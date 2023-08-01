https://ria.ru/20230801/spetsoperatsiya-1887690099.html

Спецоперация, 1 августа: Кремль прокомментировал атаку БПЛА на Москву

Спецоперация, 1 августа: Кремль прокомментировал атаку БПЛА на Москву - РИА Новости, 01.08.2023

Спецоперация, 1 августа: Кремль прокомментировал атаку БПЛА на Москву

Об атаках украинских беспилотников на Москву, ходе спецоперации и провокации ВСУ в Черном море — в материале РИА Новости РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T21:32

2023-08-01T21:32

2023-08-01T23:25

специальная военная операция на украине

россия

москва

украина

дмитрий песков

оон

сергей собянин

мария захарова

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Об атаках украинских беспилотников на Москву, ходе спецоперации и провокации ВСУ в Черном море — в материале РИА НовостиАтака БПЛА на МосквуУгроза ударов беспилотников по Москве существует, принимаются необходимые меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются", — сказал он.При этом, по словам чиновника, в Кремле не видят аналогий между ударами украинских дронов по "Москва-Сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США. В ночь на вторник киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Как уточнили в Минобороны, два из них ПВО уничтожила над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами РЭБ и врезался в башню "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Как сообщал корреспондент РИА Новости, "Башню министерств" после атаки БПЛА оцепили, ее окна сильно повреждены с двух сторон: несколько стекол треснули, некоторые выбиты полностью. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский компрометирует США, проводя террористические акции против гражданской инфраструктуры, "шантажирует Белый дом на предмет еще большей "помощи". ООН, в свою очередь, выступает против ударов по гражданским объектам, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать последний удар украинскими дронами по Москве. Ход операции

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html

https://ria.ru/20230801/ataka-1887537025.html

https://ria.ru/20230731/yaponiya-1886870273.html

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россия, москва, украина, дмитрий песков, оон, сергей собянин, мария захарова, сцкк, в мире