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Спасатели эвакуировали людей из здания в центре Москвы из-за задымления
Спасатели эвакуировали людей из здания в центре Москвы из-за задымления - РИА Новости, 01.08.2023
Спасатели эвакуировали людей из здания в центре Москвы из-за задымления
Людей эвакуировали из административного здания из-за задымления в Басманном районе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T22:16
2023-08-01T22:16
2023-08-01T22:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Людей эвакуировали из административного здания из-за задымления в Басманном районе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло задымление в вентиляции шестиэтажного административного здания, расположенного на улице Нижняя Красносельская, 35, строение 59. Людей эвакуируют, их количество уточняется. Сведений о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва
Спасатели эвакуировали людей из здания в центре Москвы из-за задымления
Спасатели эвакуировали людей из здания на Нижней Красносельской в Москве из-за задымления
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Людей эвакуировали из административного здания из-за задымления в Басманном районе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло задымление в вентиляции шестиэтажного административного здания, расположенного на улице Нижняя Красносельская, 35, строение 59. Людей эвакуируют, их количество уточняется. Сведений о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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