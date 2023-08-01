https://ria.ru/20230801/sooruzheniya-1887648771.html

Щелковские очистные сооружения выйдут на полную мощность уже в ноябре

Щелковские очистные сооружения выйдут на полную мощность уже в ноябре - РИА Новости, 01.08.2023

Щелковские очистные сооружения выйдут на полную мощность уже в ноябре

Комплексное обновление системы Щелковских очистных сооружений позволит выйти на полную мощность, 400 тысяч кубических метров в сутки, уже в ноябре текущего... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:05

2023-08-01T17:05

2023-08-01T17:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

щелково

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Комплексное обновление системы Щелковских очистных сооружений позволит выйти на полную мощность, 400 тысяч кубических метров в сутки, уже в ноябре текущего года, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "На Щелковских очистных сооружениях произвели комплексное обновление всей системы, обеспечили ультрафиолетовое обеззараживание, усовершенствовали технологию очистки. Мощность объекта возросла на 25%. В апреле на Щёлковских очистных сооружениях был проведен пробный запуск подачи воды в режиме пуско-наладочных работ в объеме 80 тысяч кубических метров в сутки. Это было необходимо для наращивания активного биологического ила. На сегодняшний день мощность увеличена до 160 тысяч кубических метров в сутки. А на полную - 400 тысяч кубических метров - планируют выйти в ноябре", - рассказали в ведомстве. По данным пресс-службы, первоначально планировалось запустить объект в 2024 году, однако уже на текущий момент его готовность составляет 99%. "Это очень масштабная программа в рамках национального проекта, которая просто спасла огромное количество городов Подмосковья. Здесь, в Щелкове, была весьма сложная ситуация - особенно в летнее время невозможно было находиться на улице из-за запаха. Президент инициировал национальный проект, и сегодня в больших масштабах ведется модернизация очистных сооружений", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Ранее жители Щелково жаловались на появление неприятного запаха, причиной которого стала изношенная система очистки, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811264084.html

московская область (подмосковье)

щелково

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, щелково