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СМИ: герб СССР, снятый с киевской "Родины-матери", отправят в музей - РИА Новости, 01.08.2023
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12:39 01.08.2023 (обновлено: 18:07 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/rodina-mat-1887570168.html
СМИ: герб СССР, снятый с киевской "Родины-матери", отправят в музей
СМИ: герб СССР, снятый с киевской "Родины-матери", отправят в музей - РИА Новости, 01.08.2023
СМИ: герб СССР, снятый с киевской "Родины-матери", отправят в музей
Демонтированный с монумента "Родина-мать" в Киеве герб СССР переместят на хранение в музей истории Украины во Второй мировой войне, пишет украинское издание... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:39
2023-08-01T18:07
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Демонтированный с монумента "Родина-мать" в Киеве герб СССР переместят на хранение в музей истории Украины во Второй мировой войне, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее украинский скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над созданием герба Украины в виде трезубца, предложил сохранить герб СССР и поместить его в зал под скульптурой. "Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев заявил, что демонтированные элементы с монумента "Родина-мать" будут хранится в музее истории Украины во Второй мировой войне", - пишет издание. Демонтаж уже идет. На видео, опубликованном "Страной.ua", с монумента уже сняли несколько элементов герба СССР.Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать", начаты работы по демонтажу герба СССР на щите скульптуры, вместо него планируется установить малый герб Украины - трезубец. Работы намерены закончить к 24 августа - дню независимости Украины. Как сообщал в июле прошлого года на тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко, граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". Согласно результатам проведенного в приложении "Дия" ("Действие") электронного опроса по изменению символики на монументе, 85% проголосовавших высказались за замену герба. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230801/gerb-1887515530.html
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в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
СМИ: герб СССР, снятый с киевской "Родины-матери", отправят в музей

"Страна.ua": герб СССР, снятый с киевской "Родины-матери", будут хранить в музее

© AFP 2023 / SERGII VOLSKYIДемонтированный с монумента "Родина-мать" герб Советского Союза в Киеве. 1 августа 2023
Демонтированный с монумента Родина-мать герб Советского Союза в Киеве. 1 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AFP 2023 / SERGII VOLSKYI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Демонтированный с монумента "Родина-мать" в Киеве герб СССР переместят на хранение в музей истории Украины во Второй мировой войне, пишет украинское издание "Страна.ua".
Ранее украинский скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над созданием герба Украины в виде трезубца, предложил сохранить герб СССР и поместить его в зал под скульптурой.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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Вчера, 08:44
"Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев заявил, что демонтированные элементы с монумента "Родина-мать" будут хранится в музее истории Украины во Второй мировой войне", - пишет издание. Демонтаж уже идет. На видео, опубликованном "Страной.ua", с монумента уже сняли несколько элементов герба СССР.
Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать", начаты работы по демонтажу герба СССР на щите скульптуры, вместо него планируется установить малый герб Украины - трезубец. Работы намерены закончить к 24 августа - дню независимости Украины.
Как сообщал в июле прошлого года на тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко, граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". Согласно результатам проведенного в приложении "Дия" ("Действие") электронного опроса по изменению символики на монументе, 85% проголосовавших высказались за замену герба.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Рабочие демонтируют герб СССР с монумента Родина-мать в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
СМИ: большие траты на "Родину-мать" подрывают боевой дух ВСУ
Вчера, 10:40
 
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