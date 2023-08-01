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Психологи Мининского университета помогут родителям из новых регионов - РИА Новости, 01.08.2023
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Год педагога и наставника
 
11:27 01.08.2023 (обновлено: 12:55 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/psikholog-1887542768.html
Психологи Мининского университета помогут родителям из новых регионов
Психологи Мининского университета помогут родителям из новых регионов - РИА Новости, 01.08.2023
Психологи Мининского университета помогут родителям из новых регионов
Мининский университет масштабирует проект по оказанию бесплатной психолого-педагогической помощи родителям детей до 18 лет на новые субъекты РФ: Луганскую и... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:27
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мининский университет масштабирует проект по оказанию бесплатной психолого-педагогической помощи родителям детей до 18 лет на новые субъекты РФ: Луганскую и Донецкую Народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.“За время существования проекта эксперты-психологи Мининского университета провели более 90 тысяч консультаций с родителями из Нижнего Новгорода и Нижегородской области. У нас наработан огромный опыт, который мы решили применить для помощи тем детям, которые относительно недавно стали гражданами России. В Год педагога и наставника наша задача и миссия не только в том, чтобы помочь взрослым Донбасса максимально снять кризисные ситуации, связанные с детьми, но объяснить, как правильно взаимодействовать с ребенком, как завоевать его доверие, стать для него примером и мотивировать на развитие. Родители могут выбрать удобный для них формат общения с нашими психологами: консультации проводятся в том числе в онлайн формате”, – отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.Консультации проводят специалисты факультета психологии и педагогики университета. На протяжении нескольких лет они оказывают поддержку родителям-нижегородцам и помогают им бороться со страхами детей, деструктивным поведением, а также объясняют, как выстроить комфортные отношения с ребенком, определить способности детей, мотивировать их на учебу, уберечь от зависимостей и помочь социализироваться в коллективе.Также на официальном сайте Центра представлены рекомендации для родителей, информационные буклеты, памятки и советы для родителей по разным проблемам обучения, воспитания и развития детей. Инициатива реализуется вузом в рамках федерального проекта “Современная школа” нацпроекта “Образование”.
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РИА Новости
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Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество

Психологи Мининского университета помогут родителям из новых регионов

© Мининский университетКандидат психологических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой психологии и педагогики дошкольного и начального образования факультета психологии и педагогики Мининского университета Гуцу Елена Геннадьевна и абитуриенты
Кандидат психологических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой психологии и педагогики дошкольного и начального образования факультета психологии и педагогики Мининского университета Гуцу Елена Геннадьевна и абитуриенты
© Мининский университет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мининский университет масштабирует проект по оказанию бесплатной психолого-педагогической помощи родителям детей до 18 лет на новые субъекты РФ: Луганскую и Донецкую Народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.
“За время существования проекта эксперты-психологи Мининского университета провели более 90 тысяч консультаций с родителями из Нижнего Новгорода и Нижегородской области. У нас наработан огромный опыт, который мы решили применить для помощи тем детям, которые относительно недавно стали гражданами России. В Год педагога и наставника наша задача и миссия не только в том, чтобы помочь взрослым Донбасса максимально снять кризисные ситуации, связанные с детьми, но объяснить, как правильно взаимодействовать с ребенком, как завоевать его доверие, стать для него примером и мотивировать на развитие. Родители могут выбрать удобный для них формат общения с нашими психологами: консультации проводятся в том числе в онлайн формате”, – отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.
Консультации проводят специалисты факультета психологии и педагогики университета. На протяжении нескольких лет они оказывают поддержку родителям-нижегородцам и помогают им бороться со страхами детей, деструктивным поведением, а также объясняют, как выстроить комфортные отношения с ребенком, определить способности детей, мотивировать их на учебу, уберечь от зависимостей и помочь социализироваться в коллективе.
Также на официальном сайте Центра представлены рекомендации для родителей, информационные буклеты, памятки и советы для родителей по разным проблемам обучения, воспитания и развития детей. Инициатива реализуется вузом в рамках федерального проекта “Современная школа” нацпроекта “Образование”.
 
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