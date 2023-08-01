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Забытая история ВДНХ: топ-5 обновленных павильонов - РИА Новости, 01.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 01.08.2023 (обновлено: 08:03 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/vdnkh-1887332707.html
Забытая история ВДНХ: топ-5 обновленных павильонов
Забытая история ВДНХ: топ-5 обновленных павильонов - РИА Новости, 01.08.2023
Забытая история ВДНХ: топ-5 обновленных павильонов
Почти каждому в России знакомы фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", скульптура "Рабочий и колхозница", павильон "Космос" и другие. Во многих и сегодня... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T08:00
2023-08-01T08:03
культура
москва
никита хрущев
ввц
вднх
колесо обозрения
ссср
история
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Жанна Старицына. Почти каждому в России знакомы фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", скульптура "Рабочий и колхозница", павильон "Космос" и другие. Во многих и сегодня интересные экспозиции. О наиболее любопытных — в материале РИА Новости ко дню рождения ВДНХ.Павильон № 42: Музей лошадиВ 1960-е на ВДНХ был целый городок, посвященный животноводству. Здесь можно было увидеть лучшие сельскохозяйственные породы и экзотику — астраханских верблюдов. Особый акцент сделали на лошадях. Им посвятили павильоны № 40, 41 и 43, стилизованные под традиционные конные усадебные дворы XVIII-XIX веков, а также манеж с большим куполом и полностью стеклянным входом в стиле функционализма. Тут в конце 2022-го открылся первый в стране интерактивный Музей лошади.В восьми залах вы познакомитесь с разными породами, заглянете в мастерские кузнеца и шорника. На лошадях воевали — об их роли в военном деле рассказывает отдельный зал. Эти благородные животные также вдохновляли многих художников. В музее об этом напомнит репродукция "Купания красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина. В экспозиции много интерактивных элементов, а еще можно прогуляться с виртуальным конем по пшеничному полю и потереть подкову на счастье.Павильон № 30: Центр современных технологий — Музей БИОТЕХРоскошный деревянный фронтон: среди растительного орнамента с подсолнухами — надпись "Хлопок". Когда-то здесь делились передовым опытом хлопкоробы. Затем экспозицию расширили до "Текстильной промышленности", а в середине 1960-х сместили акцент на микробиологию, достижения в изучении микроорганизмов и их применении в медицине. В мае 2022-го в историческом павильоне открылся Музей БИОТЕХ.Здесь вы узнаете, что такое сити-фермы, биореакторы и как создают вакцины, увидите непривычные продукты питания — от муки из кузнечиков до "мяса из пробирки". Всего более 14 тысяч экспонатов.Павильон № 58: Музей славянской письменности "Слово"На главной аллее сразу за фонтаном "Каменный цветок" — массивное сооружение с искрящимися на солнце золотыми колосьями, скульптурами, аркой в виде огромного венка и шпилем со звездой. Проект павильона, посвященного в свое время Украинской ССР, курировал лично Никита Хрущев.Сегодня тут Музей славянской письменности "Слово". Экспозиция выстроена не по хронологии, а по тематическим разделам, так что смотреть можно с любой точки.Павильон № 5: Музей городского хозяйства МосквыНа главной аллее есть еще один обновленный республиканский павильон: когда-то — "Латвийская ССР", а затем — "Физика". Это важный элемент научного раздела ВДНХ, здесь демонстрировали достижения квантовой электроники.С 2022-го в этом здании — Музей городского хозяйства Москвы. Посетителям показывают, как функционирует большой город. Три части: "Управление", "Квартира", "Город". Тут вы узнаете, откуда берется вода в ванной комнате, сколько жители потребляют теплоэнергии в сутки, как проходит капитальный ремонт. Особым вниманием пользуется 13-метровый макет столицы, где представлены не только здания и парки, но и подземные коммуникации.Павильоны № 53 и 54: Музей Гаража особого назначения ФСО РоссииОдноэтажное вытянутое здание за павильоном "Космос" было посвящено крупному рогатому скоту. Там помещались более 300 животных. Посетителей знакомили с мясо-молочной индустрией.После реставрации в 2021-м тут оборудовали Музей Гаража особого назначения. В экспозиции — более 50 уникальных автомобилей, а также игровые экспонаты. Взрослым предлагают отточить навыки вождения на динамическом автотренажере "Волга" и посмотреть редкую видеохронику в микроавтобусе "Юность", а детям — нарисовать мотоцикл, оцифровать его и устроить виртуальные гонки.
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Роман Харрасов
Роман Харрасов
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москва, никита хрущев, ввц, вднх, колесо обозрения, ссср, история, архитектура, фонтаны
Культура, Москва, Никита Хрущев, ВВЦ, ВДНХ, Колесо обозрения, СССР, история, Архитектура, Фонтаны

Забытая история ВДНХ: топ-5 обновленных павильонов

© РИА Новости / Владимир ВяткинФонтан "Дружба народов" и Центральный павильон на ВДНХ в Москве
Фонтан Дружба народов и Центральный павильон на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Жанна Старицына. Почти каждому в России знакомы фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", скульптура "Рабочий и колхозница", павильон "Космос" и другие. Во многих и сегодня интересные экспозиции. О наиболее любопытных — в материале РИА Новости ко дню рождения ВДНХ.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве
Фонтан Дружба народов на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве

Павильон № 42: Музей лошади

© РИА Новости / О. Лазаренко | Перейти в медиабанк

Жеребец на смотре пород лошадей. Павильон "Животноводство" на ВДНХ

Жеребец на смотре пород лошадей. Павильон Животноводство на ВДНХ

Жеребец на смотре пород лошадей. Павильон "Животноводство" на ВДНХ

© РИА Новости / О. Лазаренко
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1 из 3
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Посетительница во время осмотра экспозиции Музея лошади на ВДНХ

Посетительница во время осмотра экспозиции Музея лошади на ВДНХ

Посетительница во время осмотра экспозиции Музея лошади на ВДНХ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 3
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Посетительница во время осмотра экспозиции Музея лошади на ВДНХ

Посетительница во время осмотра экспозиции Музея лошади на ВДНХ

Посетительница во время осмотра экспозиции Музея лошади на ВДНХ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 3

Жеребец на смотре пород лошадей. Павильон "Животноводство" на ВДНХ

© РИА Новости / О. Лазаренко
Перейти в медиабанк
1 из 3

Посетительница во время осмотра экспозиции Музея лошади на ВДНХ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 3

Посетительница во время осмотра экспозиции Музея лошади на ВДНХ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 3
В 1960-е на ВДНХ был целый городок, посвященный животноводству. Здесь можно было увидеть лучшие сельскохозяйственные породы и экзотику — астраханских верблюдов. Особый акцент сделали на лошадях.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПавильон № 42 "Животноводство"
Павильон №42 Животноводство - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Павильон № 42 "Животноводство"
Им посвятили павильоны № 40, 41 и 43, стилизованные под традиционные конные усадебные дворы XVIII-XIX веков, а также манеж с большим куполом и полностью стеклянным входом в стиле функционализма. Тут в конце 2022-го открылся первый в стране интерактивный Музей лошади.
© АГН "Москва" / Пресс-служба мэра и правительства Москвы.Центр национальных конных традиций
Центр национальных конных традиций - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© АГН "Москва" / Пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Центр национальных конных традиций
В восьми залах вы познакомитесь с разными породами, заглянете в мастерские кузнеца и шорника. На лошадях воевали — об их роли в военном деле рассказывает отдельный зал.
Эти благородные животные также вдохновляли многих художников. В музее об этом напомнит репродукция "Купания красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина.
© Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие Музея лошади и конного театра на ВДНХ
Открытие Музея лошади и конного театра на ВДНХ
© Рамиль Ситдиков
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Открытие Музея лошади и конного театра на ВДНХ
В экспозиции много интерактивных элементов, а еще можно прогуляться с виртуальным конем по пшеничному полю и потереть подкову на счастье.

Павильон № 30: Центр современных технологий — Музей БИОТЕХ

Роскошный деревянный фронтон: среди растительного орнамента с подсолнухами — надпись "Хлопок".
Когда-то здесь делились передовым опытом хлопкоробы. Затем экспозицию расширили до "Текстильной промышленности", а в середине 1960-х сместили акцент на микробиологию, достижения в изучении микроорганизмов и их применении в медицине.
В мае 2022-го в историческом павильоне открылся Музей БИОТЕХ.
Здесь вы узнаете, что такое сити-фермы, биореакторы и как создают вакцины, увидите непривычные продукты питания — от муки из кузнечиков до "мяса из пробирки". Всего более 14 тысяч экспонатов.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПавильон ВДНХ № 30 "Хлопок" на ВДНХ в Москве
Павильон ВДНХ №30 Хлопок на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Павильон ВДНХ № 30 "Хлопок" на ВДНХ в Москве

Павильон № 58: Музей славянской письменности "Слово"

На главной аллее сразу за фонтаном "Каменный цветок" — массивное сооружение с искрящимися на солнце золотыми колосьями, скульптурами, аркой в виде огромного венка и шпилем со звездой. Проект павильона, посвященного в свое время Украинской ССР, курировал лично Никита Хрущев.
© РИА Новости / Свердлов | Перейти в медиабанкПавильон "Земледелие". Выставка достижений народного хозяйства СССР
Павильон Земледелие. Выставка достижений народного хозяйства СССР - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Свердлов
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Павильон "Земледелие". Выставка достижений народного хозяйства СССР
Сегодня тут Музей славянской письменности "Слово". Экспозиция выстроена не по хронологии, а по тематическим разделам, так что смотреть можно с любой точки.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк3D-проекционное шоу в честь 80-летия ВДНХ
3D-проекционное шоу в честь 80-летия ВДНХ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3D-проекционное шоу в честь 80-летия ВДНХ

Павильон № 5: Музей городского хозяйства Москвы

На главной аллее есть еще один обновленный республиканский павильон: когда-то — "Латвийская ССР", а затем — "Физика". Это важный элемент научного раздела ВДНХ, здесь демонстрировали достижения квантовой электроники.
С 2022-го в этом здании — Музей городского хозяйства Москвы. Посетителям показывают, как функционирует большой город. Три части: "Управление", "Квартира", "Город". Тут вы узнаете, откуда берется вода в ванной комнате, сколько жители потребляют теплоэнергии в сутки, как проходит капитальный ремонт. Особым вниманием пользуется 13-метровый макет столицы, где представлены не только здания и парки, но и подземные коммуникации.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Интерактивный макет Москвы в павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ

Интерактивный макет Москвы

Интерактивный макет Москвы в павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ

© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 3
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Посетители осматривают макет Москвы, представленный на светотехническом шоу "Главные архитекторы Москвы" на ВДНХ

Светотехническое шоу Главные архитекторы Москвы

Посетители осматривают макет Москвы, представленный на светотехническом шоу "Главные архитекторы Москвы" на ВДНХ

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 3
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Павильон № 5 Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ

Музей городского хозяйства Москвы

Павильон № 5 Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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3 из 3

Интерактивный макет Москвы в павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 3

Посетители осматривают макет Москвы, представленный на светотехническом шоу "Главные архитекторы Москвы" на ВДНХ

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Павильон № 5 Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Павильоны № 53 и 54: Музей Гаража особого назначения ФСО России

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкВыставка достижений народного хозяйства СССР. Аукцион племенного крупного рогатого скота
Выставка достижений народного хозяйства СССР. Аукцион племенного крупного рогатого скота - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
Выставка достижений народного хозяйства СССР. Аукцион племенного крупного рогатого скота
Одноэтажное вытянутое здание за павильоном "Космос" было посвящено крупному рогатому скоту. Там помещались более 300 животных. Посетителей знакомили с мясо-молочной индустрией.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Здание Музея Гаража особого назначения (ГОН) ФСО в павильоне № 53 на ВДНХ в Москве

Выставка Железнодорожная модель

Здание Музея Гаража особого назначения (ГОН) ФСО в павильоне № 53 на ВДНХ в Москве

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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1 из 3
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО

Экспонат музея Гараж ФСО особого назначения

Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 3
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО

Экспонат музея Гараж ФСО особого назначения

Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 3

Здание Музея Гаража особого назначения (ГОН) ФСО в павильоне № 53 на ВДНХ в Москве

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 3

Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 3

Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 3
После реставрации в 2021-м тут оборудовали Музей Гаража особого назначения. В экспозиции — более 50 уникальных автомобилей, а также игровые экспонаты. Взрослым предлагают отточить навыки вождения на динамическом автотренажере "Волга" и посмотреть редкую видеохронику в микроавтобусе "Юность", а детям — нарисовать мотоцикл, оцифровать его и устроить виртуальные гонки.
Девушка на одном из стендов на выставке иранского искусства в рамках проекта Обменные культурные мероприятия России и Ирана на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Персидская сказка в Москве: иранская культура на ВДНХ
4 июля, 18:29
 
КультураМоскваНикита ХрущевВВЦВДНХКолесо обозренияСССРисторияАрхитектураФонтаны
 
 
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