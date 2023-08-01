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ЕС осудил задержания министров и чиновников правительства Базума в Нигере - РИА Новости, 01.08.2023
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01:40 01.08.2023
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ЕС осудил задержания министров и чиновников правительства Базума в Нигере
ЕС осудил задержания министров и чиновников правительства Базума в Нигере - РИА Новости, 01.08.2023
ЕС осудил задержания министров и чиновников правительства Базума в Нигере
Евросоюз осудил задержания путчистами в Нигере министров и высокопоставленных чиновников правительства отстраненного от власти президента страны Мохамеда... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T01:40
2023-08-01T01:40
нигер
ниамей
мохамед базум
жозеп боррель
евросоюз
переворот в нигере — 2023
африканский союз
в мире
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Евросоюз осудил задержания путчистами в Нигере министров и высокопоставленных чиновников правительства отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума. "ЕС осуждает продолжающиеся задержания министров и высокопоставленных чиновников правительства президента Мохамеда Базума путчистами в Нигере. Мы призываем к их немедленному освобождению", - написал в своем Twitter-аккаунте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Агентство Франс Пресс передавало в понедельник со ссылкой на заявление правящей партии Нигера, что мятежники, устроившие переворот в стране, задержали четырех министров и лидера партии. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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нигер, ниамей, мохамед базум, жозеп боррель, евросоюз, переворот в нигере — 2023, африканский союз, в мире
Нигер, Ниамей, Мохамед Базум, Жозеп Боррель, Евросоюз, Переворот в Нигере — 2023, Африканский союз, В мире
ЕС осудил задержания министров и чиновников правительства Базума в Нигере

ЕС осудил задержания в Нигере министров и чиновников правительства отстраненного Базума

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Евросоюз осудил задержания путчистами в Нигере министров и высокопоставленных чиновников правительства отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума.
«
"ЕС осуждает продолжающиеся задержания министров и высокопоставленных чиновников правительства президента Мохамеда Базума путчистами в Нигере. Мы призываем к их немедленному освобождению", - написал в своем Twitter-аккаунте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Агентство Франс Пресс передавало в понедельник со ссылкой на заявление правящей партии Нигера, что мятежники, устроившие переворот в стране, задержали четырех министров и лидера партии.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.
Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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НигерНиамейМохамед БазумЖозеп БоррельЕвросоюзПереворот в Нигере — 2023Африканский союзВ мире
 
 
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