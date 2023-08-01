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В Индонезии шесть человек, в том числе ребенок, погибли от засухи
В Индонезии шесть человек, в том числе ребенок, погибли от засухи - РИА Новости, 01.08.2023
В Индонезии шесть человек, в том числе ребенок, погибли от засухи
В индонезийской провинции Западное Папуа шесть человек, в том числе и ребенок, погибли из-за засухи, охватившей регион, сообщает индонезийский портал Grid.Id. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:48
2023-08-01T16:48
2023-08-01T16:48
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В индонезийской провинции Западное Папуа шесть человек, в том числе и ребенок, погибли из-за засухи, охватившей регион, сообщает индонезийский портал Grid.Id. "В результате засухи шесть человек погибли, а люди в пострадавших районах голодали. Шесть жителей, в том числе пятеро взрослых и ребенок, умерли, предположительно, из-за диареи и обезвоживания", - заявил регент округа Пунчак провинции Западное Папуа Виллем Вандик. Уточняется, что жертвы стихии испытывали такие симптомы, как общая слабость, диарея, лихорадка, афтозные язвы и головные боли. Глава Центра данных о стихийных бедствиях Индонезии Абдул Мухари подтвердил, что засуха в округе Пунчак привела к неурожаю. Всего от засухи в той или иной степени пострадали 7500 жителей. Сообщается, что власти Индонезии приняли решение отправить экстренную гуманитарную помощь в провинцию. Соответствующий указ президента страны Джоко Видодр вышел во вторник. В пакет помощи войдет еда, одежда, одеяла и медикаменты.
https://ria.ru/20230723/zemletryasenie-1885831988.html
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в мире, индонезия, здоровье - общество, западное папуа
В мире, Индонезия, Здоровье - Общество, Западное Папуа
В Индонезии шесть человек, в том числе ребенок, погибли от засухи
В индонезийской провинции шесть человек, в том числе ребенок, погибли от засухи в регионе
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
В индонезийской провинции Западное Папуа шесть человек, в том числе и ребенок, погибли из-за засухи, охватившей регион, сообщает индонезийский портал
Grid.Id.
"В результате засухи шесть человек погибли, а люди в пострадавших районах голодали. Шесть жителей, в том числе пятеро взрослых и ребенок, умерли, предположительно, из-за диареи и обезвоживания", - заявил регент округа Пунчак провинции Западное Папуа Виллем Вандик.
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Уточняется, что жертвы стихии испытывали такие симптомы, как общая слабость, диарея, лихорадка, афтозные язвы и головные боли.
Глава Центра данных о стихийных бедствиях Индонезии Абдул Мухари подтвердил, что засуха в округе Пунчак привела к неурожаю. Всего от засухи в той или иной степени пострадали 7500 жителей.
Сообщается, что власти Индонезии приняли решение отправить экстренную гуманитарную помощь в провинцию. Соответствующий указ президента страны Джоко Видодр вышел во вторник. В пакет помощи войдет еда, одежда, одеяла и медикаменты.
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