https://ria.ru/20230801/zasukha-1887646053.html

В Индонезии шесть человек, в том числе ребенок, погибли от засухи

В Индонезии шесть человек, в том числе ребенок, погибли от засухи - РИА Новости, 01.08.2023

В Индонезии шесть человек, в том числе ребенок, погибли от засухи

В индонезийской провинции Западное Папуа шесть человек, в том числе и ребенок, погибли из-за засухи, охватившей регион, сообщает индонезийский портал Grid.Id. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:48

2023-08-01T16:48

2023-08-01T16:48

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здоровье - общество

западное папуа

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В индонезийской провинции Западное Папуа шесть человек, в том числе и ребенок, погибли из-за засухи, охватившей регион, сообщает индонезийский портал Grid.Id. "В результате засухи шесть человек погибли, а люди в пострадавших районах голодали. Шесть жителей, в том числе пятеро взрослых и ребенок, умерли, предположительно, из-за диареи и обезвоживания", - заявил регент округа Пунчак провинции Западное Папуа Виллем Вандик. Уточняется, что жертвы стихии испытывали такие симптомы, как общая слабость, диарея, лихорадка, афтозные язвы и головные боли. Глава Центра данных о стихийных бедствиях Индонезии Абдул Мухари подтвердил, что засуха в округе Пунчак привела к неурожаю. Всего от засухи в той или иной степени пострадали 7500 жителей. Сообщается, что власти Индонезии приняли решение отправить экстренную гуманитарную помощь в провинцию. Соответствующий указ президента страны Джоко Видодр вышел во вторник. В пакет помощи войдет еда, одежда, одеяла и медикаменты.

https://ria.ru/20230723/zemletryasenie-1885831988.html

https://ria.ru/20230720/torgovlya-1885317349.html

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в мире, индонезия, здоровье - общество, западное папуа