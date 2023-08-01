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Они в шоке. В Китае заявили о панике Запада из-за поступка Путина - РИА Новости, 01.08.2023
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10:30 01.08.2023 (обновлено: 15:47 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/rossiya-1887530177.html
Они в шоке. В Китае заявили о панике Запада из-за поступка Путина
Они в шоке. В Китае заявили о панике Запада из-за поступка Путина - РИА Новости, 01.08.2023
Они в шоке. В Китае заявили о панике Запада из-за поступка Путина
Отношение Африки к президенту России Владимиру Путину и участие представителей континента в санкт-петербургском саммите стало неприятной неожиданностью для... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:30
2023-08-01T15:47
в мире
китай
россия
африка
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Отношение Африки к президенту России Владимиру Путину и участие представителей континента в санкт-петербургском саммите стало неприятной неожиданностью для Запада, пишет Global Times. &quot;До начала (форума. — Прим. ред.) Соединенные Штаты и Евросоюз пытались отговорить африканских гостей от поездки. Но политическое и медийное давление Запада не смогло испортить мероприятие, потому что африканские страны ценят помощь Москвы в укреплении их суверенитета в эти непредсказуемые времена&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что ни одна африканская страна не присоединилась к антироссийским санкциям Запада, несмотря на огромное давление со стороны последнего. "Запад был шокирован этим беспрецедентным проявлением суверенитета", — пишут журналисты.Они приходят к выводу, что всестороннее расширение российско-африканских отношений в каждой из сфер продвигает видение президента Путина, который считает необходимым помогать партнерам своей страны "укреплять национальный и культурный суверенитет".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, китай, россия, африка, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Африка, Владимир Путин
Они в шоке. В Китае заявили о панике Запада из-за поступка Путина

Global Times: отношение Африки к президенту России Владимиру Путину шокировало Запад

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Отношение Африки к президенту России Владимиру Путину и участие представителей континента в санкт-петербургском саммите стало неприятной неожиданностью для Запада, пишет Global Times.
«

"До начала (форума. — Прим. ред.) Соединенные Штаты и Евросоюз пытались отговорить африканских гостей от поездки. Но политическое и медийное давление Запада не смогло испортить мероприятие, потому что африканские страны ценят помощь Москвы в укреплении их суверенитета в эти непредсказуемые времена", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что ни одна африканская страна не присоединилась к антироссийским санкциям Запада, несмотря на огромное давление со стороны последнего.

"Запад был шокирован этим беспрецедентным проявлением суверенитета", — пишут журналисты.

Они приходят к выводу, что всестороннее расширение российско-африканских отношений в каждой из сфер продвигает видение президента Путина, который считает необходимым помогать партнерам своей страны "укреплять национальный и культурный суверенитет".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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