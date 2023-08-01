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Не гнушаются. В США узнали об отчаянном шаге ВСУ после провала на передовой
Не гнушаются. В США узнали об отчаянном шаге ВСУ после провала на передовой - РИА Новости, 01.08.2023
Не гнушаются. В США узнали об отчаянном шаге ВСУ после провала на передовой
ВСУ принимают на службу всех, включая иностранных преступников, пишет Тhe Intercept. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:41
2023-08-01T13:41
2023-08-01T14:01
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украина
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ВСУ принимают на службу всех, включая иностранных преступников, пишет Тhe Intercept."Родившийся в Северной Каролине Крэйг Лэнг вступил в ряды армии США в возрасте 18 лет. После службы, закончившейся при невыясненных обстоятельствах, он переехал на Украину и жил там с 2015 года", — говорится в статье.В США Лэнга подозревают в двойном убийстве. Но, по его словам, украинские власти не волновал его преступный статус."О, они все знали об этом. Всем было наплевать", — объяснил мужчина.Лэнг рассказал изданию, что служит в "Правом секторе"*, который, как он сам признает, придерживается откровенно ультраправой и ультранационалистической идеологии.Представитель Министерства юстиции Украины, со своей стороны, заявил, что они не могут давать никаких комментариев относительно статуса Лэнга, отмечает автор.Как заявляли в российском Минобороны, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230701/ukraina-1881631277.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Не гнушаются. В США узнали об отчаянном шаге ВСУ после провала на передовой
TI: ВСУ завербовали обвиняемого в двойном убийстве американца
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
ВСУ принимают на службу всех, включая иностранных преступников, пишет Тhe Intercept
.
"Родившийся в Северной Каролине Крэйг Лэнг вступил в ряды армии США в возрасте 18 лет. После службы, закончившейся при невыясненных обстоятельствах, он переехал на Украину и жил там с 2015 года", — говорится в статье.
В США Лэнга подозревают в двойном убийстве. Но, по его словам, украинские власти не волновал его преступный статус.
"О, они все знали об этом. Всем было наплевать", — объяснил мужчина.
Американские наемники рассказали об ужасах на украинском фронте
Лэнг рассказал изданию, что служит в "Правом секторе"*, который, как он сам признает, придерживается откровенно ультраправой и ультранационалистической идеологии.
Представитель Министерства юстиции Украины, со своей стороны, заявил, что они не могут давать никаких комментариев относительно статуса Лэнга, отмечает автор.
Как заявляли в российском Минобороны, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ
Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде
, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии
, Латинской Америке
и на Ближнем Востоке
, включая подконтрольные американцам районы Сирии
.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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