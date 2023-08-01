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Жителя Красноярского края будут судить за убийство жены летом 1997 года - РИА Новости, 01.08.2023
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12:52 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/ubiystvo-1887576631.html
Жителя Красноярского края будут судить за убийство жены летом 1997 года
Жителя Красноярского края будут судить за убийство жены летом 1997 года - РИА Новости, 01.08.2023
Жителя Красноярского края будут судить за убийство жены летом 1997 года
Житель Красноярского края пойдет под суд за убийство жены, которое он 26 лет выдавал за самоубийство, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:52
2023-08-01T12:52
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Житель Красноярского края пойдет под суд за убийство жены, которое он 26 лет выдавал за самоубийство, сообщает прокуратура региона. По данным ведомства, супруги прожили вместе 15 лет и начали ссориться. От развода пару удерживали две дочери 8 и 10 лет и общее жилье. Инцидент произошел в июне 1997 года, когда дети гостили у бабушки. Женщина пришла домой и застала мужа за распитием спиртного. Произошел скандал, после чего она ушла принять ванну и за ней туда зашёл муж. "В словесной перепалке ударил ее ладонью в лицо и ушел. От удара жена упала, стукнулась головой и утонула в наполненной ванне. Мужчина обнаружил ее в ванной уже мертвой, тело поместил в тканевый мешок и зашил красными нитками. На такси он вывез его в село Большой Улуй и утопил в реке Чулым. Спустя неделю мешок с телом обнаружили рыбаки на берегу вблизи деревни Зачулымка", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, пытаясь избежать ответственности, мужчина говорил об отъезде супруги к родственникам, о ее пропаже и даже сам проводил поиски. А после заявил, что она покончила с собой, "а он, испугавшись, решил избавиться от тела". Прокуратура повторно изучила материалы уголовного дела и пришла к выводу о неоспоримой причастности мужа к убийству. "Ведомство инициировало процедуру эксгумации тела, был определен порядок дополнительных следственных действий. Экспертиза тела показала отсутствие следов на шее от повешения", - сообщает прокуратура. В результате мужчина явился с повинной и признался в содеянном.
https://ria.ru/20230731/ubiystvo-1887393359.html
https://ria.ru/20230729/ubiystvo-1887091588.html
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происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
Жителя Красноярского края будут судить за убийство жены летом 1997 года

Житель Красноярского края пойдет под суд за убийство жены, 26 лет выдаваемое за суицид

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Житель Красноярского края пойдет под суд за убийство жены, которое он 26 лет выдавал за самоубийство, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, супруги прожили вместе 15 лет и начали ссориться. От развода пару удерживали две дочери 8 и 10 лет и общее жилье. Инцидент произошел в июне 1997 года, когда дети гостили у бабушки. Женщина пришла домой и застала мужа за распитием спиртного. Произошел скандал, после чего она ушла принять ванну и за ней туда зашёл муж.
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"В словесной перепалке ударил ее ладонью в лицо и ушел. От удара жена упала, стукнулась головой и утонула в наполненной ванне. Мужчина обнаружил ее в ванной уже мертвой, тело поместил в тканевый мешок и зашил красными нитками. На такси он вывез его в село Большой Улуй и утопил в реке Чулым. Спустя неделю мешок с телом обнаружили рыбаки на берегу вблизи деревни Зачулымка", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пытаясь избежать ответственности, мужчина говорил об отъезде супруги к родственникам, о ее пропаже и даже сам проводил поиски. А после заявил, что она покончила с собой, "а он, испугавшись, решил избавиться от тела".
Прокуратура повторно изучила материалы уголовного дела и пришла к выводу о неоспоримой причастности мужа к убийству. "Ведомство инициировало процедуру эксгумации тела, был определен порядок дополнительных следственных действий. Экспертиза тела показала отсутствие следов на шее от повешения", - сообщает прокуратура. В результате мужчина явился с повинной и признался в содеянном.
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