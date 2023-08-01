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В "Тинькофф банке" прокомментировали удаление приложения из Google Play - РИА Новости, 01.08.2023
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11:45 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/prilozhenie-1887546842.html
В "Тинькофф банке" прокомментировали удаление приложения из Google Play
В "Тинькофф банке" прокомментировали удаление приложения из Google Play - РИА Новости, 01.08.2023
В "Тинькофф банке" прокомментировали удаление приложения из Google Play
Ранее загруженное приложение "Тинькофф банка" продолжит работать после удаления из магазина приложений Google Play, сообщила кредитная организация в своем... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:45
2023-08-01T11:45
экономика
технологии
тинькофф. кредитные системы
google
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ранее загруженное приложение "Тинькофф банка" продолжит работать после удаления из магазина приложений Google Play, сообщила кредитная организация в своем Telegram-канале. При этом в банке посоветовали не удалять уже установленные приложения. Ранее во вторник мобильное приложение "Тинькофф банка" пропало из магазина приложений Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. При этом другие приложения экосистемы "Тинькофф" еще доступны - это приложение брокера "Тинькофф инвестиции" и оператора "Тинькофф мобайл". "Из-за ограничений Google приложения "Тинькофф" пропали из Google Play. Рассказываем, что важно знать обладателям Android-устройств. ... Уже скачанные приложения продолжат работать в обычном режиме", - сообщили в банке. "Не удаляйте уже скачанные приложения. Наши приложения продолжают работать как обычно на android и iOS. Но обновить их пока нельзя", - добавляет банк в публикации на своем сайте. Сейчас скачивать и обновлять приложения "Тинькофф" можно через магазины Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или со страницы на сайте "Тинькофф", обратили внимание в банке. Что касается новых клиентов, то им получить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель "Тинькофф" на встрече при получении банковской карты или другого продукта. В марте приложения "Тинькофф банка" уже были удалены из App Store - магазина приложений для пользователей iOS. Также стали недоступны "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф Мобайл" и другие приложения компании. В конце февраля "Тинькофф" попал в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.
https://ria.ru/20230530/appstore-1875050252.html
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экономика, технологии, тинькофф. кредитные системы, google
Экономика, Технологии, Тинькофф. Кредитные Системы, Google
В "Тинькофф банке" прокомментировали удаление приложения из Google Play

Скачанное приложение "Тинькофф банка" продолжит работать после удаления из Google Play

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСтенд "Тинькофф банка"
Стенд Тинькофф банка - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Стенд "Тинькофф банка" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ранее загруженное приложение "Тинькофф банка" продолжит работать после удаления из магазина приложений Google Play, сообщила кредитная организация в своем Telegram-канале. При этом в банке посоветовали не удалять уже установленные приложения.
Ранее во вторник мобильное приложение "Тинькофф банка" пропало из магазина приложений Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. При этом другие приложения экосистемы "Тинькофф" еще доступны - это приложение брокера "Тинькофф инвестиции" и оператора "Тинькофф мобайл".
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"Из-за ограничений Google приложения "Тинькофф" пропали из Google Play. Рассказываем, что важно знать обладателям Android-устройств. ... Уже скачанные приложения продолжат работать в обычном режиме", - сообщили в банке.
"Не удаляйте уже скачанные приложения. Наши приложения продолжают работать как обычно на android и iOS. Но обновить их пока нельзя", - добавляет банк в публикации на своем сайте.
Сейчас скачивать и обновлять приложения "Тинькофф" можно через магазины Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или со страницы на сайте "Тинькофф", обратили внимание в банке.
Что касается новых клиентов, то им получить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель "Тинькофф" на встрече при получении банковской карты или другого продукта.
В марте приложения "Тинькофф банка" уже были удалены из App Store - магазина приложений для пользователей iOS. Также стали недоступны "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф Мобайл" и другие приложения компании. В конце февраля "Тинькофф" попал в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.
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ЭкономикаТехнологииТинькофф. Кредитные СистемыGoogle
 
 
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