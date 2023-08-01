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Спасатели эвакуировали людей из здания в центре Москвы из-за задымления - РИА Новости, 01.08.2023
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22:16 01.08.2023 (обновлено: 22:29 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/zadymlenie-1887693616.html
Спасатели эвакуировали людей из здания в центре Москвы из-за задымления
Спасатели эвакуировали людей из здания в центре Москвы из-за задымления - РИА Новости, 01.08.2023
Спасатели эвакуировали людей из здания в центре Москвы из-за задымления
Людей эвакуировали из административного здания из-за задымления в Басманном районе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T22:16
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происшествия
москва
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Людей эвакуировали из административного здания из-за задымления в Басманном районе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло задымление в вентиляции шестиэтажного административного здания, расположенного на улице Нижняя Красносельская, 35, строение 59. Людей эвакуируют, их количество уточняется. Сведений о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Спасатели эвакуировали людей из здания в центре Москвы из-за задымления

Спасатели эвакуировали людей из здания на Нижней Красносельской в Москве из-за задымления

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Людей эвакуировали из административного здания из-за задымления в Басманном районе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло задымление в вентиляции шестиэтажного административного здания, расположенного на улице Нижняя Красносельская, 35, строение 59. Людей эвакуируют, их количество уточняется. Сведений о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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