https://ria.ru/20230801/razvitie-1887641512.html

Шесть первых участников СЭЗ вложат в развитие производств 25 млрд рублей

Шесть первых участников СЭЗ вложат в развитие производств 25 млрд рублей - РИА Новости, 01.08.2023

Шесть первых участников СЭЗ вложат в развитие производств 25 млрд рублей

Шесть первых участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России инвестируют в развитие производств более 25 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:31

2023-08-01T16:31

2023-08-01T16:31

марат хуснуллин

ильшат шагиахметов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Шесть первых участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России инвестируют в развитие производств более 25 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он уточнил, что к двум участникам, ранее включенным в единый реестр СЭЗ, добавились еще четыре компании из ДНР и ЛНР. Таким образом, уже шесть инвесторов получили статус, дающий им право на льготы и преференции "Данные из одобренных инвестиционных деклараций новых участников свободной экономической зоны позволяют говорить о том, что уже в ближайшее время промышленность в новых регионах получит мощный импульс для восстановления своего производственного потенциала. Общий объем заявленных инвестиций – более 25 миллиардов рублей. Эти средства компании направят на создание современных предприятий и проведение необходимой модернизации существующих. В частности, один из участников СЭЗ планирует восстановить мощности семи производств на территории ЛНР и ДНР, благодаря чему только на этих металлургических и добывающих предприятиях количество сотрудников достигнет 23 тысяч человек", – приводит слова Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), который является управляющей компанией СЭЗ. В Алчевске восстановят объемы производства стального листа, швеллеров, слябов и чугуна, в Енакиеве – стального проката в виде квадратных заготовок, чугуна и фасонного проката, в Стаханове – ферросилиция и ферросиликомарганца, а в городе Комсомольское – добычи и переработки флюсового известняка. Свои мощности повысят и три предприятия в Макеевке, производящие стальную арматуру и катанку, кокс, смолу и сульфат аммония. Фондом развития территорий также одобрены заявки инвесторов на запуск производства шаровых кранов в Луганске и открытие предприятия по розливу питьевой воды в ДНР, указывается в сообщении. "Одна из ключевых задач свободной экономической зоны – создать в новых регионах максимально благоприятные условия как для восстановления и развития промышленных мощностей, так и для роста активности предпринимательского блока. На данный момент можно констатировать стабильно растущий интерес бизнеса: на инвестиционном портале, который создан на ресурсе фонда и предназначен для информирования и приема заявлений потенциальных инвесторов СЭЗ, уже зарегистрировались 103 юридических лица", – приводятся в нем слова генерального директора фонда Ильшата Шагиахметова. В сообщении напоминается, что свободная экономическая зона в новых регионах России создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой, управляющей компанией – ППК "Фонд развития территорий".

https://ria.ru/20230719/khusnullin-1885041398.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)