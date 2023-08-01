https://ria.ru/20230801/vsu-1887531748.html

СМИ: большие траты на "Родину-мать" подрывают боевой дух ВСУ

СМИ: большие траты на "Родину-мать" подрывают боевой дух ВСУ - РИА Новости, 01.08.2023

СМИ: большие траты на "Родину-мать" подрывают боевой дух ВСУ

Украинские военные считают нецелесообразными многомиллионные траты Киева на начатые работы по демонтажу герба СССР на щите композиции "Родина-мать" в украинской РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:40

2023-08-01T10:40

2023-08-01T11:47

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские военные считают нецелесообразными многомиллионные траты Киева на начатые работы по демонтажу герба СССР на щите композиции "Родина-мать" в украинской столице на фоне нужд, которые испытывают украинские войска, такие расходы также негативно сказываются на боевом духе солдат, пишет газета Politico. Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать", начаты работы по демонтажу герба СССР на щите скульптуры, вместо него планируется установить малый герб Украины - трезубец. Работы намерены закончить к 24 августа - дню независимости Украины. Как заявил украинский военный медик Виктор Прилипенко, с которым побеседовало издание, работы по переделке монумента "Родина-мать" "определенно нецелесообразны", поскольку "в армии ощущается острая нехватка ударных и разведывательных беспилотников". "Такие траты также негативно сказываются на боевом духе солдат. Это не переименование улицы, которые стоит копейки, речь о расходах в миллионы гривен", - заявил Прилипенко. По его словам, на фронте ситуацию с демонтажем расценивают как "пустую трату денег", а также считают ее "симптомом отсутствия государственной военной стратегии для гражданских расходов". "Мы видим, как государственные деятели часто выезжают за границу просить не только оружие, но и финансовую помощь, и сразу видим растрату денег налогоплательщиков. Если бы была стратегия, мы бы видели на своих каналах новости об изобретениях наших ученых для вооруженных сил, запуске производственных линий отечественной военной техники, строительстве надежных укрытий", - добавил военный медик. Ранее в министерстве культуры Украины заявляли, что демонтаж герба СССР на щите композиции "Родина-мать" в Киеве финансируется за счет частых доноров. При этом издание "Украинские новости" сообщало, что работы частично осуществляются за счет госбюджета, несмотря на заявления министерства культуры Украины.

https://ria.ru/20230801/gerb-1887515530.html

https://ria.ru/20230729/monument-1887110245.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины