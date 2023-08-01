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Губернатор Приамурья поручил создать видеоролики по безопасности детей - РИА Новости, 01.08.2023
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Амурская область
Амурская область
 
06:12 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/videoroliki-1887504795.html
Губернатор Приамурья поручил создать видеоролики по безопасности детей
Губернатор Приамурья поручил создать видеоролики по безопасности детей - РИА Новости, 01.08.2023
Губернатор Приамурья поручил создать видеоролики по безопасности детей
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил создать сезонные видеоролики по безопасности детей и транслировать их в школьных кафе, сообщает правительство... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T06:12
2023-08-01T06:12
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил создать сезонные видеоролики по безопасности детей и транслировать их в школьных кафе, сообщает правительство региона. Распоряжение глава региона дал во время выездных совещаний в учебные заведения Благовещенска. Он оценил готовность новой школы на 1500 мест и Алексеевской гимназии к началу учебного года. Новое четырехэтажное здание современной школы в микрорайоне Благовещенска рассчитано на 60 классов, общая площадь постройки - более 30 тысяч квадратных метров. Губернатор осмотрел кабинеты, спортивные залы, пищеблок, кафе и актовый зал. "Нужно показывать ролики про пожарную безопасность и безопасность дорожного движения, про ответственность за вандализм. Ближе к лету нужно напоминать правила поведения у воды. Такую полезную информацию детям нужно давать постоянно", - сказал Орлов. Школа на 1500 мест в областном центре построена в рамках национального проекта "Образование". На возведение объекта из бюджетов всех уровней выделено около 1,7 миллиарда рублей. 1 сентября она откроет свои двери для учеников. Штат учителей уже набран, планируется создать родительский комитет. Сейчас ремонтируется дорога, которая ведет к новой школе. Уже проложены инженерные сети, перекресток начали асфальтировать. Губернатор поручил по возможности увеличить количество парковочных мест возле школы для того, чтобы родителям и детям было удобно и безопасно. Кроме того, глава области осмотрел, как идет капитальный ремонт стадиона в Алексеевской гимназии. Стоимость работ - более 78,6 миллионов рублей. На эти средства здесь оборудуют хоккейную, баскетбольную и волейбольную площадки, футбольное поле, беговые дорожки и площадку для воркаута. Кроме того, в гимназии ремонтируют кабинет биологии и холл. К 1 сентября им вернут исторический вид - здесь установят парты, доску и шкафы, похожие на те, что были еще в царские времена. Орлов также дал мэрии поручение разработать проектно-сметную документации для восстановления исторического облика библиотеки и ремонта территории вокруг школы, где находятся фонтан и обелиск в память выпускников-участников Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20230801/blagoveschensk-1887504205.html
https://ria.ru/20230606/mchs-1876345726.html
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благовещенск, василий орлов (губернатор), общество
Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Общество
Губернатор Приамурья поручил создать видеоролики по безопасности детей

Губернатор Приамурья Орлов поручил создать сезонные видеоролики по безопасности детей

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил создать сезонные видеоролики по безопасности детей и транслировать их в школьных кафе, сообщает правительство региона.
Распоряжение глава региона дал во время выездных совещаний в учебные заведения Благовещенска. Он оценил готовность новой школы на 1500 мест и Алексеевской гимназии к началу учебного года. Новое четырехэтажное здание современной школы в микрорайоне Благовещенска рассчитано на 60 классов, общая площадь постройки - более 30 тысяч квадратных метров. Губернатор осмотрел кабинеты, спортивные залы, пищеблок, кафе и актовый зал.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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"Нужно показывать ролики про пожарную безопасность и безопасность дорожного движения, про ответственность за вандализм. Ближе к лету нужно напоминать правила поведения у воды. Такую полезную информацию детям нужно давать постоянно", - сказал Орлов.
Школа на 1500 мест в областном центре построена в рамках национального проекта "Образование". На возведение объекта из бюджетов всех уровней выделено около 1,7 миллиарда рублей. 1 сентября она откроет свои двери для учеников. Штат учителей уже набран, планируется создать родительский комитет. Сейчас ремонтируется дорога, которая ведет к новой школе. Уже проложены инженерные сети, перекресток начали асфальтировать. Губернатор поручил по возможности увеличить количество парковочных мест возле школы для того, чтобы родителям и детям было удобно и безопасно.
Кроме того, глава области осмотрел, как идет капитальный ремонт стадиона в Алексеевской гимназии. Стоимость работ - более 78,6 миллионов рублей. На эти средства здесь оборудуют хоккейную, баскетбольную и волейбольную площадки, футбольное поле, беговые дорожки и площадку для воркаута. Кроме того, в гимназии ремонтируют кабинет биологии и холл. К 1 сентября им вернут исторический вид - здесь установят парты, доску и шкафы, похожие на те, что были еще в царские времена.
Орлов также дал мэрии поручение разработать проектно-сметную документации для восстановления исторического облика библиотеки и ремонта территории вокруг школы, где находятся фонтан и обелиск в память выпускников-участников Великой Отечественной войны.
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Амурская областьБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Общество
 
 
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