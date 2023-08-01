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Психологи Мининского университета помогут родителям из новых регионов

Психологи Мининского университета помогут родителям из новых регионов - РИА Новости, 01.08.2023

Психологи Мининского университета помогут родителям из новых регионов

Мининский университет масштабирует проект по оказанию бесплатной психолого-педагогической помощи родителям детей до 18 лет на новые субъекты РФ: Луганскую и... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:27

2023-08-01T11:27

2023-08-01T12:55

год педагога и наставника

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мининский университет масштабирует проект по оказанию бесплатной психолого-педагогической помощи родителям детей до 18 лет на новые субъекты РФ: Луганскую и Донецкую Народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.“За время существования проекта эксперты-психологи Мининского университета провели более 90 тысяч консультаций с родителями из Нижнего Новгорода и Нижегородской области. У нас наработан огромный опыт, который мы решили применить для помощи тем детям, которые относительно недавно стали гражданами России. В Год педагога и наставника наша задача и миссия не только в том, чтобы помочь взрослым Донбасса максимально снять кризисные ситуации, связанные с детьми, но объяснить, как правильно взаимодействовать с ребенком, как завоевать его доверие, стать для него примером и мотивировать на развитие. Родители могут выбрать удобный для них формат общения с нашими психологами: консультации проводятся в том числе в онлайн формате”, – отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.Консультации проводят специалисты факультета психологии и педагогики университета. На протяжении нескольких лет они оказывают поддержку родителям-нижегородцам и помогают им бороться со страхами детей, деструктивным поведением, а также объясняют, как выстроить комфортные отношения с ребенком, определить способности детей, мотивировать их на учебу, уберечь от зависимостей и помочь социализироваться в коллективе.Также на официальном сайте Центра представлены рекомендации для родителей, информационные буклеты, памятки и советы для родителей по разным проблемам обучения, воспитания и развития детей. Инициатива реализуется вузом в рамках федерального проекта “Современная школа” нацпроекта “Образование”.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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