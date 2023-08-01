https://ria.ru/20230801/vsu-1887531748.html
СМИ: большие траты на "Родину-мать" подрывают боевой дух ВСУ
СМИ: большие траты на "Родину-мать" подрывают боевой дух ВСУ - РИА Новости, 01.08.2023
СМИ: большие траты на "Родину-мать" подрывают боевой дух ВСУ
Украинские военные считают нецелесообразными многомиллионные траты Киева на начатые работы по демонтажу герба СССР на щите композиции "Родина-мать" в украинской РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:40
2023-08-01T10:40
2023-08-01T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские военные считают нецелесообразными многомиллионные траты Киева на начатые работы по демонтажу герба СССР на щите композиции "Родина-мать" в украинской столице на фоне нужд, которые испытывают украинские войска, такие расходы также негативно сказываются на боевом духе солдат, пишет газета Politico. Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать", начаты работы по демонтажу герба СССР на щите скульптуры, вместо него планируется установить малый герб Украины - трезубец. Работы намерены закончить к 24 августа - дню независимости Украины. Как заявил украинский военный медик Виктор Прилипенко, с которым побеседовало издание, работы по переделке монумента "Родина-мать" "определенно нецелесообразны", поскольку "в армии ощущается острая нехватка ударных и разведывательных беспилотников". "Такие траты также негативно сказываются на боевом духе солдат. Это не переименование улицы, которые стоит копейки, речь о расходах в миллионы гривен", - заявил Прилипенко. По его словам, на фронте ситуацию с демонтажем расценивают как "пустую трату денег", а также считают ее "симптомом отсутствия государственной военной стратегии для гражданских расходов". "Мы видим, как государственные деятели часто выезжают за границу просить не только оружие, но и финансовую помощь, и сразу видим растрату денег налогоплательщиков. Если бы была стратегия, мы бы видели на своих каналах новости об изобретениях наших ученых для вооруженных сил, запуске производственных линий отечественной военной техники, строительстве надежных укрытий", - добавил военный медик. Ранее в министерстве культуры Украины заявляли, что демонтаж герба СССР на щите композиции "Родина-мать" в Киеве финансируется за счет частых доноров. При этом издание "Украинские новости" сообщало, что работы частично осуществляются за счет госбюджета, несмотря на заявления министерства культуры Украины.
https://ria.ru/20230801/gerb-1887515530.html
https://ria.ru/20230729/monument-1887110245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
СМИ: большие траты на "Родину-мать" подрывают боевой дух ВСУ
Politico: траты на демонтаж герба СССР с "Родины-матери" подрывают боевой дух ВСУ
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Украинские военные считают нецелесообразными многомиллионные траты Киева на начатые работы по демонтажу герба СССР на щите композиции "Родина-мать" в украинской столице на фоне нужд, которые испытывают украинские войска, такие расходы также негативно сказываются на боевом духе солдат, пишет газета Politico
.
Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать", начаты работы по демонтажу герба СССР на щите скульптуры, вместо него планируется установить малый герб Украины
- трезубец. Работы намерены закончить к 24 августа - дню независимости Украины.
В Крыму высказались о демонтаже герба СССР на щите "Родины-матери" в Киеве
Как заявил украинский военный медик Виктор Прилипенко, с которым побеседовало издание, работы по переделке монумента "Родина-мать" "определенно нецелесообразны", поскольку "в армии ощущается острая нехватка ударных и разведывательных беспилотников". "Такие траты также негативно сказываются на боевом духе солдат. Это не переименование улицы, которые стоит копейки, речь о расходах в миллионы гривен", - заявил Прилипенко.
По его словам, на фронте ситуацию с демонтажем расценивают как "пустую трату денег", а также считают ее "симптомом отсутствия государственной военной стратегии для гражданских расходов". "Мы видим, как государственные деятели часто выезжают за границу просить не только оружие, но и финансовую помощь, и сразу видим растрату денег налогоплательщиков. Если бы была стратегия, мы бы видели на своих каналах новости об изобретениях наших ученых для вооруженных сил, запуске производственных линий отечественной военной техники, строительстве надежных укрытий", - добавил военный медик.
Ранее в министерстве культуры Украины заявляли, что демонтаж герба СССР на щите композиции "Родина-мать" в Киеве финансируется за счет частых доноров. При этом издание "Украинские новости" сообщало, что работы частично осуществляются за счет госбюджета, несмотря на заявления министерства культуры Украины.
Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать"