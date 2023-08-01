https://ria.ru/20230801/yakutiya-1887517242.html

Жителям Якутии запретили ходить в лес из-за пожароопасности

Жителям Якутии запретили ходить в лес из-за пожароопасности - РИА Новости, 01.08.2023

Жителям Якутии запретили ходить в лес из-за пожароопасности

Жителям Якутии запрещено пребывать в лесу из-за установления IV и V классов пожарной опасности, мораторий вводится на 21 день, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T09:01

2023-08-01T09:01

2023-08-01T09:01

происшествия

природные пожары в россии

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813405222_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f3bf5e203b5f1a5fc90d69c9b93426.jpg

ЯКУТСК, 1 авг - РИА Новости. Жителям Якутии запрещено пребывать в лесу из-за установления IV и V классов пожарной опасности, мораторий вводится на 21 день, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Особый противопожарный режим действует на территории региона, где, по оперативным данным, отмечается 96 лесных пожаров на площади 188,7 тысячи гектара, из них тушат 40 пожаров на 129,8 тысячи гектара. Остальные очаги обнаружены в труднодоступных, отдаленных местах. "В связи с установлением на территории Якутии IV и V классов пожарной опасности в лесах... вводится ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, в том числе лесных проездов и проведения гражданами в лесах работ сроком на 21 календарный день", - заявили в Минэкологии. По данным региональных властей, пожары бушуют в Усть-Майском районе, где действует режим ЧС. Здесь зарегистрировано 29 возгораний на площади 125,5 тысячи гектара. "Всего на борьбу с огнем в республике задействовано 1,1 тысячи человек, 40 единиц лесопожарной техники. На ликвидации возгораний работают семь вертолетов, на авиапатрулировании - 14 самолетов", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что на территории Якутии из-за лесных пожаров действует межрегиональный режим ЧС.

https://ria.ru/20230730/pozhar-1887156229.html

https://ria.ru/20230731/pozhary-1887281532.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, природные пожары в россии, республика саха (якутия)