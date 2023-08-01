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Щелковские очистные сооружения выйдут на полную мощность уже в ноябре - РИА Новости, 01.08.2023
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Новости Подмосковья
 
17:05 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/sooruzheniya-1887648771.html
Щелковские очистные сооружения выйдут на полную мощность уже в ноябре
Щелковские очистные сооружения выйдут на полную мощность уже в ноябре - РИА Новости, 01.08.2023
Щелковские очистные сооружения выйдут на полную мощность уже в ноябре
Комплексное обновление системы Щелковских очистных сооружений позволит выйти на полную мощность, 400 тысяч кубических метров в сутки, уже в ноябре текущего... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:05
2023-08-01T17:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
щелково
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Комплексное обновление системы Щелковских очистных сооружений позволит выйти на полную мощность, 400 тысяч кубических метров в сутки, уже в ноябре текущего года, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "На Щелковских очистных сооружениях произвели комплексное обновление всей системы, обеспечили ультрафиолетовое обеззараживание, усовершенствовали технологию очистки. Мощность объекта возросла на 25%. В апреле на Щёлковских очистных сооружениях был проведен пробный запуск подачи воды в режиме пуско-наладочных работ в объеме 80 тысяч кубических метров в сутки. Это было необходимо для наращивания активного биологического ила. На сегодняшний день мощность увеличена до 160 тысяч кубических метров в сутки. А на полную - 400 тысяч кубических метров - планируют выйти в ноябре", - рассказали в ведомстве. По данным пресс-службы, первоначально планировалось запустить объект в 2024 году, однако уже на текущий момент его готовность составляет 99%. "Это очень масштабная программа в рамках национального проекта, которая просто спасла огромное количество городов Подмосковья. Здесь, в Щелкове, была весьма сложная ситуация - особенно в летнее время невозможно было находиться на улице из-за запаха. Президент инициировал национальный проект, и сегодня в больших масштабах ведется модернизация очистных сооружений", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Ранее жители Щелково жаловались на появление неприятного запаха, причиной которого стала изношенная система очистки, сообщили в ведомстве.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, щелково
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Щелково

Щелковские очистные сооружения выйдут на полную мощность уже в ноябре

© Фото : правительство Московской областиЩелковские очистные сооружения выйдут на полную мощность уже в ноябре
Щелковские очистные сооружения выйдут на полную мощность уже в ноябре - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : правительство Московской области
Щелковские очистные сооружения выйдут на полную мощность уже в ноябре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Комплексное обновление системы Щелковских очистных сооружений позволит выйти на полную мощность, 400 тысяч кубических метров в сутки, уже в ноябре текущего года, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"На Щелковских очистных сооружениях произвели комплексное обновление всей системы, обеспечили ультрафиолетовое обеззараживание, усовершенствовали технологию очистки. Мощность объекта возросла на 25%. В апреле на Щёлковских очистных сооружениях был проведен пробный запуск подачи воды в режиме пуско-наладочных работ в объеме 80 тысяч кубических метров в сутки. Это было необходимо для наращивания активного биологического ила. На сегодняшний день мощность увеличена до 160 тысяч кубических метров в сутки. А на полную - 400 тысяч кубических метров - планируют выйти в ноябре", - рассказали в ведомстве.
По данным пресс-службы, первоначально планировалось запустить объект в 2024 году, однако уже на текущий момент его готовность составляет 99%.
«
"Это очень масштабная программа в рамках национального проекта, которая просто спасла огромное количество городов Подмосковья. Здесь, в Щелкове, была весьма сложная ситуация - особенно в летнее время невозможно было находиться на улице из-за запаха. Президент инициировал национальный проект, и сегодня в больших масштабах ведется модернизация очистных сооружений", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее жители Щелково жаловались на появление неприятного запаха, причиной которого стала изношенная система очистки, сообщили в ведомстве.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время интервью на радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Воробьев: модернизация очистных сооружений должна проходить досрочно
22 августа 2022, 13:01
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЩелково
 
 
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