https://ria.ru/20230801/zaderzhaniya-1887493034.html

ЕС осудил задержания министров и чиновников правительства Базума в Нигере

ЕС осудил задержания министров и чиновников правительства Базума в Нигере - РИА Новости, 01.08.2023

ЕС осудил задержания министров и чиновников правительства Базума в Нигере

Евросоюз осудил задержания путчистами в Нигере министров и высокопоставленных чиновников правительства отстраненного от власти президента страны Мохамеда... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T01:40

2023-08-01T01:40

2023-08-01T01:40

нигер

ниамей

мохамед базум

жозеп боррель

евросоюз

переворот в нигере — 2023

африканский союз

в мире

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Евросоюз осудил задержания путчистами в Нигере министров и высокопоставленных чиновников правительства отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума. "ЕС осуждает продолжающиеся задержания министров и высокопоставленных чиновников правительства президента Мохамеда Базума путчистами в Нигере. Мы призываем к их немедленному освобождению", - написал в своем Twitter-аккаунте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Агентство Франс Пресс передавало в понедельник со ссылкой на заявление правящей партии Нигера, что мятежники, устроившие переворот в стране, задержали четырех министров и лидера партии. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

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нигер, ниамей, мохамед базум, жозеп боррель, евросоюз, переворот в нигере — 2023, африканский союз, в мире