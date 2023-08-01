https://ria.ru/20230801/zemletryasenie-1887664036.html
В турецкой Конье произошло землетрясение магнитудой 5
В турецкой Конье произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 01.08.2023
В турецкой Конье произошло землетрясение магнитудой 5
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в турецкой провинции Конья в центре страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T18:25
2023-08-01T18:25
2023-08-01T18:25
в мире
конья (провинция)
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СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в турецкой провинции Конья в центре страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). По данным сейсмологов, очаг землетрясения, зафиксированного в 18.06 (совпадает с мск), залегал на глубине в 7,2 километра, эпицентр расположен в районе Сельчуклу. В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,1.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
конья (провинция)
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в мире, конья (провинция)
В мире, Конья (провинция)
В турецкой Конье произошло землетрясение магнитудой 5
AFAD: в турецкой Конье произошло землетрясение магнитудой 5