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Жителям Якутии запретили ходить в лес из-за пожароопасности - РИА Новости, 01.08.2023
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09:01 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/yakutiya-1887517242.html
Жителям Якутии запретили ходить в лес из-за пожароопасности
Жителям Якутии запретили ходить в лес из-за пожароопасности - РИА Новости, 01.08.2023
Жителям Якутии запретили ходить в лес из-за пожароопасности
Жителям Якутии запрещено пребывать в лесу из-за установления IV и V классов пожарной опасности, мораторий вводится на 21 день, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:01
2023-08-01T09:01
происшествия
природные пожары в россии
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 1 авг - РИА Новости. Жителям Якутии запрещено пребывать в лесу из-за установления IV и V классов пожарной опасности, мораторий вводится на 21 день, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Особый противопожарный режим действует на территории региона, где, по оперативным данным, отмечается 96 лесных пожаров на площади 188,7 тысячи гектара, из них тушат 40 пожаров на 129,8 тысячи гектара. Остальные очаги обнаружены в труднодоступных, отдаленных местах. "В связи с установлением на территории Якутии IV и V классов пожарной опасности в лесах... вводится ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, в том числе лесных проездов и проведения гражданами в лесах работ сроком на 21 календарный день", - заявили в Минэкологии. По данным региональных властей, пожары бушуют в Усть-Майском районе, где действует режим ЧС. Здесь зарегистрировано 29 возгораний на площади 125,5 тысячи гектара. "Всего на борьбу с огнем в республике задействовано 1,1 тысячи человек, 40 единиц лесопожарной техники. На ликвидации возгораний работают семь вертолетов, на авиапатрулировании - 14 самолетов", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что на территории Якутии из-за лесных пожаров действует межрегиональный режим ЧС.
https://ria.ru/20230730/pozhar-1887156229.html
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происшествия, природные пожары в россии, республика саха (якутия)
Происшествия, Природные пожары в России, Республика Саха (Якутия)
Жителям Якутии запретили ходить в лес из-за пожароопасности

Якутянам запретили ходить в лес из-за установления IV и V классов пожарной опасности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета. Архивное фото
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ЯКУТСК, 1 авг - РИА Новости. Жителям Якутии запрещено пребывать в лесу из-за установления IV и V классов пожарной опасности, мораторий вводится на 21 день, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Особый противопожарный режим действует на территории региона, где, по оперативным данным, отмечается 96 лесных пожаров на площади 188,7 тысячи гектара, из них тушат 40 пожаров на 129,8 тысячи гектара. Остальные очаги обнаружены в труднодоступных, отдаленных местах.
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"В связи с установлением на территории Якутии IV и V классов пожарной опасности в лесах... вводится ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, в том числе лесных проездов и проведения гражданами в лесах работ сроком на 21 календарный день", - заявили в Минэкологии.
По данным региональных властей, пожары бушуют в Усть-Майском районе, где действует режим ЧС. Здесь зарегистрировано 29 возгораний на площади 125,5 тысячи гектара.
"Всего на борьбу с огнем в республике задействовано 1,1 тысячи человек, 40 единиц лесопожарной техники. На ликвидации возгораний работают семь вертолетов, на авиапатрулировании - 14 самолетов", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что на территории Якутии из-за лесных пожаров действует межрегиональный режим ЧС.
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ПроисшествияПриродные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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