Спецоперация, 1 августа: Кремль прокомментировал атаку БПЛА на Москву
Песков назвал угрозу атак украинских беспилотников на Москву реальной и очевидной
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПовреждения и разбитые стекла в башне "IQ-квартал" делового центра "Москва-сити" в результате атаки украинских беспилотников
Повреждения и разбитые стекла в башне "IQ-квартал" делового центра "Москва-сити" в результате атаки украинских беспилотников
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Об атаках украинских беспилотников на Москву, ходе спецоперации и провокации ВСУ в Черном море — в материале РИА Новости
Атака БПЛА на Москву
Угроза ударов беспилотников по Москве существует, принимаются необходимые меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются", — сказал он.
При этом, по словам чиновника, в Кремле не видят аналогий между ударами украинских дронов по "Москва-Сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США.
В ночь на вторник киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Как уточнили в Минобороны, два из них ПВО уничтожила над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами РЭБ и врезался в башню "Москва-сити".
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, "Башню министерств" после атаки БПЛА оцепили, ее окна сильно повреждены с двух сторон: несколько стекол треснули, некоторые выбиты полностью.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский компрометирует США, проводя террористические акции против гражданской инфраструктуры, "шантажирует Белый дом на предмет еще большей "помощи".
ООН, в свою очередь, выступает против ударов по гражданским объектам, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать последний удар украинскими дронами по Москве.
Ход операции
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли более 220 солдат, на Донецком — более 345, на Краснолиманском — более 75, на Херсонском — до 40;
- Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, отразив две атаки украинских десантников. Потери армии противника составили до 120 человек;
- Начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении, он обратил внимание командования группировки на нанесение превентивных ударов по украинским подразделениям;
- Российские патрульные корабли уничтожили три безэкипажных катера ВСУ, пытавшиеся атаковать их в Черном море в 340 километрах юго-западнее Севастополя;
- Российские военные предотвратили восемь попыток атаки украинских войск на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожив более 100 боевиков;
- Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что, по последним данным, населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем российской армии;
- Киевский режим продолжает обстреливать Горловку, Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, отметили в представительстве ДНР в СЦКК;
- Под Севастополем в районе Кара-Коба сбили беспилотник, на земле произошел подрыв, идет тушение пожара, сообщил губернатор Михаил Развожаев;
- Два мирных жителя погибли, еще двое пострадали из-за обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко;
- Министр обороны Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, героически отражавшего атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении;
- Владимир Путин 2 августа примет участие в церемонии вручения государственных наград, в том числе участникам спецоперации, сообщила пресс-служба Кремля.