В турецкой Конье произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 01.08.2023

В турецкой Конье произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в турецкой провинции Конья в центре страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T18:25

2023-08-01T18:25

2023-08-01T18:25

в мире

конья (провинция)

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СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в турецкой провинции Конья в центре страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). По данным сейсмологов, очаг землетрясения, зафиксированного в 18.06 (совпадает с мск), залегал на глубине в 7,2 километра, эпицентр расположен в районе Сельчуклу. В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,1.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

конья (провинция)

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в мире, конья (провинция)