https://ria.ru/20230801/rodina-mat-1887570168.html
СМИ: герб СССР, снятый с киевской "Родины-матери", отправят в музей
СМИ: герб СССР, снятый с киевской "Родины-матери", отправят в музей - РИА Новости, 01.08.2023
СМИ: герб СССР, снятый с киевской "Родины-матери", отправят в музей
Демонтированный с монумента "Родина-мать" в Киеве герб СССР переместят на хранение в музей истории Украины во Второй мировой войне, пишет украинское издание... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:39
2023-08-01T12:39
2023-08-01T18:07
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Демонтированный с монумента "Родина-мать" в Киеве герб СССР переместят на хранение в музей истории Украины во Второй мировой войне, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее украинский скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над созданием герба Украины в виде трезубца, предложил сохранить герб СССР и поместить его в зал под скульптурой. "Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев заявил, что демонтированные элементы с монумента "Родина-мать" будут хранится в музее истории Украины во Второй мировой войне", - пишет издание. Демонтаж уже идет. На видео, опубликованном "Страной.ua", с монумента уже сняли несколько элементов герба СССР.Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать", начаты работы по демонтажу герба СССР на щите скульптуры, вместо него планируется установить малый герб Украины - трезубец. Работы намерены закончить к 24 августа - дню независимости Украины. Как сообщал в июле прошлого года на тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко, граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". Согласно результатам проведенного в приложении "Дия" ("Действие") электронного опроса по изменению символики на монументе, 85% проголосовавших высказались за замену герба. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230801/gerb-1887515530.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев
СМИ: герб СССР, снятый с киевской "Родины-матери", отправят в музей
"Страна.ua": герб СССР, снятый с киевской "Родины-матери", будут хранить в музее
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Демонтированный с монумента "Родина-мать" в Киеве герб СССР переместят на хранение в музей истории Украины во Второй мировой войне, пишет украинское издание "Страна.ua"
.
Ранее украинский скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над созданием герба Украины в виде трезубца, предложил сохранить герб СССР и поместить его в зал под скульптурой.
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"Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев заявил, что демонтированные элементы с монумента "Родина-мать" будут хранится в музее истории Украины во Второй мировой войне", - пишет издание. Демонтаж уже идет. На видео, опубликованном "Страной.ua", с монумента уже сняли несколько элементов герба СССР.
Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать", начаты работы по демонтажу герба СССР на щите скульптуры, вместо него планируется установить малый герб Украины - трезубец. Работы намерены закончить к 24 августа - дню независимости Украины.
Как сообщал в июле прошлого года на тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко, граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". Согласно результатам проведенного в приложении "Дия" ("Действие") электронного опроса по изменению символики на монументе, 85% проголосовавших высказались за замену герба.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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