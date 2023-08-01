https://ria.ru/20230801/rzhd-1887548911.html
В РЖД заявили о росте перевозок пассажиров в за первое полугодие
В РЖД заявили о росте перевозок пассажиров в за первое полугодие - РИА Новости, 01.08.2023
В РЖД заявили о росте перевозок пассажиров в за первое полугодие
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-июле 2023 года выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 678,4 миллиона человек,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:54
2023-08-01T11:54
2023-08-01T11:54
экономика
ржд
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-июле 2023 года выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 678,4 миллиона человек, сообщила компания. В июле было перевезено 107,7 миллиона пассажиров (+2,3% к июлю 2022 года).
https://ria.ru/20230727/poezda-1886643733.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ржд
В РЖД заявили о росте перевозок пассажиров в за первое полугодие
РЖД: перевозки пассажиров в январе-июле 2023 года выросли на шесть процентов
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-июле 2023 года выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 678,4 миллиона человек, сообщила компания.
В июле было перевезено 107,7 миллиона пассажиров (+2,3% к июлю 2022 года).
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