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Шесть первых участников СЭЗ вложат в развитие производств 25 млрд рублей - РИА Новости, 01.08.2023
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16:31 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/razvitie-1887641512.html
Шесть первых участников СЭЗ вложат в развитие производств 25 млрд рублей
Шесть первых участников СЭЗ вложат в развитие производств 25 млрд рублей - РИА Новости, 01.08.2023
Шесть первых участников СЭЗ вложат в развитие производств 25 млрд рублей
Шесть первых участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России инвестируют в развитие производств более 25 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:31
2023-08-01T16:31
марат хуснуллин
ильшат шагиахметов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Шесть первых участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России инвестируют в развитие производств более 25 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он уточнил, что к двум участникам, ранее включенным в единый реестр СЭЗ, добавились еще четыре компании из ДНР и ЛНР. Таким образом, уже шесть инвесторов получили статус, дающий им право на льготы и преференции "Данные из одобренных инвестиционных деклараций новых участников свободной экономической зоны позволяют говорить о том, что уже в ближайшее время промышленность в новых регионах получит мощный импульс для восстановления своего производственного потенциала. Общий объем заявленных инвестиций – более 25 миллиардов рублей. Эти средства компании направят на создание современных предприятий и проведение необходимой модернизации существующих. В частности, один из участников СЭЗ планирует восстановить мощности семи производств на территории ЛНР и ДНР, благодаря чему только на этих металлургических и добывающих предприятиях количество сотрудников достигнет 23 тысяч человек", – приводит слова Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), который является управляющей компанией СЭЗ. В Алчевске восстановят объемы производства стального листа, швеллеров, слябов и чугуна, в Енакиеве – стального проката в виде квадратных заготовок, чугуна и фасонного проката, в Стаханове – ферросилиция и ферросиликомарганца, а в городе Комсомольское – добычи и переработки флюсового известняка. Свои мощности повысят и три предприятия в Макеевке, производящие стальную арматуру и катанку, кокс, смолу и сульфат аммония. Фондом развития территорий также одобрены заявки инвесторов на запуск производства шаровых кранов в Луганске и открытие предприятия по розливу питьевой воды в ДНР, указывается в сообщении. "Одна из ключевых задач свободной экономической зоны – создать в новых регионах максимально благоприятные условия как для восстановления и развития промышленных мощностей, так и для роста активности предпринимательского блока. На данный момент можно констатировать стабильно растущий интерес бизнеса: на инвестиционном портале, который создан на ресурсе фонда и предназначен для информирования и приема заявлений потенциальных инвесторов СЭЗ, уже зарегистрировались 103 юридических лица", – приводятся в нем слова генерального директора фонда Ильшата Шагиахметова. В сообщении напоминается, что свободная экономическая зона в новых регионах России создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой, управляющей компанией – ППК "Фонд развития территорий".
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марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)
Марат Хуснуллин, Ильшат Шагиахметов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Фонд развития территорий (ФРТ, ранее - Фонд защиты прав дольщиков)

Шесть первых участников СЭЗ вложат в развитие производств 25 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Шесть первых участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России инвестируют в развитие производств более 25 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он уточнил, что к двум участникам, ранее включенным в единый реестр СЭЗ, добавились еще четыре компании из ДНР и ЛНР. Таким образом, уже шесть инвесторов получили статус, дающий им право на льготы и преференции
"Данные из одобренных инвестиционных деклараций новых участников свободной экономической зоны позволяют говорить о том, что уже в ближайшее время промышленность в новых регионах получит мощный импульс для восстановления своего производственного потенциала. Общий объем заявленных инвестиций – более 25 миллиардов рублей. Эти средства компании направят на создание современных предприятий и проведение необходимой модернизации существующих. В частности, один из участников СЭЗ планирует восстановить мощности семи производств на территории ЛНР и ДНР, благодаря чему только на этих металлургических и добывающих предприятиях количество сотрудников достигнет 23 тысяч человек", – приводит слова Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), который является управляющей компанией СЭЗ.
В Алчевске восстановят объемы производства стального листа, швеллеров, слябов и чугуна, в Енакиеве – стального проката в виде квадратных заготовок, чугуна и фасонного проката, в Стаханове – ферросилиция и ферросиликомарганца, а в городе Комсомольское – добычи и переработки флюсового известняка. Свои мощности повысят и три предприятия в Макеевке, производящие стальную арматуру и катанку, кокс, смолу и сульфат аммония.
Брифинг вице-премьера РФ М. Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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Фондом развития территорий также одобрены заявки инвесторов на запуск производства шаровых кранов в Луганске и открытие предприятия по розливу питьевой воды в ДНР, указывается в сообщении.
"Одна из ключевых задач свободной экономической зоны – создать в новых регионах максимально благоприятные условия как для восстановления и развития промышленных мощностей, так и для роста активности предпринимательского блока. На данный момент можно констатировать стабильно растущий интерес бизнеса: на инвестиционном портале, который создан на ресурсе фонда и предназначен для информирования и приема заявлений потенциальных инвесторов СЭЗ, уже зарегистрировались 103 юридических лица", – приводятся в нем слова генерального директора фонда Ильшата Шагиахметова.
В сообщении напоминается, что свободная экономическая зона в новых регионах России создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой, управляющей компанией – ППК "Фонд развития территорий".
 
Марат ХуснуллинИльшат ШагиахметовМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Фонд развития территорий (ФРТ, ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
 
 
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