https://ria.ru/20230801/reabilitatsiya-1887637329.html

Психолог высказалась о реабилитации жертвы челябинского маньяка

Психолог высказалась о реабилитации жертвы челябинского маньяка - РИА Новости, 01.08.2023

Психолог высказалась о реабилитации жертвы челябинского маньяка

Длительность восстановления после психологического и физического насилия девушки, которая пробыла в плену 14 лет, может занять такой же период времени,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:21

2023-08-01T16:21

2023-08-01T16:21

происшествия

скопин

рязанская область

следственный комитет россии (ск рф)

дело о похищении девушки в челябинской области

челябинск

челябинская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Длительность восстановления после психологического и физического насилия девушки, которая пробыла в плену 14 лет, может занять такой же период времени, потребуется комплексная помощь, рассказала РИА Новости психолог кризисного центра "Мария" Анна Рябова. Как сообщило в понедельник СУСК РФ по Челябинской области, в регионе расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Подозреваемый осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез её в частный дом, где она пробыла до 30 июля 2023 года. По данным источника РИА Новости, девушка попала в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. По его данным, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с ним добровольно и являлась его сожительницей. Кроме того, СК установил причастность похитителя к убийству другой местной жительницы в 2011 году. "Для того, чтобы восстановиться и вернуться к нормальной жизни после психологического и физического насилия, очень важна психологическая помощь и работа с психологом и психиатром. Эта работа требует длительного времени, и есть даже такое понятие, что на восстановление потребуется примерно столько же лет, сколько длилось насилие - около 14 лет", - сказала психолог. Она добавила, что также крайне важна помощь психиатра, особенно на начальном этапе, и в дальнейшем, так как травма может ощущаться и проявляться в определенные периоды. По словам собеседницы агентства, помощь должна быть комплексной и охватывать все сферы жизни – от медицинской и психологической до юридической и социальной. Не менее важным является понимание и поддержка со стороны общества. Психолог сравнила данную историю с историей "скопинского маньяка", который удерживал в подвале 4 года двух молодых девушек. "Дело в том, что и одна и другая ситуации - чудовищные, действительно, похожи тем, что насилие происходило годы и было сексуализированное насилие. Подвал — это еще большая изоляция от внешнего мира, которая имела место в более ранней истории и не было в современной. Отсутствие дневного света, конечно, негативно влияет на психику и является отягощающим фактором. Как и продолжительность насилия, в последнем случае это чудовищный срок - 14 лет", - сказала Рябова. Она подчеркнула, что травма является реакцией психики на ситуации, которые выходят за рамки обыденности, и ее степень зависит от множества факторов, включая индивидуальные особенности пострадавшего, наличие ресурсов и других отягощающих факторов. В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина Рязанской области похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти 4 года. Девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года.

https://ria.ru/20230801/sud-1887626121.html

https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887457509.html

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челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, скопин, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф), дело о похищении девушки в челябинской области, челябинск, челябинская область