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PROBA Awards 2023 продлила срок подачи заявок до 10 августа - РИА Новости, 01.08.2023
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PROBA Awards 2023 продлила срок подачи заявок до 10 августа
PROBA Awards 2023 продлила срок подачи заявок до 10 августа - РИА Новости, 01.08.2023
PROBA Awards 2023 продлила срок подачи заявок до 10 августа
Срок подачи заявок на премию по коммуникациям PROBA Awards продлевается до 10 августа 2023 года. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:35
2023-08-01T15:35
пресс-релизы
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МОСКВА, 1 авг - Организационный комитет PROBA Awards. Срок подачи заявок на премию по коммуникациям PROBA Awards продлевается до 10 августа 2023 года. До 10 августа можно подать заявку в номинации: маркетинговые коммуникации, корпоративные коммуникации, внутренние коммуникации, продвижение территорий, просвещение и образование общества, корпоративная и социальная ответственность, общественно значимые PR-кампании и PR в сфере устойчивого развития, корпоративные медиа, Digital &amp; Social Media, Media Relations, Creative Grand Prix, Effective Grand Prix, специалист года, "Университет Лауреат награды им. Дмитрия Солодовникова": Лучший теоретический коммуникационный проект, Лучший практический коммуникационный проект. "Премия PROBA Awards 2023 - важнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области маркетинга, рекламы и связей с общественностью. Ежегодно конкурс собирает лучшие работы PR-специалистов и авторских коллективов государственных, коммерческих, общественных и других организаций и структур, заинтересованных в развитии профессиональных коммуникаций" - сказал председатель организационного комитета Proba Awards, SEO SPN Communications Андрей Баранников. В жюри премии PROBA Awards ежегодно входят топовые эксперты. В этом году судить соискателей будут: Алексей Меркутов, Анатолий Запольский, Мария Лапук, Элина Тихонова, Лилия Глазова, Ксения Трифонова, Анна Захаренкова, Кермен Манджиева, Евгения Мельникова и другие. Торжественная церемония награждения премии Proba Awards 2023 пройдет в рамках форума по коммуникациям Baltic Weekend 21 сентября. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

PROBA Awards 2023 продлила срок подачи заявок до 10 августа

© Фото предоставлено Организационным комитетом PROBA AwardsPROBA Awards
PROBA Awards
© Фото предоставлено Организационным комитетом PROBA Awards
PROBA Awards
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - Организационный комитет PROBA Awards. Срок подачи заявок на премию по коммуникациям PROBA Awards продлевается до 10 августа 2023 года.
До 10 августа можно подать заявку в номинации: маркетинговые коммуникации, корпоративные коммуникации, внутренние коммуникации, продвижение территорий, просвещение и образование общества, корпоративная и социальная ответственность, общественно значимые PR-кампании и PR в сфере устойчивого развития, корпоративные медиа, Digital & Social Media, Media Relations, Creative Grand Prix, Effective Grand Prix, специалист года, "Университет Лауреат награды им. Дмитрия Солодовникова": Лучший теоретический коммуникационный проект, Лучший практический коммуникационный проект.
"Премия PROBA Awards 2023 - важнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области маркетинга, рекламы и связей с общественностью. Ежегодно конкурс собирает лучшие работы PR-специалистов и авторских коллективов государственных, коммерческих, общественных и других организаций и структур, заинтересованных в развитии профессиональных коммуникаций" - сказал председатель организационного комитета Proba Awards, SEO SPN Communications Андрей Баранников.
В жюри премии PROBA Awards ежегодно входят топовые эксперты. В этом году судить соискателей будут: Алексей Меркутов, Анатолий Запольский, Мария Лапук, Элина Тихонова, Лилия Глазова, Ксения Трифонова, Анна Захаренкова, Кермен Манджиева, Евгения Мельникова и другие.
Торжественная церемония награждения премии Proba Awards 2023 пройдет в рамках форума по коммуникациям Baltic Weekend 21 сентября.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
 
Пресс-релизы
 
 
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