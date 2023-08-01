Рейтинг@Mail.ru
Жителей Тернополя на Украине оштрафовали за продажу в сексуальное рабство - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/prodazha-1887679447.html
Жителей Тернополя на Украине оштрафовали за продажу в сексуальное рабство
Жителей Тернополя на Украине оштрафовали за продажу в сексуальное рабство - РИА Новости, 01.08.2023
Жителей Тернополя на Украине оштрафовали за продажу в сексуальное рабство
Двух жителей Тернополя на западе Украины оштрафовали на 3,2 тысячи долларов за продажу в сексуальное рабство, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T19:56
2023-08-01T19:56
в мире
тернополь
украина
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двух жителей Тернополя на западе Украины оштрафовали на 3,2 тысячи долларов за продажу в сексуальное рабство, сообщило украинское издание "Страна". "Два жителя Тернополя продавали женщин за границу в ОАЭ в сексуальное рабство. Суд по делу о торговле людьми наказал их штрафом в 119 тысяч гривен (около 3,2 тысяч долларов) каждому", - сообщило издание со ссылкой на решение суда. Сообщается, что одной из преступниц была жительница Ровно, которая официально нигде не работала, другим злоумышленником был уроженец Тернополя, который работал охранником в супермаркете. По данным следствия, вместе они искали девушек, находящихся в тяжелом материальном положении. Злоумышленники не озвучивали реальный вид деятельности в ОАЭ, однако обещали, что девушки смогут быстро заработать много денег и вернуться домой в любое время. Так, в 2017 году они завербовали первую женщину, у которой недавно умер муж и остался маленький ребенок, предложив ей отправиться на работу в Эмираты. По приезде выяснилось, что они должна была оказывать услуги сексуального характера. Затем злоумышленники пытались завербовать другую женщину, но после того, как потенциальная жертва поняла, что ее хотят продать в секс-рабство, она обратилась в полицию. Утверждается, что приговор злоумышленникам оказался довольно мягким, потому что они признали вину и "искренне раскаялись".
https://ria.ru/20230727/deti-1886711034.html
https://ria.ru/20230719/ukraina-1884890391.html
тернополь
украина
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_352e12dd8c27b168c8d58a8eb228217c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тернополь, украина, оаэ
В мире, Тернополь, Украина, ОАЭ
Жителей Тернополя на Украине оштрафовали за продажу в сексуальное рабство

Двух жителей Тернополя оштрафовали на 3,2 тысячи долларов за продажу в сексуальное рабство

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двух жителей Тернополя на западе Украины оштрафовали на 3,2 тысячи долларов за продажу в сексуальное рабство, сообщило украинское издание "Страна".
"Два жителя Тернополя продавали женщин за границу в ОАЭ в сексуальное рабство. Суд по делу о торговле людьми наказал их штрафом в 119 тысяч гривен (около 3,2 тысяч долларов) каждому", - сообщило издание со ссылкой на решение суда.
Донецк - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В ДНР рассказали, как киевские власти насильно вывозят детей за рубеж
27 июля, 19:18
Сообщается, что одной из преступниц была жительница Ровно, которая официально нигде не работала, другим злоумышленником был уроженец Тернополя, который работал охранником в супермаркете. По данным следствия, вместе они искали девушек, находящихся в тяжелом материальном положении. Злоумышленники не озвучивали реальный вид деятельности в ОАЭ, однако обещали, что девушки смогут быстро заработать много денег и вернуться домой в любое время.
Так, в 2017 году они завербовали первую женщину, у которой недавно умер муж и остался маленький ребенок, предложив ей отправиться на работу в Эмираты. По приезде выяснилось, что они должна была оказывать услуги сексуального характера. Затем злоумышленники пытались завербовать другую женщину, но после того, как потенциальная жертва поняла, что ее хотят продать в секс-рабство, она обратилась в полицию.
Утверждается, что приговор злоумышленникам оказался довольно мягким, потому что они признали вину и "искренне раскаялись".
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Украина пошла ва-банк. Зеленский нашел чем удивить Европу
19 июля, 08:00
 
В миреТернопольУкраинаОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала