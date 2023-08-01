https://ria.ru/20230801/territorii-1887685600.html

Татарстан создаст шесть новых особо охраняемых природных территорий

Татарстан создаст шесть новых особо охраняемых природных территорий - РИА Новости, 01.08.2023

Татарстан создаст шесть новых особо охраняемых природных территорий

Шесть новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) планируется создать в Татарстане с этого года, сообщил председатель Госкомитета республики по... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T20:49

2023-08-01T20:49

2023-08-01T20:49

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Шесть новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) планируется создать в Татарстане с этого года, сообщил председатель Госкомитета республики по биоресурсам Федор Батков. "Создание планируемых ООПТ позволит сохранить природные комплексы, являющихся местами отдыха, гнездования, размножения и нагула животных, в том числе занесенных в Красную книгу Республики Татарстан", - сообщил Батков на брифинге в правительстве Татарстана. По его словам, период создания новых особо охраняемых территорий - "2023 год и перспектива". Они будут расположены в Мензелинском, Алексеевском, Рыбно-Слободском, Азнакаевском, Чистопольском, Апастовском районах республики. Новые ООПТ создаются в частности для сохранения колоний чаек, большой белой цапли, других болотно-луговых птиц, исторических колоний обитания сурка-байбака. Батков сообщил, что на сегодняшний день в Татарстане 193 ООПТ общей площадью 465,1 тысячи гектаров, где обеспечены оптимальные условия для сохранения и восстановления природных комплексов, ландшафтов и биологического разнообразия. Они занимают 7% площади республики. По словам председателя Госкомитета, только за последние пять лет удалось увеличить площадь особо охраняемых природных территорий на 20%, создано 13 новых ООПТ. Из шести существующих категорий ООПТ в Татарстане действуют четыре - заповедники, нацпарки, заказники, памятники природы. Природные парки и ботанические сады (дендрологические парки) пока в республике отсутствуют. "Формирование уникальной системы ООПТ является одним из наиболее значимых природоохранных достижений нашей республики и требует ее дальнейшего совершенствования", - подчеркнул спикер.

https://ria.ru/20230801/medved-1887684609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика татарстан (татарстан)