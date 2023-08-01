https://ria.ru/20230801/zaymy-1887541841.html

Подмосковные соцпредприятия получили свыше 40 млн рублей льготных займов

Подмосковные соцпредприятия получили свыше 40 млн рублей льготных займов - РИА Новости, 01.08.2023

Подмосковные соцпредприятия получили свыше 40 млн рублей льготных займов

С начала текущего года Московский областной фонд микрофинансирования выдал предпринимателям региона льготные займы на сумму более 40 миллионов рублей по... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:23

2023-08-01T11:23

2023-08-01T11:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей белоусов

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. С начала текущего года Московский областной фонд микрофинансирования выдал предпринимателям региона льготные займы на сумму более 40 миллионов рублей по программе "Социальный бизнес", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что социальное предпринимательство играет важную роль не только в экономике региона, но и в его жизни. "В целях поддержки социальных предприятий в Московском областном фонде микрофинансирования создана специальная программа "Социальный бизнес", в рамках которой субъекты МСП могут получить займы до 2 миллионов рублей по ставке 2% годовых на срок до трех лет. С начала года Фонд выдал 28 таких займов на общую сумму порядка 42 миллионов рублей", — приводятся в сообщении слова Зиновьевой. Она добавила, что статус социального предприятия необходимо подтверждать ежегодно. На портале РПГУ можно подать заявку на получение статуса онлайн. В пресс-службе уточнили, что в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" социальные предприниматели Подмосковья могут также воспользоваться услугами и сервисами центра "Мой бизнес". Там можно получить консультацию по открытию бизнеса, провести анализ локации и чек-ап бизнеса, воспользоваться услугами по рекламе товаров, работ и услуг. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом РФ и курируется первым зампредом правительства России Андреем Белоусовым.

https://ria.ru/20230801/sotskontrakty-1887541090.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей белоусов