https://ria.ru/20230801/rossiya-1887530177.html

Они в шоке. В Китае заявили о панике Запада из-за поступка Путина

Они в шоке. В Китае заявили о панике Запада из-за поступка Путина - РИА Новости, 01.08.2023

Они в шоке. В Китае заявили о панике Запада из-за поступка Путина

Отношение Африки к президенту России Владимиру Путину и участие представителей континента в санкт-петербургском саммите стало неприятной неожиданностью для... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:30

2023-08-01T10:30

2023-08-01T15:47

в мире

китай

россия

африка

владимир путин

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Отношение Африки к президенту России Владимиру Путину и участие представителей континента в санкт-петербургском саммите стало неприятной неожиданностью для Запада, пишет Global Times. "До начала (форума. — Прим. ред.) Соединенные Штаты и Евросоюз пытались отговорить африканских гостей от поездки. Но политическое и медийное давление Запада не смогло испортить мероприятие, потому что африканские страны ценят помощь Москвы в укреплении их суверенитета в эти непредсказуемые времена", — говорится в публикации.В статье отмечается, что ни одна африканская страна не присоединилась к антироссийским санкциям Запада, несмотря на огромное давление со стороны последнего. "Запад был шокирован этим беспрецедентным проявлением суверенитета", — пишут журналисты.Они приходят к выводу, что всестороннее расширение российско-африканских отношений в каждой из сфер продвигает видение президента Путина, который считает необходимым помогать партнерам своей страны "укреплять национальный и культурный суверенитет".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887523512.html

китай

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в мире, китай, россия, африка, владимир путин