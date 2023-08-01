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Жителей Тернополя на Украине оштрафовали за продажу в сексуальное рабство
Жителей Тернополя на Украине оштрафовали за продажу в сексуальное рабство - РИА Новости, 01.08.2023
Жителей Тернополя на Украине оштрафовали за продажу в сексуальное рабство
Двух жителей Тернополя на западе Украины оштрафовали на 3,2 тысячи долларов за продажу в сексуальное рабство, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T19:56
2023-08-01T19:56
2023-08-01T19:56
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двух жителей Тернополя на западе Украины оштрафовали на 3,2 тысячи долларов за продажу в сексуальное рабство, сообщило украинское издание "Страна". "Два жителя Тернополя продавали женщин за границу в ОАЭ в сексуальное рабство. Суд по делу о торговле людьми наказал их штрафом в 119 тысяч гривен (около 3,2 тысяч долларов) каждому", - сообщило издание со ссылкой на решение суда. Сообщается, что одной из преступниц была жительница Ровно, которая официально нигде не работала, другим злоумышленником был уроженец Тернополя, который работал охранником в супермаркете. По данным следствия, вместе они искали девушек, находящихся в тяжелом материальном положении. Злоумышленники не озвучивали реальный вид деятельности в ОАЭ, однако обещали, что девушки смогут быстро заработать много денег и вернуться домой в любое время. Так, в 2017 году они завербовали первую женщину, у которой недавно умер муж и остался маленький ребенок, предложив ей отправиться на работу в Эмираты. По приезде выяснилось, что они должна была оказывать услуги сексуального характера. Затем злоумышленники пытались завербовать другую женщину, но после того, как потенциальная жертва поняла, что ее хотят продать в секс-рабство, она обратилась в полицию. Утверждается, что приговор злоумышленникам оказался довольно мягким, потому что они признали вину и "искренне раскаялись".
https://ria.ru/20230727/deti-1886711034.html
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в мире, тернополь, украина, оаэ
В мире, Тернополь, Украина, ОАЭ
Жителей Тернополя на Украине оштрафовали за продажу в сексуальное рабство
Двух жителей Тернополя оштрафовали на 3,2 тысячи долларов за продажу в сексуальное рабство