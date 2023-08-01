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Россия этого не ожидала. На Западе рассказали, что думают о санкциях - РИА Новости, 01.08.2023
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04:43 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/sanktsii-1887500622.html
Россия этого не ожидала. На Западе рассказали, что думают о санкциях
Россия этого не ожидала. На Западе рассказали, что думают о санкциях - РИА Новости, 01.08.2023
Россия этого не ожидала. На Западе рассказали, что думают о санкциях
Запад просчитался с эффективностью антироссийских санкций, при этом сама Россия не ожидала, что так сумеет с ними справиться, заявил в беседе с Grayzone... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T04:43
2023-08-01T04:43
в мире
россия
украина
европа
джон миршаймер
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Запад просчитался с эффективностью антироссийских санкций, при этом сама Россия не ожидала, что так сумеет с ними справиться, заявил в беседе с Grayzone американский политолог Джон Миршаймер."Я думаю, что русские выступили лучше, чем они сами ожидали, и уж точно лучше, чем ожидал я", - признался он. Политолог выразил мнение, что даже успешное применение санкций Западом не сломило бы Россию и не позволило бы нанести ей серьезное поражение.Причина этого, по его словам, "очень проста" – Россия верит, что сталкивается с экзистенциальной угрозой на Украине. "Итак, я думаю, что санкции были обречены с самого начала. Я думаю, если внимательно посмотреть на то, что произошло с тех пор, становится совершенно ясно, что русские были в отличном положении, чтобы в общем и целом обойти санкции", - подчеркнул Миршаймер.Политолог добавил, что это было "серьезным просчетом" со стороны Запада.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.
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в мире, россия, украина, европа, джон миршаймер, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Европа, Джон Миршаймер, Санкции в отношении России
Россия этого не ожидала. На Западе рассказали, что думают о санкциях

Политолог Миршаймер: Запад просчитался с эффективностью антироссийских санкций

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Запад просчитался с эффективностью антироссийских санкций, при этом сама Россия не ожидала, что так сумеет с ними справиться, заявил в беседе с Grayzone американский политолог Джон Миршаймер.
"Я думаю, что русские выступили лучше, чем они сами ожидали, и уж точно лучше, чем ожидал я", - признался он. Политолог выразил мнение, что даже успешное применение санкций Западом не сломило бы Россию и не позволило бы нанести ей серьезное поражение.
Причина этого, по его словам, "очень проста" – Россия верит, что сталкивается с экзистенциальной угрозой на Украине. "Итак, я думаю, что санкции были обречены с самого начала. Я думаю, если внимательно посмотреть на то, что произошло с тех пор, становится совершенно ясно, что русские были в отличном положении, чтобы в общем и целом обойти санкции", - подчеркнул Миршаймер.
Политолог добавил, что это было "серьезным просчетом" со стороны Запада.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.
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В миреРоссияУкраинаЕвропаДжон МиршаймерСанкции в отношении России
 
 
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