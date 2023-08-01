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Антимонопольная служба Италии начала расследование работы службы такси - РИА Новости, 01.08.2023
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18:19 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/rassledovanie-1887663192.html
Антимонопольная служба Италии начала расследование работы службы такси
Антимонопольная служба Италии начала расследование работы службы такси - РИА Новости, 01.08.2023
Антимонопольная служба Италии начала расследование работы службы такси
Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) начало расследование в отношении специализированных компаний, обеспечивающих работу такси в Риме,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T18:19
2023-08-01T18:19
авто
италия
рим
милан
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РИМ, 1 авг – РИА Новости. Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) начало расследование в отношении специализированных компаний, обеспечивающих работу такси в Риме, Милане и Неаполе, в связи с "критическими проблемами", возникшими в последнее время для клиентов, говорится в сообщении, которое во вторник было размещено на сайте антимонопольного регулятора. Жители и многочисленные гости трех крупнейших городов Италии все чаще сталкиваются с острой нехваткой автомашин, из-за которой в периоды пикового спроса часами невозможно заказать такси по телефону или онлайн. Главной причиной этого является действующая на Апеннинах устаревшая система лицензий, без которых работа в этой сфере запрещена. Однако нынешние обладатели лицензий, которые в свое время приобрели их по весьма высокой цене, всеми средствами противодействуют выдаче новых разрешений, в том числе, опасаясь излишней конкуренции. Кроме того, работа таксистов в Риме, Милане и Неаполе вызывает многочисленные нарекания со стороны клиентов из-за плохого сервиса, долгого ожидания подачи автомашин, некорректного использования таксометра, а также из-за проблем с приемом электронных платежей. В сообщении отмечается, что по указанию AGCM специальное антимонопольное подразделение финансовой гвардии Италии направило запросы о предоставлении детальной информации всем основным службам такси, действующим в указанных городах. Речь идет, в частности, о количестве транспортных средств, находящихся в эксплуатации, числе поездок, совершаемых за смену, времени ожидания и непринятых вызовах. "С точки зрения защиты прав потребителей, целью является изучение вопроса о том, какую роль кооперативы и компании радиотакси играют в обеспечении корректного предоставления услуг", - подчеркивается в документе. Одновременно расследование призвано "пролить свет на систему "закрытого количества" лицензий, которая препятствует верной конкурентной динамике, удовлетворению спроса и обеспечению качество обслуживания". Вопрос о работе такси в Италии приобрел настолько серьезный характер, что правительственный Дворец Киджи был вынужден во вторник выпустить специальное сообщение на эту тему. "В ближайшие дни правительство рассмотрит проблему службы такси посредством решения, основанного на эффективности и прозрачности в отношении граждан, справедливости для таксистов и при соблюдении правил рынка", - говорится в нем. Местные СМИ указывают, что без выдачи новых лицензий решить проблему такси в крупных городах невозможно, о чем в последнее время говорили градоначальники. Однако такое решение требует изменения основ деятельности этой отрасли общественного транспорта. "Сектор должен быть либерализован, но из-за всегдашних электоральных интересов правительство не способно взять быка за рога", - отметила в этой связи газета La Stampa.
https://radiosputnik.ria.ru/20230729/taksi-1887119014.html
https://ria.ru/20230718/zhara-1884935894.html
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авто, италия, рим, милан
Авто, Италия, Рим, Милан
Антимонопольная служба Италии начала расследование работы службы такси

Антимонопольная служба Италии начала расследование в отношении службы такси

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСобор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме
Собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 1 авг – РИА Новости. Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) начало расследование в отношении специализированных компаний, обеспечивающих работу такси в Риме, Милане и Неаполе, в связи с "критическими проблемами", возникшими в последнее время для клиентов, говорится в сообщении, которое во вторник было размещено на сайте антимонопольного регулятора.
Жители и многочисленные гости трех крупнейших городов Италии все чаще сталкиваются с острой нехваткой автомашин, из-за которой в периоды пикового спроса часами невозможно заказать такси по телефону или онлайн. Главной причиной этого является действующая на Апеннинах устаревшая система лицензий, без которых работа в этой сфере запрещена. Однако нынешние обладатели лицензий, которые в свое время приобрели их по весьма высокой цене, всеми средствами противодействуют выдаче новых разрешений, в том числе, опасаясь излишней конкуренции. Кроме того, работа таксистов в Риме, Милане и Неаполе вызывает многочисленные нарекания со стороны клиентов из-за плохого сервиса, долгого ожидания подачи автомашин, некорректного использования таксометра, а также из-за проблем с приемом электронных платежей.
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В сообщении отмечается, что по указанию AGCM специальное антимонопольное подразделение финансовой гвардии Италии направило запросы о предоставлении детальной информации всем основным службам такси, действующим в указанных городах. Речь идет, в частности, о количестве транспортных средств, находящихся в эксплуатации, числе поездок, совершаемых за смену, времени ожидания и непринятых вызовах. "С точки зрения защиты прав потребителей, целью является изучение вопроса о том, какую роль кооперативы и компании радиотакси играют в обеспечении корректного предоставления услуг", - подчеркивается в документе. Одновременно расследование призвано "пролить свет на систему "закрытого количества" лицензий, которая препятствует верной конкурентной динамике, удовлетворению спроса и обеспечению качество обслуживания".
Вопрос о работе такси в Италии приобрел настолько серьезный характер, что правительственный Дворец Киджи был вынужден во вторник выпустить специальное сообщение на эту тему. "В ближайшие дни правительство рассмотрит проблему службы такси посредством решения, основанного на эффективности и прозрачности в отношении граждан, справедливости для таксистов и при соблюдении правил рынка", - говорится в нем.
Местные СМИ указывают, что без выдачи новых лицензий решить проблему такси в крупных городах невозможно, о чем в последнее время говорили градоначальники. Однако такое решение требует изменения основ деятельности этой отрасли общественного транспорта. "Сектор должен быть либерализован, но из-за всегдашних электоральных интересов правительство не способно взять быка за рога", - отметила в этой связи газета La Stampa.
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