https://ria.ru/20230801/sotskontrakty-1887541090.html
Жители Московской области заключили соцконтракты на 130 млн рублей
Жители Московской области заключили соцконтракты на 130 млн рублей - РИА Новости, 01.08.2023
Жители Московской области заключили соцконтракты на 130 млн рублей
Жители Подмосковья заключили социальные контракты на сумму 130 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:22
2023-08-01T11:22
2023-08-01T12:25
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новости подмосковья
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Жители Подмосковья заключили социальные контракты на сумму 130 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала года около одной тысячи жителей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, заключили соцконтракты на общую сумму 130 миллионов рублей. Самыми востребованными стали социальные контракты на открытие собственного дела - это более 380 контрактов, а на поиск работы заключено 354 контракта", - сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева. В пресс-службе добавили, что в рамках проекта "Социальный контракт" жителям помогают в поиске работы, открытии собственного дела и преодолении сложной жизненной ситуации. Выплаты по социальному контракту зависят от цели - максимальная сумма помощи составляет 350 тысяч рублей. Оформить соцконтракт можно дистанционно с помощью подмосковного портала "Госуслуги".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье), Новости Подмосковья
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Жители Подмосковья заключили социальные контракты на сумму 130 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"С начала года около одной тысячи жителей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, заключили соцконтракты на общую сумму 130 миллионов рублей. Самыми востребованными стали социальные контракты на открытие собственного дела - это более 380 контрактов, а на поиск работы заключено 354 контракта", - сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева.
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В пресс-службе добавили, что в рамках проекта "Социальный контракт" жителям помогают в поиске работы, открытии собственного дела и преодолении сложной жизненной ситуации. Выплаты по социальному контракту зависят от цели - максимальная сумма помощи составляет 350 тысяч рублей. Оформить соцконтракт можно дистанционно с помощью подмосковного портала "Госуслуги
".