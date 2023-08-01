Шесть первых участников СЭЗ вложат в развитие производств 25 млрд рублей
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Шесть первых участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России инвестируют в развитие производств более 25 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Данные из одобренных инвестиционных деклараций новых участников свободной экономической зоны позволяют говорить о том, что уже в ближайшее время промышленность в новых регионах получит мощный импульс для восстановления своего производственного потенциала. Общий объем заявленных инвестиций – более 25 миллиардов рублей. Эти средства компании направят на создание современных предприятий и проведение необходимой модернизации существующих. В частности, один из участников СЭЗ планирует восстановить мощности семи производств на территории ЛНР и ДНР, благодаря чему только на этих металлургических и добывающих предприятиях количество сотрудников достигнет 23 тысяч человек", – приводит слова Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), который является управляющей компанией СЭЗ.
В Алчевске восстановят объемы производства стального листа, швеллеров, слябов и чугуна, в Енакиеве – стального проката в виде квадратных заготовок, чугуна и фасонного проката, в Стаханове – ферросилиция и ферросиликомарганца, а в городе Комсомольское – добычи и переработки флюсового известняка. Свои мощности повысят и три предприятия в Макеевке, производящие стальную арматуру и катанку, кокс, смолу и сульфат аммония.
Фондом развития территорий также одобрены заявки инвесторов на запуск производства шаровых кранов в Луганске и открытие предприятия по розливу питьевой воды в ДНР, указывается в сообщении.
"Одна из ключевых задач свободной экономической зоны – создать в новых регионах максимально благоприятные условия как для восстановления и развития промышленных мощностей, так и для роста активности предпринимательского блока. На данный момент можно констатировать стабильно растущий интерес бизнеса: на инвестиционном портале, который создан на ресурсе фонда и предназначен для информирования и приема заявлений потенциальных инвесторов СЭЗ, уже зарегистрировались 103 юридических лица", – приводятся в нем слова генерального директора фонда Ильшата Шагиахметова.
В сообщении напоминается, что свободная экономическая зона в новых регионах России создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой, управляющей компанией – ППК "Фонд развития территорий".