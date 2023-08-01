https://ria.ru/20230801/sotskontrakty-1887541090.html

Жители Московской области заключили соцконтракты на 130 млн рублей

Жители Московской области заключили соцконтракты на 130 млн рублей - РИА Новости, 01.08.2023

Жители Московской области заключили соцконтракты на 130 млн рублей

Жители Подмосковья заключили социальные контракты на сумму 130 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:22

2023-08-01T11:22

2023-08-01T12:25

московская область (подмосковье)

новости подмосковья

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Жители Подмосковья заключили социальные контракты на сумму 130 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала года около одной тысячи жителей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, заключили соцконтракты на общую сумму 130 миллионов рублей. Самыми востребованными стали социальные контракты на открытие собственного дела - это более 380 контрактов, а на поиск работы заключено 354 контракта", - сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева. В пресс-службе добавили, что в рамках проекта "Социальный контракт" жителям помогают в поиске работы, открытии собственного дела и преодолении сложной жизненной ситуации. Выплаты по социальному контракту зависят от цели - максимальная сумма помощи составляет 350 тысяч рублей. Оформить соцконтракт можно дистанционно с помощью подмосковного портала "Госуслуги".

https://ria.ru/20230731/programmirovanie-1887389093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)