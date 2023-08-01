Они в шоке. В Китае заявили о панике Запада из-за поступка Путина
Global Times: отношение Африки к президенту России Владимиру Путину шокировало Запад
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Отношение Африки к президенту России Владимиру Путину и участие представителей континента в санкт-петербургском саммите стало неприятной неожиданностью для Запада, пишет Global Times.
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"До начала (форума. — Прим. ред.) Соединенные Штаты и Евросоюз пытались отговорить африканских гостей от поездки. Но политическое и медийное давление Запада не смогло испортить мероприятие, потому что африканские страны ценят помощь Москвы в укреплении их суверенитета в эти непредсказуемые времена", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что ни одна африканская страна не присоединилась к антироссийским санкциям Запада, несмотря на огромное давление со стороны последнего.
"Запад был шокирован этим беспрецедентным проявлением суверенитета", — пишут журналисты.
Они приходят к выводу, что всестороннее расширение российско-африканских отношений в каждой из сфер продвигает видение президента Путина, который считает необходимым помогать партнерам своей страны "укреплять национальный и культурный суверенитет".
"Запад был шокирован этим беспрецедентным проявлением суверенитета", — пишут журналисты.
Они приходят к выводу, что всестороннее расширение российско-африканских отношений в каждой из сфер продвигает видение президента Путина, который считает необходимым помогать партнерам своей страны "укреплять национальный и культурный суверенитет".
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