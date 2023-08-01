https://ria.ru/20230801/rzhd-1887548911.html

В РЖД заявили о росте перевозок пассажиров в за первое полугодие

В РЖД заявили о росте перевозок пассажиров в за первое полугодие - РИА Новости, 01.08.2023

В РЖД заявили о росте перевозок пассажиров в за первое полугодие

Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-июле 2023 года выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 678,4 миллиона человек,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:54

2023-08-01T11:54

2023-08-01T11:54

экономика

ржд

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-июле 2023 года выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 678,4 миллиона человек, сообщила компания. В июле было перевезено 107,7 миллиона пассажиров (+2,3% к июлю 2022 года).

https://ria.ru/20230727/poezda-1886643733.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, ржд