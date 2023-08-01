https://ria.ru/20230801/vnukovo-1887503333.html
Аэропорт "Внуково" ночью временно ограничивал прием и выпуск самолетов
Аэропорт "Внуково" ночью временно ограничивал прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 01.08.2023
Аэропорт "Внуково" ночью временно ограничивал прием и выпуск самолетов
Аэропорт Внуково по техническим причинам ночью вводил ограничения на прием и выпуск самолетов, в 3:50 они сняты, сейчас работает штатно, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T05:33
2023-08-01T05:33
2023-08-01T05:40
внуково (аэропорт)
сергей собянин
московский авиационный узел
москва
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Аэропорт Внуково по техническим причинам ночью вводил ограничения на прием и выпуск самолетов, в 3:50 они сняты, сейчас работает штатно, сообщили РИА Новости в авиагавани."По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внуково сегодня с 02:53до 03:26 были введены ограничения на прием\выпуск воздушных судов", - сообщили в аэропорту.В целях безопасности из аэропорта часть рейсов временно была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла."В 3:50 часов утра ограничения на полеты были сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - добавили во Внуково.Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории "Москва-сити".Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этот дрон "долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России сообщило, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".
https://ria.ru/20230730/kupol-1887230335.html
https://ria.ru/20230730/vnukovo-1887145048.html
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внуково (аэропорт), сергей собянин, московский авиационный узел, москва, россия, московская область (подмосковье)
Внуково (аэропорт), Сергей Собянин, Московский авиационный узел, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье)
Аэропорт "Внуково" ночью временно ограничивал прием и выпуск самолетов
Аэропорт "Внуково" ночью по техпричинам на время ограничивал прием и выпуск самолетов