https://ria.ru/20230801/zadymlenie-1887693616.html

Спасатели эвакуировали людей из здания в центре Москвы из-за задымления

Спасатели эвакуировали людей из здания в центре Москвы из-за задымления - РИА Новости, 01.08.2023

Спасатели эвакуировали людей из здания в центре Москвы из-за задымления

Людей эвакуировали из административного здания из-за задымления в Басманном районе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T22:16

2023-08-01T22:16

2023-08-01T22:29

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Людей эвакуировали из административного здания из-за задымления в Басманном районе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло задымление в вентиляции шестиэтажного административного здания, расположенного на улице Нижняя Красносельская, 35, строение 59. Людей эвакуируют, их количество уточняется. Сведений о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230801/pozhar-1887611774.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва