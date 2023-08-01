https://ria.ru/20230801/vdnkh-1887332707.html

Забытая история ВДНХ: топ-5 обновленных павильонов

Забытая история ВДНХ: топ-5 обновленных павильонов - РИА Новости, 01.08.2023

Забытая история ВДНХ: топ-5 обновленных павильонов

Почти каждому в России знакомы фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", скульптура "Рабочий и колхозница", павильон "Космос" и другие. Во многих и сегодня... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T08:00

2023-08-01T08:00

2023-08-01T08:03

культура

москва

никита хрущев

ввц

вднх

колесо обозрения

ссср

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155705/24/1557052481_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0125d482b997c31632d462b72c983ac.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Жанна Старицына. Почти каждому в России знакомы фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", скульптура "Рабочий и колхозница", павильон "Космос" и другие. Во многих и сегодня интересные экспозиции. О наиболее любопытных — в материале РИА Новости ко дню рождения ВДНХ.Павильон № 42: Музей лошадиВ 1960-е на ВДНХ был целый городок, посвященный животноводству. Здесь можно было увидеть лучшие сельскохозяйственные породы и экзотику — астраханских верблюдов. Особый акцент сделали на лошадях. Им посвятили павильоны № 40, 41 и 43, стилизованные под традиционные конные усадебные дворы XVIII-XIX веков, а также манеж с большим куполом и полностью стеклянным входом в стиле функционализма. Тут в конце 2022-го открылся первый в стране интерактивный Музей лошади.В восьми залах вы познакомитесь с разными породами, заглянете в мастерские кузнеца и шорника. На лошадях воевали — об их роли в военном деле рассказывает отдельный зал. Эти благородные животные также вдохновляли многих художников. В музее об этом напомнит репродукция "Купания красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина. В экспозиции много интерактивных элементов, а еще можно прогуляться с виртуальным конем по пшеничному полю и потереть подкову на счастье.Павильон № 30: Центр современных технологий — Музей БИОТЕХРоскошный деревянный фронтон: среди растительного орнамента с подсолнухами — надпись "Хлопок". Когда-то здесь делились передовым опытом хлопкоробы. Затем экспозицию расширили до "Текстильной промышленности", а в середине 1960-х сместили акцент на микробиологию, достижения в изучении микроорганизмов и их применении в медицине. В мае 2022-го в историческом павильоне открылся Музей БИОТЕХ.Здесь вы узнаете, что такое сити-фермы, биореакторы и как создают вакцины, увидите непривычные продукты питания — от муки из кузнечиков до "мяса из пробирки". Всего более 14 тысяч экспонатов.Павильон № 58: Музей славянской письменности "Слово"На главной аллее сразу за фонтаном "Каменный цветок" — массивное сооружение с искрящимися на солнце золотыми колосьями, скульптурами, аркой в виде огромного венка и шпилем со звездой. Проект павильона, посвященного в свое время Украинской ССР, курировал лично Никита Хрущев.Сегодня тут Музей славянской письменности "Слово". Экспозиция выстроена не по хронологии, а по тематическим разделам, так что смотреть можно с любой точки.Павильон № 5: Музей городского хозяйства МосквыНа главной аллее есть еще один обновленный республиканский павильон: когда-то — "Латвийская ССР", а затем — "Физика". Это важный элемент научного раздела ВДНХ, здесь демонстрировали достижения квантовой электроники.С 2022-го в этом здании — Музей городского хозяйства Москвы. Посетителям показывают, как функционирует большой город. Три части: "Управление", "Квартира", "Город". Тут вы узнаете, откуда берется вода в ванной комнате, сколько жители потребляют теплоэнергии в сутки, как проходит капитальный ремонт. Особым вниманием пользуется 13-метровый макет столицы, где представлены не только здания и парки, но и подземные коммуникации.Павильоны № 53 и 54: Музей Гаража особого назначения ФСО РоссииОдноэтажное вытянутое здание за павильоном "Космос" было посвящено крупному рогатому скоту. Там помещались более 300 животных. Посетителей знакомили с мясо-молочной индустрией.После реставрации в 2021-м тут оборудовали Музей Гаража особого назначения. В экспозиции — более 50 уникальных автомобилей, а также игровые экспонаты. Взрослым предлагают отточить навыки вождения на динамическом автотренажере "Волга" и посмотреть редкую видеохронику в микроавтобусе "Юность", а детям — нарисовать мотоцикл, оцифровать его и устроить виртуальные гонки.

https://ria.ru/20230704/vystavka-1882167438.html

москва

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

москва, никита хрущев, ввц, вднх, колесо обозрения, ссср, история, архитектура, фонтаны