https://ria.ru/20230801/ubiystvo-1887576631.html

Жителя Красноярского края будут судить за убийство жены летом 1997 года

Жителя Красноярского края будут судить за убийство жены летом 1997 года - РИА Новости, 01.08.2023

Жителя Красноярского края будут судить за убийство жены летом 1997 года

Житель Красноярского края пойдет под суд за убийство жены, которое он 26 лет выдавал за самоубийство, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:52

2023-08-01T12:52

2023-08-01T12:52

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Житель Красноярского края пойдет под суд за убийство жены, которое он 26 лет выдавал за самоубийство, сообщает прокуратура региона. По данным ведомства, супруги прожили вместе 15 лет и начали ссориться. От развода пару удерживали две дочери 8 и 10 лет и общее жилье. Инцидент произошел в июне 1997 года, когда дети гостили у бабушки. Женщина пришла домой и застала мужа за распитием спиртного. Произошел скандал, после чего она ушла принять ванну и за ней туда зашёл муж. "В словесной перепалке ударил ее ладонью в лицо и ушел. От удара жена упала, стукнулась головой и утонула в наполненной ванне. Мужчина обнаружил ее в ванной уже мертвой, тело поместил в тканевый мешок и зашил красными нитками. На такси он вывез его в село Большой Улуй и утопил в реке Чулым. Спустя неделю мешок с телом обнаружили рыбаки на берегу вблизи деревни Зачулымка", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, пытаясь избежать ответственности, мужчина говорил об отъезде супруги к родственникам, о ее пропаже и даже сам проводил поиски. А после заявил, что она покончила с собой, "а он, испугавшись, решил избавиться от тела". Прокуратура повторно изучила материалы уголовного дела и пришла к выводу о неоспоримой причастности мужа к убийству. "Ведомство инициировало процедуру эксгумации тела, был определен порядок дополнительных следственных действий. Экспертиза тела показала отсутствие следов на шее от повешения", - сообщает прокуратура. В результате мужчина явился с повинной и признался в содеянном.

https://ria.ru/20230731/ubiystvo-1887393359.html

https://ria.ru/20230729/ubiystvo-1887091588.html

красноярский край

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, красноярский край