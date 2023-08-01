https://ria.ru/20230801/vagony-1887553547.html

В Тюменской области шесть грузовых вагонов сошли с рельсов

В Тюменской области шесть грузовых вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 01.08.2023

В Тюменской области шесть грузовых вагонов сошли с рельсов

Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в районе станции Винзили в Тюменской области, следователи и сотрудники транспортной прокуратуры выясняют причины ЧП,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:10

2023-08-01T12:10

2023-08-01T13:19

происшествия

тюменская область

тюменский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 1 авг — РИА Новости. Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в районе станции Винзили в Тюменской области, следователи и сотрудники транспортной прокуратуры выясняют причины ЧП, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК в Telegram-канале."По предварительной информации, 31 июля около 22 часов 50 минут при выполнении маневровых работ на путях необщего пользования вблизи железнодорожной станции "Винзили", расположенной в Тюменском районе Тюменской области, при подаче грузового состава из 29 вагонов произошел сход шести вагонов, из них четыре опрокинуты", – говорится в публикации.По данным ведомства, пострадавших нет, разлива вредных веществ не произошло. Локомотив не поврежден.В Тюменской транспортной прокуратуре уточнили, что инцидент произошел на железнодорожных путях, принадлежащих одному из коммерческих предприятий Тюменского района. Механические повреждения получили четыре вагона и железнодорожные пути, их уже восстанавливают.

https://ria.ru/20230629/avariya-1881166098.html

тюменская область

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происшествия, тюменская область, тюменский район, следственный комитет россии (ск рф)